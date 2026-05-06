"Mẹ chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này" - Bức thư mẹ gửi con trai dài 4 trang giấy khiến cư dân mạng đọc mà xót xa!

Giữa nhịp sống hối hả, những câu chuyện về áp lực làm cha mẹ không còn xa lạ. Nhưng mới đây, mạng xã hội vẫn không khỏi xôn xao trước hình ảnh những trang thư tay nắn nót của một người mẹ gửi cho con trai mình. Không phải là những lời dạy dỗ thông thường, bức thư khiến nhiều người chững lại bởi nó giống như một "lời kêu cứu" vừa đầy yêu thương, vừa chất chứa sự bế tắc đến nghẹn lòng.

"Bất lực đến mức phải ngồi viết thư cho con… Không biết con có đọc hết không, hay lại cầm lên rồi ném vội sang một bên như bao thứ khác. Viết chỉ để nhẹ lòng. Còn con hiểu được bao nhiêu… thật sự mình không biết. Mình bế tắc vô cùng...

Từ việc ngoài đường (công việc áp lực, quản lí thì khó chịu, đồng nghiệp lười biếng, đùn đẩy trách nhiệm và việc làm) đến việc trong nhà (mình ở ké nhà ba mẹ và có thêm vợ chồng anh chị) và nhất là việc một thằng con suốt ngày để cô gọi mắng vốn và ì ạch mọi thứ. Mình kiệt sức. Mình thực sự đuối rồi...", bà mẹ chia sẻ.

Bức thư của chị mở đầu bằng lời gọi trìu mến: "Chào con - chàng trai bé nhỏ của mẹ!" cùng những lời yêu thương gửi gắm. Nhưng ngay sau đó, người mẹ thẳng thắn thừa nhận mình đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng chưa từng có. Và trên tất cả, là sự bất lực khi nhìn con trai mình ngày càng thiếu tự giác.

Người mẹ liệt kê những điều tưởng chừng rất nhỏ: con lười biếng, bừa bãi, ăn xong không dọn, đồ đạc vứt lung tung, học hành chểnh mảng dù sắp thi học kỳ. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy, khi lặp lại mỗi ngày, lại trở thành giọt nước tràn ly.

Trong khoảnh khắc kiệt sức, chị muốn rời xa con, đi đến một nơi thật xa để cả hai được giải thoát khỏi những lời cằn nhằn và mệt mỏi. Dẫu vậy, bức thư không kết thúc bằng sự buông bỏ hoàn toàn. Ở cuối trang, vẫn là tình yêu của một người mẹ: "Con có yêu mẹ một xíu nào không? Cùng nhau thay đổi và tích cực được không?".

Chính sự giằng xé giữa yêu thương và bế tắc ấy đã khiến bức thư nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều.

Tự giác không phải là thứ có thể hình thành trong một sớm một chiều

Nhiều người, đặc biệt là các bà mẹ, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc. Họ nhìn thấy mình đâu đó trong từng câu chữ: những ngày mệt mỏi vì công việc, về nhà lại tiếp tục cuộc chiến với con cái. Với họ, bức thư không phải là trách móc mà là một cách để người mẹ trút bớt áp lực, giữ cho mình không "vỡ vụn".

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng cách thể hiện này có thể vô tình gây tổn thương cho đứa trẻ. Việc một người mẹ nói đến ý định rời bỏ, dù chỉ là trong lúc tuyệt vọng có thể tạo ra cảm giác bất an, thậm chí là mặc cảm cho con. Trẻ em chưa đủ khả năng hiểu hết những áp lực của người lớn, nên việc trút cảm xúc lên con dễ khiến trẻ bị quá tải tâm lý.

Hơn nữa, sự tự giác không phải là thứ có thể hình thành trong một sớm một chiều, mà là kết quả của cả một quá trình rèn luyện từ khi còn rất nhỏ. Trẻ không tự nhiên biết dọn dẹp, tự học hay có trách nhiệm với hành vi của mình, mà cần được hướng dẫn, lặp lại và quan sát từ chính cách người lớn sống mỗi ngày.

