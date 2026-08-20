Con trai út Mạnh Trường ngày đầu đi học mầm non, thái độ khác hẳn ở nhà khiến phụ huynh bật cười

Mới đây, Lan Phương - bà xã nam diễn viên Mạnh Trường đã đăng tải đoạn clip ghi lại hành trình nhập học lớp mầm non của bé Bi - con trai út trong gia đình. Lên 4 tuổi, cậu bé rất ngoan ngoãn nghe lời hướng dẫn của cô giáo trong lớp học.

Bà xã nam diễn viên kể thêm: "Lần đầu Bi nhập học ở trường mới, với cả bạn mới nên Bi tỏ ra bỡ ngỡ nhưng chỉ cần một lúc thôi là Bi có thể thích nghi và làm quen với các bạn trong lớp rồi. Bạn ấy nhảy múa rất thích thú luôn".

Chị Lan Phương cũng chia sẻ cả 3 con đều chưa từng khóc trong ngày đầu đi học mầm non. "Các bạn tự tin, không khóc nhè thì bố mẹ cũng yên tâm hơn", chị trải lòng.

Diễn viên Mạnh Trường cùng gia đình đưa con trai út nhập học mẫu giáo.

Chiều về, nhóc tỳ bày tỏ vui mừng vì được chị cả, anh hai và mẹ đón. Bà xã nam diễn viên Mạnh Trường tiết lộ cậu út "sướng nhất nhà" vì được cả nhà cưng chiều. Chị nhận xét thêm về con trai út: "Ở nhà em là hổ báo nhưng đến lớp em như nai vàng ngơ ngác, được cái diễn sâu như anh bố".

Dưới đoạn clip của vợ, Mạnh Trường không ngại đùa vui: "Giống hệt mẹ ở nhà như sư tử nhưng ra ngoài thì ra vẻ thỏ non".

Con trai út của diễn viên Mạnh Trường và bà xã Phương Phạm tên thật là Nguyễn Minh Sơn, thường được gọi ở nhà là Bi. Bé sinh ngày 22/11/2022, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình và được bố mẹ dành nhiều sự quan tâm trong quá trình lớn lên.

Vợ chồng nam diễn viên Mạnh Trường bên con trai út.

Từ khi Bi chào đời, Mạnh Trường chủ động dành thời gian cho gia đình, đồng hành cùng vợ chăm sóc con nhỏ và chia sẻ công việc trong nhà. Với nam diễn viên, việc nuôi dạy con không chỉ dừng ở chăm sóc hằng ngày mà còn là quá trình cùng con khám phá và hình thành tính cách.

Vợ chồng Mạnh Trường chú trọng xây dựng môi trường gia đình gần gũi, đồng thời tôn trọng sự tự lập của các con. Thay vì bao bọc quá mức, hai vợ chồng tạo điều kiện để các bé được trải nghiệm những hoạt động thực tế, tự khám phá và học hỏi từ cuộc sống. Đây cũng là cách gia đình giúp các con hình thành sự chủ động ngay từ nhỏ.

Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên Mạnh Trường.

Bên cạnh việc chăm sóc Bi, Mạnh Trường và bà xã cũng quan tâm đến cảm xúc của hai người con lớn khi gia đình có thêm thành viên mới. Việc thường xuyên trò chuyện, lắng nghe và dành thời gian riêng cho các con được xem là cách để các bé thích nghi với sự thay đổi trong gia đình, tránh cảm giác bị bỏ quên khi em út xuất hiện.

Ở tuổi lên ba, Bi được nhận xét có nhiều nét giống bố và sở hữu vẻ ngoài kháu khỉnh. Hành trình lớn lên của cậu bé diễn ra trong một gia đình đông thành viên, nơi bố mẹ vừa dành cho con sự chăm sóc cần thiết, vừa khuyến khích các bé tự lập, trải nghiệm và duy trì sự gắn kết giữa các thành viên.