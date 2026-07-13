Lộ ảnh ngọc nữ showbiz bên chồng thiếu gia tập đoàn, nghi vấn đang mang thai lần 2

Mối quan hệ giữa nữ minh tinh Dương Thái Ngọc và thiếu gia Trương Hướng Vinh đã chiếm sóng truyền thông Trung Quốc suốt thời gian qua. Còn nhớ cặp đôi vỡ òa chào đón con trai đầu lòng hồi hè năm ngoái. Sau khi hạ sinh quý tử, đồng thời chứng minh được tấm chân tình của mình, Dương Thái Ngọc đã được nhà chồng chấp thuận, cho phép đưa con về nội và chuyển vào căn biệt thự rộng lớn, có view hướng biển ở Phúc Kiến (Trung Quốc) sống cùng ông bà, cha mẹ và anh chị em của Trương Hướng Vinh. Chưa dừng lại ở đó, nữ minh tinh 9X đã bí mật đăng ký kết hôn với thiếu gia họ Trương, chính thức được trao danh phận.

Trong diễn biến mới nhất, tờ 163 đưa tin, Dương Thái Ngọc được cho là đã mang thai em bé thứ 2. Theo nguồn tin, mỹ nhân họ Dương và ông xã đại gia vừa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi tới Na Uy du lịch. Không phải nhan sắc hay phong cách thời trang mà chính phần bụng của nữ ngôi sao mới chiếm trọn spotlight trong màn lộ diện mới đây. Trước ống kính, Dương Thái Ngọc để lộ vòng 2 nhô lên bất thường, đáng nói phần bụng lúc này của nữ minh tinh trông khác hẳn với những người bị đầy bụng do ăn no. Chưa hết, dựa vào độ nhô lên của vòng 2, ký giả 163 nhận định, người đẹp họ Dương đã mang thai được khoảng 3 tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc nữ diễn viên lại mang bầu tiếp chỉ sau hơn nửa năm hạ sinh quý tử đầu lòng. Từ đây, nhiều khán giả nhận định, Dương Thái Ngọc đang tiếp tục nỗ lực ghi điểm trong mắt nhà chồng đại gia sau khi đã được cho phép dọn vào ở biệt thự view biển.

Dương Thái Ngọc lộ vòng 2 nhô lên bất thường khi xuất hiện cùng ông xã trên đường phố Na Uy mới đây. Ảnh: Sohu

Truyền thông xứ Trung cho biết thêm, Dương Thái Ngọc vốn có thể trạng mảnh mai, lại duy trì thói quen tập luyện thường xuyên nên vòng eo lúc bình thường vẫn luôn thon gọn. Ngay cả sau khi sinh con đầu lòng hồi tháng 7/2025, cô cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng chỉ sau hơn 1 tháng. Vậy nên, với việc Dương Thái Ngọc đột nhiên xuất hiện với vòng 2 nhô lên bất thường thì khả năng cao nữ diễn viên đã mang thai, chứ không thể do tăng cân vì bình thường cô kiểm soát vóc dáng rất nghiêm ngặt.

Chưa dừng lại ở đó, biểu hiện của Trương Hướng Vinh trong chuyến du lịch cùng bà xã Dương Thái Ngọc cũng khiến truyền thông cùng công chúng tin chắc chắn rằng nữ diễn viên đang có bầu. Dễ dàng nhận ra thiếu gia họ Trương luôn kè kè đi sát vợ, chủ động đi chậm lại để bà xã theo kịp mình, còn luôn dành cho đàng gái ánh mắt ngập tràn sự quan tâm và cưng chiều. Ký giả 163 nhận định, đây chính là cách thiếu gia tập đoàn lớn quan tâm, yêu chiều khi vợ yêu đang mang thai em bé thứ 2.

Cách Trương Hướng Vinh quan tâm bà xã Dương Thái Ngọc được nhận xét là giống với cách 1 người chồng đang chăm lo cho vợ bầu. Ảnh: 163

Dương Thái Ngọc sinh con trai đầu lòng cho ông xã đại gia vào tháng 7/2025. Ảnh: Sina

Dương Thái Ngọc và Trương Hướng Vinh quen nhau tại 1 sự kiện đấu giá từ thiện ở Hạ Môn (Trung Quốc) vào cuối năm 2024. Mối quan hệ tình cảm của họ tiến triển chớp nhoáng. Tháng 2/2025, họ bị paparazzi chụp được cảnh hôn nhau trên đường phố Thượng Hải (Trung Quốc) đúng ngày Valentine. Cùng ngày hôm đó, cả 2 xuất hiện tại 1 bệnh viện sản khoa dành cho giới thượng lưu. Khi ấy, Dương Thái Ngọc mặc áo hoodie rộng, bụng đã nhô lên rõ rệt.