Có thể thấy, những đứa trẻ có tính tự giác cao thường đến từ môi trường mà ở đó, cha mẹ kiên nhẫn đồng hành, đặt ra nguyên tắc rõ ràng nhưng không áp đặt, nhắc nhở đều đặn nhưng không quát mắng. Ngược lại, nếu chỉ đến khi con lớn mới bắt đầu yêu cầu thay đổi, trong khi trước đó mọi việc đều được làm thay hoặc bỏ qua, thì sự "chậm chạp của con đôi khi không hoàn toàn là lỗi của trẻ mà là khoảng trống trong quá trình hình thành thói quen từ sớm.

Cũng có những phân tích đi sâu hơn vào câu chuyện. Một số ý kiến cho rằng, đằng sau sự khó chịu của đứa trẻ có thể là dấu hiệu của sự thiếu kết nối lâu dài. Khi cha mẹ quá bận rộn hoặc đặt kỳ vọng cao, trẻ có thể phản ứng bằng cách chống đối, thờ ơ hoặc buông xuôi. Khi đó, vấn đề không chỉ nằm ở hành vi của con, mà còn ở cách tương tác trong gia đình.

Mẹ cần "chữa lành" trước

Từ một bức thư cá nhân, câu chuyện đã mở ra một vấn đề lớn hơn: làm thế nào để giữ được sự kết nối giữa cha mẹ và con cái trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng?

Nhiều chuyên gia cho rằng, bước đầu tiên không phải là thay đổi đứa trẻ mà là chăm sóc lại chính người lớn. Một người mẹ kiệt sức khó có thể kiên nhẫn. Một người cha quá căng thẳng cũng khó giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Việc dành thời gian cho bản thân, tìm cách giải tỏa áp lực, dù chỉ là những khoảng nghỉ nhỏ không phải là ích kỷ, mà là điều cần thiết để duy trì một môi trường gia đình lành mạnh.

Song song đó, cách tiếp cận với con cũng cần thay đổi. Thay vì chỉ nhắc nhở hoặc phê bình, cha mẹ có thể bắt đầu từ những kết nối đơn giản: cùng ăn một bữa cơm không điện thoại, cùng làm việc nhà, hoặc cùng đi đâu đó để tạm rời khỏi những căng thẳng thường nhật. Khi mối quan hệ được hâm nóng, việc góp ý hay định hướng cũng sẽ dễ được tiếp nhận hơn.

Một nguyên tắc quan trọng khác là đồng hành thay vì thúc ép. Trẻ không tự nhiên hình thành thói quen tốt, mà cần được hướng dẫn và lặp lại nhiều lần. Việc yêu cầu con gọn gàng, tự giác là đúng, nhưng cần đi kèm với việc làm cùng, nhắc nhở kiên trì và ghi nhận những tiến bộ dù nhỏ.

Bên cạnh đó, việc giáo dục cũng nên phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Ở lứa tuổi nhỏ, trẻ cần hiểu những khái niệm cơ bản về trách nhiệm qua những việc đơn giản. Khi lớn hơn, các kỹ năng tự lập, quản lý thời gian, thậm chí là quản lý tài chính cá nhân cũng cần được dạy dần dần, thay vì kỳ vọng trẻ tự biết.

Trong những trường hợp cảm thấy quá tải, việc tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc các chương trình hỗ trợ nuôi dạy con cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Không phải gia đình nào cũng có sẵn công thức đúng và việc tìm kiếm sự trợ giúp không đồng nghĩa với thất bại.

Làm cha mẹ chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Giữa những áp lực chồng chất, điều quan trọng không phải là trở thành người mẹ, người cha hoàn hảo, mà là học cách yêu thương và kết nối đúng cách. Bởi sau tất cả, điều một đứa trẻ cần không phải là một người lớn không bao giờ mệt mỏi mà là một người luôn sẵn sàng quay lại, nắm tay con và cùng đi tiếp.