Con trai Son Ye Jin - Hyun Bin có ngoan không?

Từ khi chào đời tới nay, cậu bé Kim Woo Jin - con trai Son Ye Jin và Hyun Bin - đã liên tục chiếm sóng mạng xã hội châu Á. Nhiều khán giả mới chỉ biết rằng Kim Woo Jin từ lâu đã nổi tiếng với visual đẹp trai tựa AI dù cậu bé chưa từng lộ ảnh chính diện trên các phương tiện truyền thông. Thế nhưng, những câu chuyện liên quan tới tính cách của em bé này lại không được đề cập tới rộng rãi suốt những năm qua. Chính vì lẽ đó, nhiều netien đã không khỏi tò mò liệu quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh có ngoan ngoãn, biết nghe lời hay không.

Phải tới tận hôm nay, tờ Money Today mới chính thức giải đáp những thắc mắc trong lòng công chúng. Theo đó, tờ báo xứ Hàn đã dẫn lại thông tin do 1 nhân chứng cung cấp sau khi người này tình cờ bắt gặp gia đình 3 người của nữ minh tinh họ Son trong chuyến du lịch Mỹ mới đây.

Nhân chứng khẳng định Kim Woo Jin là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời và rất hiểu chuyện: “Tôi tình cờ gặp gia đình Hyun Bin và Son Ye Jin tại Disneyland California, Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp may mắn như vậy. Hyun Bin nắm tay con trai suốt quãng đường, còn Son Ye Jin thì trò chuyện cùng 1 người đi cùng, hình như là quản lý của cô ấy. Dù không nhìn rõ mặt đứa trẻ, nhưng có thể thấy em bé này rất ngoan và cứ nắm lấy tay bố đi khắp nơi. Chúng tôi còn cùng gia đình họ tham gia chung 1 trò chơi nữa. Hyun Bin vẫn vô cùng đẹp trai và anh ấy còn sở hữu vóc dáng rất tuyệt vời. Son Ye Jin ở ngoài đời thực sự rất xinh đẹp”.

Người qua đường khen ngợi con trai 3 tuổi nhà Son Ye Jin - Hyun Bin hết lời. Ảnh: Naver

Cũng trong chuyến du lịch Mỹ mới đây, quý tử 3 tuổi nhà cặp đôi vàng cũng nhận được vô số lời khen ngợi từ “người qua đường” nhờ diện mạo khôi ngô cùng vóc dáng cao ráo so với lứa tuổi của mình. Cụ thể, 1 tài khoản MXH đến từ Trung Quốc đã đăng tải loạt ảnh Hyun Bin trông nom con trai. Để bảo vệ sự riêng tư của đứa nhỏ, tài khoản chỉ đăng tải góc chụp sau lưng và góc nghiêng không lộ rõ mặt của em bé. Tuy nhiên, fan Trung này cho biết con trai Son Ye Jin - Hyun Bin đẹp như AI tạo ra và khẳng định bé Kim Woo Jin là đứa trẻ đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy trong đời.

Nguồn tin cho biết thêm, diện mạo của cậu bé đáng yêu đến mức, ai đi ngang qua cũng dừng lại ngắm nhìn. Khi xếp hàng mua vé trò chơi, có người đàn ông thấy con trai Son Ye Jin đã kinh ngạc đến mức quay sang nói với vợ mình rằng: “Em nhìn xem, em bé bên kia đẹp quá!”.

1 fan Trung tình cờ gặp gia đình Son Ye Jin - Huyn Bin ở Disneyland cho biết cậu con trai 3 tuổi của cặp đôi đẹp như AI vẽ ra. Ảnh: Sohu

Ngoài diện mạo đẹp trai như AI, cậu bé Kim Woo Jin còn khiến dân tình xuýt xoa trước chiều cao vượt trội dù chỉ mới hơn 3 tuổi. Trên trang cá nhân, Son Ye Jin gần đây đã chia sẻ loạt ảnh về cậu quý tử nhỏ trong chuyến du lịch gia đình. Nhiều netizen xem xong hình còn tưởng Kim Woo Jin phải tầm 4-5 tuổi rồi vì cậu bé trông quá đỗi cao lớn so với độ tuổi của mình.

Trước đó, hồi tháng 9/2023, mỹ nhân họ Son gây bão mạng xã hội với những chia sẻ đáng chú ý về diện mạo quý tử khi làm khách mời trong talk show của tay golf chuyên nghiệp Lim Jin Han: “Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn”.

Trong chuyến du lịch gia đình mới đây, quý tử 3 tuổi nhà Son Ye Jin gây sốt vì sở hữu vóc dáng cao ráo hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Ảnh: IGNV

Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin sở hữu đôi mắt đẹp giống mẹ và thừa hưởng má lúm đồng tiền đáng yêu từ bố. Và theo lời mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh, bé trông giống mẹ hơn. Ảnh: Naver

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng Kim Woo Jin vào ngày 27/11 cùng năm.