Con trai nghịch ngợm ném món đồ chơi lên mái hiên che mưa, bố vội lao đến cứu khiến cả 2 cùng gặp nạn

Pear Video đưa tin ngày 14/2, một tai nạn thương tâm đã xảy ra tại thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hai bố con không may đã rơi từ trên mái hiên che mưa trên cao xuống đất. Người bố tử vong sau đó còn đứa trẻ vẫn đang được cấp cứu.

Theo đó, nạn nhân họ Trần khoảng 40 tuổi, đứa bé khoảng 8, 9 tuổi. Trưa ngày 13/2, anh Trần đưa con trai lên sân thượng ở tầng 4 chơi. Người con vô tình ném súng nhựa đồ chơi lên mái hiên che mưa. Sợ bị mắng, đứa trẻ đã tự ý leo ra mái hiên để nhặt đồ chơi.

Vị trí 2 bố con rơi xuống.

Phát hiện con đang gặp nguy hiểm, anh Trần đã vội leo ra mái hiên, kéo con trai vào nơi an toàn. Tuy nhiên, mái hiên lâu ngày đã bị mục, không chịu được sức nặng của cả 2 bố con nên đã vỡ khiến 2 người rơi thẳng xuống mặt đất, chấn thương nghiêm trọng. Khoảng cách rơi vào khoảng 3 tầng lầu. Hậu quả là anh Trần tử vong vào chiều cùng ngày còn đứa bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong video được người xung quanh quay lại, người phụ được cho là vợ của anh Trần than khóc thảm thiết, không còn sức đứng vững tại hiện trường.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, các nhân viên đã lập tức có mặt tại hiện trường và đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Trước vụ tai nạn này, đa phần cư dân mạng đã để lại bình luận hi vọng đứa trẻ khỏe lại: "Hi vọng bạn nhỏ có thể bình an", "Mong đứa bé qua khỏi, chắc cả đời nó sẽ ám ảnh mãi", "Thế này sao mà người nhà chịu đựng nổi đây, mất đi trụ cột gia đình rồi", "Chỉ có thể nói là ý thức an toàn quá kém", "Đáng sợ quá, phải xem chừng con nít kỹ hơn thôi", "Nhân đây cũng xin nhắc nhở mọi người đừng đẩy bản thân vào nguy hiểm, an toàn là quan trọng nhất"...

Nguồn: Pear Video