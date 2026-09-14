Con trai Minh Hằng vừa tròn 3 tuổi, điển trai khôi ngô, giống bố y đúc

Mới đây, Minh Hằng chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến du lịch Phan Thiết cùng gia đình nhân dịp con trai – bé Mỡ – tròn 3 tuổi. Nữ diễn viên “Chị chị em em 2” cùng ông xã dành thời gian tận hưởng kỳ nghỉ bên quý tử, từ vui đùa dưới hồ bơi, khám phá những đồi cát đến trải nghiệm trượt cát và thả diều.

Xen kẽ những hoạt động vui chơi, Minh Hằng còn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng để đánh dấu cột mốc đặc biệt của con trai.

Nhân dịp sinh nhật, bé Mỡ - con trai ca sĩ Minh Hằng đi du lịch Phan Thiết cùng gia đình.

Ở tuổi lên 3, bé Mỡ gây chú ý với vẻ ngoài kháu khỉnh, điển trai và được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét từ bố doanh nhân. Trong ngày sinh nhật, cậu bé nhận được nhiều món quà từ người thân, trong đó có ô tô đồ chơi và cặp sách.

Đáng yêu hơn cả, mỗi khi được tặng quà, bé Mỡ đều khoanh tay lễ phép nói lời cảm ơn. Khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy dễ thương này khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời cho thấy cách Minh Hằng và ông xã chú trọng dạy con phép lịch sự ngay từ những điều giản dị nhất.

Bé Mỡ khoanh tay cảm ơn khi nhận được quà sinh nhật.

Con trai Minh Hằng tên thật là Quốc Huy, tên ở nhà là bé Mỡ, sinh tháng 8/2023. Từ khi có con, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian đồng hành cùng quý tử, dù vẫn bận rộn với công việc nghệ thuật và kinh doanh.

Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trong các chuyến du lịch, vui chơi hay những dịp đặc biệt, cho thấy sự quan tâm sát sao đến hành trình trưởng thành của bé.

Vẻ đáng yêu, khôi ngô của bé Mỡ.

Trong cách nuôi dạy con, Minh Hằng chú trọng tôn trọng sở thích và cá tính riêng của bé Mỡ. Cô tạo điều kiện để con được vui chơi, khám phá và trải nghiệm những điều mình yêu thích thay vì áp đặt.

Bên cạnh việc chăm lo đầy đủ về vật chất, nữ ca sĩ cũng quan tâm rèn cho con những phép lịch sự cơ bản. Hình ảnh bé Mỡ khoanh tay nói lời cảm ơn mỗi khi nhận quà từ người thân nhận được nhiều sự yêu thích.

Minh Hằng cũng dành nhiều tâm huyết cho những cột mốc tuổi thơ của con, từ các chuyến đi gia đình đến những bữa tiệc sinh nhật được chuẩn bị chỉn chu. Với nữ ca sĩ, việc nuôi con không chỉ là mang đến điều kiện sống tốt mà còn là dành thời gian, tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ và giúp bé lớn lên trong sự yêu thương, tự tin và lễ phép.