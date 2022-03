Con trai vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn hé lộ dự án chuyển đổi số cho kế hoạch tỷ đô

Gần đây, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết, IPPG đã có những kế hoạch phát triển đề án quy hoạch trung tâm tài chính tại TPHCM và Đà Nẵng có nguồn vốn lên đến 10 tỷ đô từ các nhà đầu tư Mỹ. Đây cũng được xem là một trong những định hướng chiến lược của tập đoàn những năm vừa qua và sẽ sớm hoàn thiện trong thời gian tới để đưa vào sử dụng.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn giới thiệu về đề án trung tâm tài chính quốc tế tỷ đô tại Tp.HCM & Đà Nẵng

Cũng theo dòng sự kiện, trên trang cá nhân của Phillip Nguyễn, con trai thứ 3 của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn vừa chia sẻ khoảnh khắc IPP Travel Retail vinh dự nhận những cống hiến đóng góp tích cực của công ty trong 2 năm đại dịch với dòng trạng thái: We did not panic but instead we hunkered down and pivoted, regrouped and determined the tactics we needed to implement in order to strengthen our foundations….(Tạm dịch: Chúng tôi không quá lo ngại mà thay vào đó chúng tôi thu mình lại và xoay xở, tập hợp lại và tái định vị lại các chiến thuật đang có để củng cố vị thế của mình…).

Em chồng Hà Tăng cũng đang là 1 CEO thuộc 1 công ty con của gia đình

Đáng chú ý hơn trước đó "em chồng Hà Tăng" cũng đăng tải loạt ảnh IPPG tiến hành ký kết đẩy nhanh "quá trình phát triển Đa kênh cho các nền tảng phi hàng không trong nước cũng như quốc tế trên khắp Việt Nam". Việc nâng cấp chuyển đổi số với một đối tác lớn trong ngành công nghệ đánh dấu bước tiến chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm của những nhóm khách hàng trung – cao cấp chiến lược của IPPG cho đề án tỷ đô hợp tác với các quỹ lớn của Mỹ.

Phillip Nguyễn sinh năm 1984, tên tiếng Việt là Nguyễn Phi Long. Đồng thời là CEO của IPP Travel Retail - phụ trách mảng Kinh doanh Dịch vụ Phi Hàng Không, bao gồm: cửa hàng miễn thuế, cửa hàng bán lẻ và quảng cáo thương mại tại các sân bay.

Cụ thể quy mô của quá trình chuyển đổi số mà đối tác này xây dựng cho IPPG sẽ tập trung về mặt công nghệ nhằm triển khai nâng cấp và tối ưu đa hạng mục bao gồm: Giải pháp Thương mại điện tử (E-commerce); Ứng dụng dữ liệu khách hàng (Customer Data Platform) vào quản lý khách hàng qua hệ thống CRM (Customer Relationship Management); Triển khai hệ thống Bán hàng đa kênh (Omnichannel); Giải pháp thanh toán điện tử (Digital payment) cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán trên nền tảng IPP Travel Retail và thiết bị thanh toán VNPAY-POS; Dịch vụ tin nhắn chăm sóc khách hàng và quảng cáo…

Hợp tác chiến lược đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số

Với năng lực và tiềm lực cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Bán lẻ hàng xa xỉ – Du lịch – Hàng không và nhiều ngành nghề quan trọng khác, các dự án hợp tác chiến lược của IPPG có thể mở ra những cơ hội mới cho người lao động Việt Nam và du khách quốc tế đến Việt Nam giai đoạn kế tiếp.

https://afamily.vn/con-trai-vua-hang-hieu-johnathan-hanh-nguyen-he-lo-du-an-chuyen-doi-so-cho-ke-hoach-ty-do-20220301173529749.chn