Giữa tháng 4/2025, “team qua đường” chụp được khoảnh khắc Dương Thái Ngọc lộ bụng bầu vượt mặt cùng bạn trai đi du lịch Nhật Bản. Đến ngày 3/5/2025, người đẹp đăng ảnh vòng 2 lấp ló như ngầm xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Tháng 7 cùng năm, Dương Thái Ngọc hạ sinh quý tử đầu lòng ở Hong Kong (Trung Quốc). Cô ở cữ tại trung tâm chăm sóc sau sinh Saint Bella, với gói dịch vụ 380.000 HKD (1,25 tỷ đồng) cho 28 ngày. Trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc mẹ và bé 24/24 giờ, thực đơn do đầu bếp Michelin thiết kế và phòng nghỉ có view hướng toàn cảnh Vịnh Victoria.

Hiện tại, Dương Thái Ngọc có cuộc sống viên mãn, giàu sang khi trở thành dâu hào môn. Cô được chồng thiếu gia “cưng như trứng mỏng”.

Nữ minh tinh Cbiz đã được gia đình nhà chồng chấp thuận. Ảnh: Sina

Được biết, chồng Dương Thái Ngọc là cháu trai đời thứ 3 của chủ tịch tập đoàn Kim Lộc ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Kim Lộc là doanh nghiệp đã thành lập được 44 năm, nổi tiếng với các sản phẩm nhang muỗi và thuốc diệt côn trùng. Doanh thu thường niên của tập đoàn Kim Lộc là hơn 8 tỷ NDT (hơn 31.000 tỷ đồng). Trương Hướng Vinh tốt nghiệp ngành Tài chính của Đại học Columbia, phụ trách mảng kinh doanh quốc tế của gia đình và sở hữu chiều cao 1m85, ngoại hình điển trai, sáng sủa.

Chồng Dương Thái Ngọc sở hữu diện mạo bảnh bao. Ảnh: Sohu

Trước khi yên bề gia thất bên Trương Hướng Vinh, Dương Thái Ngọc từng cặp kè tỷ phú Trần Kim Phi - cha nuôi của Lưu Diệc Phi từ năm 2015, bất chấp khoảng cách 30 tuổi. Mối tình này khiến Dương Thái Ngọc nhiều lần bị chỉ trích là kẻ hám tiền, mê hư danh, thực dụng, đào mỏ.

Năm 2021, Dương Thái Ngọc và Trần Kim Phi được tiết lộ đã đường ai nấy đi trong hòa bình, không tranh cãi hay kiện cáo. Chính đại gia họ Trần là người bỏ Dương Thái Ngọc. Nguyên nhân là do nữ diễn viên liên tục ép cưới, trong khi Trần Kim Phi chỉ muốn yêu đương không ràng buộc. Trần Kim Phi có ý định trao quyền thừa kế khối tài sản hàng tỷ đô cho người con trai đang sống ở Mỹ. Vì vậy, ông không muốn cưới hỏi hay sinh con với Dương Thừa Ngọc để tránh xảy ra tranh chấp thừa kế về sau.

Khi chia tay, tỷ phú Trần Kim Phi đã đề nghị sang tên 1 ít tài sản cho Dương Thái Ngọc xem như phí bồi thường thanh xuân. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã từ chối. Ngay cả phần cổ phần mà trước đây Trần Kim Phi từng đầu tư vào studio để hỗ trợ Dương Thái Ngọc phát triển sự nghiệp, cô cũng chủ động quy đổi thành tiền mặt và hoàn trả lại cho tình cũ tỷ phú. Hành động này của Dương Thái Ngọc là để chứng minh cho dư luận thấy cô yêu Trần Kim Phi không phải vì tiền.

Dương Thái Ngọc từng có chuyện tình vướng nhiều điều tiếng với tỷ phú Trần Kim Phi - cha nuôi của Lưu Diệc Phi. Ảnh: Sina