Con trai tiểu học làm "9×4=36" vẫn bị giáo viên gạch sai, bố mẹ ngơ ngác: "Rốt cuộc sai ở đâu?"

Toán tiểu học vốn thường xoay quanh những phép tính rất cơ bản, nhưng không ít lần một bài làm chỉ sai một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến phụ huynh phải ngồi "vò đầu bứt tóc". Có những phép tính nhìn qua hoàn toàn chính xác, kết quả không sai, nhưng học sinh vẫn bị giáo viên gạch và trừ điểm vì cách đặt phép tính chưa đúng với yêu cầu của bài.

Một phụ huynh ở Đài Loan (Trung Quốc) mới đây cũng rơi vào tình huống như vậy khi xem bài kiểm tra Toán của con. Người bố cho biết cả hai vợ chồng đều không hiểu vì sao con mình bị trừ điểm, nên đã đăng bài lên mạng xã hội để nhờ mọi người giải đáp.

Theo nội dung được chia sẻ, đề bài đưa ra một tình huống khá quen thuộc: "Có 38 viên thạch, chia cho 9 học sinh, mỗi học sinh được 4 viên, hỏi còn lại bao nhiêu viên thạch?".

Học sinh đã làm hai phép tính "9×4=36" và "38-36=2". Xét về kết quả, cả hai phép tính đều đúng. 9 nhân 4 bằng 36 và 38 trừ 36 bằng 2, đúng với số thạch còn lại.

Thế nhưng, phép tính "9×4=36" lại bị giáo viên khoanh lại và học sinh bị trừ 4 điểm.

Người bố tỏ ra khó hiểu bởi nếu chỉ xét về mặt số học, "9×4" và "4×9" đều cho cùng một kết quả. Ông và vợ không biết con mình đã sai ở đâu nên đăng bài lên một nhóm Facebook để nhờ những người có kiến thức về Toán giải thích.

Câu hỏi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều cư dân mạng cũng phải dừng lại suy nghĩ vì thoạt nhìn, đây đúng là một phép tính không có vấn đề gì.

Sau khi đọc kỹ đề bài, một số người cho rằng giáo viên không chấm sai phép tính, mà đang yêu cầu học sinh viết phép nhân đúng với mối quan hệ được mô tả trong đề. Đề bài nói mỗi học sinh được 4 viên thạch và có 9 học sinh. Vì vậy, cách viết được kỳ vọng là "4×9=36", tức mỗi nhóm có 4 viên và có 9 nhóm. Trong khi đó, học sinh lại viết "9×4=36", đặt số học sinh lên trước số viên thạch.

Một số cư dân mạng giải thích rằng trong cách trình bày phép nhân ở bậc tiểu học, "4 viên × 9 học sinh = 36 viên" thể hiện rõ hơn ý nghĩa của phép tính. Số 4 là số lượng ở mỗi nhóm, còn 9 là số nhóm, từ đó cho ra tổng số 36 viên. Nói cách khác, bài làm không sai về kết quả phép tính, nhưng chưa đúng với cách biểu diễn tình huống mà đề bài yêu cầu.

Đây cũng chính là lý do khiến câu chuyện gây tranh luận. Bởi nếu chỉ nhìn vào phép tính "9×4=36", rất khó để nói học sinh đã tính toán sai. Nhưng nếu xét theo yêu cầu diễn đạt bài toán bằng phép nhân, giáo viên lại có cơ sở để yêu cầu học sinh viết "4×9=36".

Sau khi nguyên nhân được đưa ra, phần bình luận tiếp tục chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bên cho rằng việc trừ điểm chỉ vì đảo vị trí hai số là quá khắt khe. "9×4 và 4×9 đều bằng 36, kết quả cuối cùng không thay đổi thì cần gì phải bắt bẻ?", một số người đặt câu hỏi.

Có người còn cho rằng cách chấm này dễ khiến học sinh bối rối. Nếu đề bài không nói rõ phải viết phép tính theo đúng thứ tự nào, một đứa trẻ hoàn toàn có thể nghĩ rằng chỉ cần chọn phép nhân phù hợp và cho ra đáp án chính xác là được.

Tuy nhiên, cũng có người đứng về phía giáo viên. Theo nhóm này, bài toán tiểu học không chỉ kiểm tra khả năng tính toán mà còn kiểm tra xem học sinh có hiểu mối quan hệ giữa các con số trong đề hay không.

"4 viên cho mỗi người, 9 người thì phải hiểu 4 là số viên trong mỗi nhóm, 9 là số nhóm. Viết 4×9 mới thể hiện đúng ý nghĩa bài toán", một ý kiến nhận xét.

Một số người khác lại cho rằng cách dạy này không phải vô lý, nhưng nếu trừ tới 4 điểm thì cần xem xét xem đề bài và hướng dẫn chấm có quy định rõ ràng về thứ tự phép tính hay không.

Điều thú vị là chính người đăng bài sau đó cũng cho biết bản thân và vợ không phải dân học khối tự nhiên, ban đầu chỉ đơn giản muốn lên mạng hỏi xem con mình thực sự sai ở đâu. Không ngờ câu hỏi lại được nhiều người quan tâm, thậm chí còn được truyền thông địa phương đưa tin.

Về sau, ông bố còn hài hước nói rằng mình chỉ mong "sinh được một đứa con giỏi khối tự nhiên".

Còn với bài toán này, tranh luận cuối cùng vẫn xoay quanh một câu hỏi khá đơn giản: Nếu "9×4=36" và "4×9=36" đều cho cùng một đáp án, học sinh có nên bị trừ điểm chỉ vì viết ngược thứ tự hay không?