Con trai Son Ye Jin - Hyun Bin tái hiện lại khung hình định mệnh của bố mẹ, netizen thốt lên: “Đúng là tuổi trẻ tài cao”

Sáng 21/6, tờ Mksports cho hay, Son Ye Jin vừa chiếm sóng mạng xã hội khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh mới từ chuyến nghỉ dưỡng cùng ông xã Hyun Bin và cậu con trai 3 tuổi Kim Woo Jin. Đặc biệt, 2 hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện bên quý tử nhỏ đã chiếm trọn spotlight, trở thành chủ đề nóng gây bàn tán trên các diễn đàn trực tuyến xứ kim chi. Được biết, chính Hyun Bin đã cầm máy ảnh và chụp lại những khoảnh khắc đẹp này cho 2 mẹ con Son Ye Jin.

Trong hình ảnh đầu tiên, bé Kim Woo Jin tặng hoa cho mẹ, nữ minh tinh họ Son nhận hoa từ con trai với gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc. Đáng nói, hình ảnh này gợi nhớ tới khoảnh khắc định mệnh khi Hyun Bin tặng hoa cho Son Ye Jin ngày trước, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Ở hình ảnh còn lại, 2 mẹ con Son Ye Jin cùng chìa bông hoa về phía ống kính nơi Hyun Bin đang đứng cầm máy ảnh. Nhiều khán giả không khỏi trầm trồ khi quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh mới chỉ 3 tuổi nhưng đã biết tạo dáng vô cùng điệu nghệ.

Con trai 3 tuổi tái hiện lại hình ảnh Hyun Bin tặng hoa cho Son Ye Jin, khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ảnh: X

Trong hình ảnh khác, 2 mẹ con Son Ye Jin cùng đồng loạt tặng hoa cho Hyun Bin. Ảnh: IGNV

Trên các diễn đàn trực tuyến, netizen bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến con trai Son Ye Jin - Hyun Bin tái hiện lại khung hình định mệnh của bố mẹ: “Bé nó mới 3 tuổi mà đã biết tặng hoa cho phái đẹp rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao”, “Thế này lớn lên chắc sát gái lắm đây”,...

Cũng trong chuyến du lịch cùng bố mẹ mới đây, quý tử 3 tuổi nhà Son Ye Jin - Hyun Bin còn khiến công chúng ngạc nhiên trước chiều cao vượt trội so với lứa tuổi của mình. Nhiều netizen xem xong hình còn tưởng em bé này phải tầm 4-5 tuổi rồi.

Cũng trong chuyến du lịch gia đình mới đây, quý tử 3 tuổi nhà Son Ye Jin gây sốt vì sở hữu vóc dáng cao ráo hơn so những đứa trẻ đồng trang lứa. Ảnh: IGNV

Đây cũng không phải lần đầu quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh gây sốt với chiều cao nổi bật so với những đứa trẻ cùng tuổi. Còn nhớ vào tháng 2 năm ngoái, cộng đồng mạng đã xôn xao trước hình ảnh con trai Son Ye Jin trông cao lớn hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Đáng nói, lúc đó quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh mới chỉ 2 tuổi nhưng khi nhìn vào tấm ảnh này, nhiều khán giả còn tưởng bé đã được 3 tuổi rồi.

Hồi tháng 2 năm ngoái, 1 người chị em tốt của Son Ye Jin đăng ảnh con trai mình đang tạo dáng bên 2 người bạn thân. Và bé trai sở hữu chiều cao nổi bật đứng ngoài cùng bên trái không ai khác chính là quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin. Ảnh: X

Trước đó, hồi tháng 4/2024, Son Ye Jin - Hyun Bin đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đưa con trai ra ngoài chơi. Khi ấy, quý tử đầu lòng nhà minh tinh họ Son cũng từng gây sốt với chiều cao nổi trội ở thời điểm bé mới 1 tuổi rưỡi.

Ngay từ thời điểm hồi tháng 4/2024, con trai Son Ye Jin đã được nhận xét là khá cao so với những đứa trẻ đồng trang lứa khi chỉ mới 1 tuổi rưỡi. Ảnh: X

Bên cạnh chiều cao nổi bật, con trai cặp đôi quyền lực cũng nhiều lần chiếm sóng mạng xã hội nhờ visual điển trai. Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Và những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Ngoài ra, nhiều khán giả từng vô tình bắt gặp Kim Woo Jin ngoài đời cũng bị sốc visual, lên bài khen ngợi nhan sắc cậu bé với nhiều mỹ từ có cánh.

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.