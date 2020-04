Con trai Ngô Kiến Huy ngày ấy - bây giờ: Càng lớn càng tự lập và hiểu chuyện, tuy nhiên có 1 điều luôn khiến mẹ nuôi Thanh Thảo lo lắng

Cậu bé Jacky Minh Trí là con trai của em gái Thanh Thảo - Thụy Anh và nam ca sỹ Ngô Kiến Huy. Jacky hiện được Thanh Thảo nhận nuôi và được cô cùng ông xã Tom Han chăm sóc, nuôi nấng tại Mỹ.

Suốt nhiều năm qua, công chúng luôn dành sự quan tâm đến quá trình trưởng thành của Jacky. Mỗi câu chuyện, hình ảnh về cuộc sống của cậu bé ở Mỹ đều gây chú ý dư luận. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Thanh Thảo đã đăng tải hình ảnh mới nhất về Jacky.

Theo đó, Thanh Thảo đã tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu gái Jolie (con gái của Thụy Anh với ông xã Việt kiều). Chính trong dịp đặc biệt này, 3 mẹ con Thụy Anh - Jacky Minh Trí - Jolie đã xuất hiện chung khung hình với nhau. Có thể thấy cậu bé Jacky bé xíu ngày nào giờ đã khôn lớn, cao ráo hơn. Tuy nhiên, cậu bé lại có vóc dáng khá gầy gò và trông hơi ốm so với độ tuổi.

Jacky Minh Trí trong bức hình mới nhất chụp cùng mẹ ruột và mẹ nuôi.

Đây cũng chính là điều mà mẹ nuôi Thanh Thảo vô cùng lo lắng. Thanh Thảo từng chia sẻ Jacky không ăn nhiều và khá kén ăn: "Con chỉ ăn cơm thịt kho, trứng chiên, lâu lâu ăn cá chiên. Ép lắm thì ăn phở bò, phở gà. Đi học thì ăn pizza, hot dog, chicken wings, chicken nuggets. Trái cây thì chỉ trái táo. Ngoài ra là không ăn bất cứ loại rau hay trái cây nào, cũng không uống nước ép”. Sau đó, Thanh Thảo phải xin ý kiến cư dân mạng những phương pháp khuyến khích Jacky ăn nhiều hơn.

Cậu bé có vóc dáng hơi gầy và khá kén ăn.

Jacky hiện tại đã 8 tuổi. Cậu bé được nhiều người nhận xét là ngoan ngoãn và trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Dù thương con vì cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng không vì thế mà Thanh Thảo nuông chiều thái quá. Ngược lại, nữ ca sĩ dạy Jacky tự lập từ nhỏ, dùng kỷ luật rèn con với mong muốn khi trưởng thành, cậu bé đủ mạnh mẽ để làm một người đàn ông thực thụ, tự chủ và thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Ở Mỹ, Jacky được mẹ nuôi dành cho căn phòng đẹp nhất trong nhà. Căn phòng được bài trí ấm cúng và đầy đủ những đồ dùng cần thiết cho cậu bé. Đặc biệt, những đồ vật và cách bài trí đều dựa trên những gì Jacky lựa chọn và yêu thích. Căn phòng từng được Thanh Thao chụp ảnh lại và khoe với người hâm mộ. Điều khiến ai nấy đều bất ngờ, là phòng cứ kỳ ngăn nắp và gọn gàng so với căn phòng của một cậu bé trai.

Được biết, tủ quần áo và góc học tập đều do chính tay Jacky phân loại và sắp xếp trật tự. Không chỉ biết dọn dẹp không gian cá nhân của mình, cậu bé còn có ý thức giúp đỡ mẹ nuôi trong các công việc nhà. Thanh Thảo tiết lộ, Jacky biết làm đủ mọi việc nhà và hay giúp đỡ mẹ trồng rau. Cậu bé cũng sống rất tình cảm, luôn nhường nhịn và chăm sóc em giúp mẹ.

Căn phòng ngủ của Jacky tại Mỹ.

Cách đây không lâu, Thanh Thảo từng phát hiện trong cặp con trai có một lá thư hồi âm từ cô giáo cũ. Bức thư hồi âm của cô giáo cũ gửi cho bé Jacky Minh Trí có nội dung: "Cô thực sự rất vui khi đọc bức thư của em. Điều đó thật tuyệt vời! Cô tin là mọi thứ sẽ tốt đẹp khi em lên lớp 2. Bởi cô nhớ em có kỹ năng Toán học tuyệt vời, cách em chia sẻ ra cũng rất thú vị. Cô cũng luôn nhớ sự đặc biệt của em trong việc khám phá và ghi chép vào cuốn tạp chí của lớp..." .

Nữ ca sĩ khá tò mò không biết con trai đã viết gì mà giáo viên lớp 1 lại trả lời như vậy. Tuy nhiên, dù nội dung thế nào thì Thanh Thảo vẫn rất xúc động trước tình cảm của con trai với những người từng giảng dạy mình. "Phát hiện con trai thật tình cảm, dù đã không còn học với cô giáo lớp 1 nhưng vẫn nhớ đến cô giáo cũ của mình", Thanh Thảo tự hào chia sẻ.

Bức thư cô giáo hồi âm cho Jacky.

Tuy nhiên, cũng chính vì cách sống tình cảm và trưởng thành hơn rất nhiều so với lứa tuổi nên đôi khi Jacky khiến mẹ nuôi lo lắng. Thanh Thảo từng xót xa kể lại câu chuyện Jacky hỏi mẹ về thân thế của mình. Có một đợt, cậu bé thường xuyên hỏi cô: "Có phải mẹ sinh con ra từ trong bụng mẹ không? Sao con họ Bùi mà mẹ họ Phạm? Sao con ốm giống mẹ Anh còn Talia mập giống mẹ? Có phải Talia là first baby của mẹ không? Có phải mẹ Anh đẻ con ra nhưng mẹ có nhiều tiền hơn nên mẹ nuôi con phải không? Tell me the truth ai là ba là mẹ của con vậy mẹ?".

Trước thắc mắc của con, Thanh Thảo chỉ biết ngậm ngùi tâm sự: "Hàng loạt những câu hỏi khó mà mẹ chưa biết trả lời thế nào cho chàng trai trẻ của mẹ, chàng bây giờ đã lớn và cảm nhận mọi thứ theo cách của chàng, vừa thông minh, vừa nhạy cảm lại vừa đúng cái tuổi đang khám phá cuộc sống. Nên chàng bắt đầu làm cho mẹ khó xử, biết nói sao đây với con?

Mẹ chỉ mong con cứ bé lại như ngày xưa, chẳng quan tâm gì đến sự thật, để mẹ được làm mẹ ruột của con trong tâm trí con. Mãi sau này cũng chỉ mong con hãy coi mẹ như mẹ ruột, thông cảm cho quyết định của mẹ khi ấy, hiểu cho mẹ cũng như mẹ ruột của con về những gì đã xảy ra".