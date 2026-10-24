Con trai Vân Dung "đứng hình", nổi da gà khi xem cảnh nóng của mẹ với Thanh Sơn

Sau buổi ra mắt tại TP.HCM và thành tích vươn lên Top 1 doanh thu phòng vé ngay từ những suất chiếu sớm, phim điện ảnh Án Mạng Karaoke đã tổ chức buổi công chiếu tại Hà Nội. Có mặt tại sự kiện là đạo diễn Hoàng Lê cùng các diễn viên Vân Dung, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Tạ Lâm.

Điều khiến buổi ra mắt ở Thủ đô trở nên đặc biệt là sự xuất hiện của người thân hai nghệ sĩ miền Bắc: mẹ ruột và con trai của Vân Dung, mẹ ruột của Thanh Sơn cùng hội bạn bè lâu năm của cả hai.

"Gáy em dựng hết cả da gà"

Tâm điểm của buổi công chiếu là Long Vũ, con trai nghệ sĩ Vân Dung. Nam diễn viên trẻ diện áo dài đỏ đồng điệu với mẹ, bước lên sân khấu giao lưu cùng đoàn phim ngay khi suất chiếu kết thúc. Trước đó, tại buổi ra mắt ở TP.HCM, cả Vân Dung và Thanh Sơn đều thừa nhận hồi hộp, không biết người nhà, đặc biệt là Long Vũ, sẽ phản ứng thế nào khi tận mắt xem cảnh tình cảm táo bạo của hai chị em trên màn ảnh rộng.

Đứng giữa mẹ và đàn anh, Long Vũ mở lời đầy bối rối: "Đó là cứ thế đấy thôi, thế thì là mà thôi ạ". Bị Thanh Sơn trêu "Tự nhiên hồi hộp thế!", anh thật thà nhận lần đầu đứng trước khán phòng như vậy nên hơi run. Vân Dung liền quay sang con trai như nói với một vị khách mời: "Thôi cháu cứ phát biểu đi". Long Vũ lễ phép "Dạ" một tiếng, cả rạp được dịp cười ồ trước màn "nhập vai" của hai mẹ con.

Lấy lại bình tĩnh, Long Vũ chia sẻ thẳng thắn: "Phải thú thật với mọi người là lần đầu tiên em được nhìn thấy tính cách này của mẹ em trên màn ảnh. Và em xem cái khoảnh khắc đấy anh ạ, vô tình lúc đấy đầu óc em bị xóa băng luôn, gáy em dựng hết cả da gà. Mình dựng da gà là chứng tỏ mẹ mình nhập tâm vào vai diễn rất hay". Nói xong, anh thị phạm luôn biểu cảm lúc ngồi trong rạp: lấy tay che miệng, ngửa mặt "đứng hình". Vân Dung lập tức đỡ lời cho con: "Cháu nó còn bé! Chưa đến tuổi trưởng thành!".

Long Vũ tiếp lời mẹ, hóm hỉnh quay sang Thanh Sơn: "Mặc dù 24 rồi nhưng tâm hồn vẫn còn ngây thơ quá anh ạ. Với cả hôm nay sau phim này con mới thấy mẹ tự tin sử dụng giọng hát của mình". Vân Dung ngạc nhiên hỏi lại "Thế à?", con trai liền "bóc" luôn năng khiếu âm nhạc của cả nhà: "Nói thật nhà em có gen di truyền là rất sợ hát, vừa chênh vừa phô, gen đó đi vào trong máu nhà em rồi". Không những không chối, Vân Dung còn tự hào xác nhận: "Gia đình truyền thống hát phô!". Long Vũ giải thích thêm "hát phô" theo kiểu nhà mình là "nhịp đi một đằng còn giọng đi một nẻo", trước khi gửi lời chúc mừng ê-kíp đã làm ra một bộ phim hay và thành công.

Chi tiết này càng thú vị khi đặt cạnh vai diễn của Vân Dung. Trong Án Mạng Karaoke, chị đóng bà Thủy, người phụ nữ mê hát đến mức dùng chất giọng "tra tấn" ám ảnh tất cả những người xung quanh.

Bạn thân gần 30 năm: "Lần đầu tiên chị thấy bạn mình quyến rũ tới vậy"

Bên cạnh mẹ ruột của Vân Dung và Thanh Sơn ngồi ở hàng ghế khán giả, buổi công chiếu còn có nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của hai diễn viên. Diễn viên Hoàng Yến, bạn lâu năm của Vân Dung và từng nhiều lần đóng chung với Thanh Sơn, không giấu được xúc động khi bước ra khỏi phòng chiếu.

Nói về vai bà Thủy, Hoàng Yến chia sẻ: "Chị thương bạn chị quá. Gần 30 năm có nhau, lần đầu tiên chị thấy bạn mình quyến rũ tới vậy. Thêm vào đó, bạn rất là cương trực và khí chất, giận dữ". Với chị, phía sau lớp vỏ trinh thám, hài giật gân, bộ phim mang tính chữa lành và giáo dục khá lớn: "Những con người mang niềm thù hận khủng khiếp, đôi khi người ta tự hành hạ người ta cả một cuộc đời, cứ ôm lấy mối hận đó và cuối cùng cuộc đời rất bi kịch. Thế thì hãy buông, đừng ai giận ai, hận ai, bởi vì đời này sẽ cho chúng ta rất nhiều trải nghiệm tổn thương, đau khổ, là những bài học để chúng ta trưởng thành, tốt đẹp hơn".

Hoàng Yến cũng dành lời khen cho Thanh Sơn trong vai Trực, nhân vật có ngoại hình gai góc và tâm lý phức tạp, khác hẳn hình ảnh lịch lãm quen thuộc của nam diễn viên trên truyền hình. "Thanh Sơn lần đầu mà chị thấy kiểu ngầu ngầu như thế đấy! Trước nay Sơn hay làm phim với chị là những vai rất nghiêm túc. Đây là một nét mới, Sơn nên phát huy nhá!", chị nói, và khẳng định thêm: "Chị thấy đây mới là Sơn đấy".

Suất chiếu nửa đêm vẫn kín rạp

Trong hành trình cinetour tại Hà Nội, đoàn phim liên tục nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở các cụm rạp. Dù có suất chiếu diễn ra vào khung giờ khuya, rạp vẫn kín chỗ, nhiều khán giả nán lại để giao lưu cùng đạo diễn Hoàng Lê và dàn diễn viên.

Sau khi xem màn kết hợp của Thanh Sơn và Vân Dung, không ít khán giả hào hứng lên sân khấu tái hiện các khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi cùng chính hai diễn viên. Thanh Sơn và Vân Dung nhiệt tình nhập cuộc, tạo nên những màn giao lưu vừa hài hước vừa bất ngờ. Không khí càng sôi động khi Vân Dung cùng dàn cast thể hiện ca khúc nhạc phim "Khúc Tình Nồng", khán giả đồng loạt vỗ tay, hát theo, biến buổi giao lưu sau suất chiếu thành một sân khấu mini.

Án Mạng Karaoke xoay quanh chuyến đi "chữa lành" của một nhóm người tới một ngọn núi biệt lập. Tại đây, bà Thủy (Vân Dung) bị sát hại với chiếc micro cắm chặt vào miệng. Cái chết biến chuyến đi tĩnh tâm thành cuộc rượt đuổi tâm lý, nơi ai cũng có thể là kẻ tình nghi và hàng loạt góc khuất, động cơ dần được hé lộ. Bên cạnh Vân Dung và Thanh Sơn, phim có sự tham gia của Đại Nghĩa, Phương Dung, Tiểu Bảo Quốc, Tuyền Mập, Đoàn Thiên Ân, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Trịnh Thảo và bé Uy Nhân.