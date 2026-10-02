Con trai Lý Hải 15 tuổi đã cao hơn bố, ngoại hình chuẩn nam thần, ước mơ nối nghiệp phim ảnh

Mới đây, đạo diễn Lý Hải gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh gia đình. Hạo Nhiên - con trai đầu lòng của đạo diễn phim Lật mặt giờ đã cao hơn bố, xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, nam tính khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi.

Con trai đạo diễn Lý Hải ngày càng điển trai, cao lớn nhất nhà.

Dân mạng nhận xét cậu cả nhà Lý Hải - Minh Hà thừa hưởng ngoại hình đẹp từ bố và mẹ. Nhiều người dự đoán trong tương lai, nếu theo đuổi nghệ thuật Hạo Nhiên có thể trở thành một ca sĩ - đạo diễn nổi tiếng như bố.

Hạo Nhiên (Rio), tên đầy đủ là Nguyễn Hạo Nhiên, sinh năm 2011, là con trai cả của đạo diễn Lý Hải và Minh Hà. Là con trai của một gia đình nổi tiếng, Hạo Nhiên nhận được sự quan tâm của công chúng từ khi còn nhỏ.

Con trai đầu lòng của đạo diễn Lý Hải trình diễn tự tin trên sân khấu.

Càng lớn, cậu bé càng khiến nhiều người bất ngờ bởi diện mạo thay đổi rõ rệt, đặc biệt là chiều cao nổi bật và những đường nét được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Ở tuổi 15, Hạo Nhiên đã có vẻ ngoài trưởng thành với gương mặt thon gọn, sống mũi cao và làn da sáng.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Hạo Nhiên còn được bố mẹ tạo điều kiện phát triển nhiều kỹ năng từ sớm. Cậu được biết đến với thành tích học tập tốt, đặc biệt có khả năng ngoại ngữ.

Bên cạnh tiếng Anh, Hạo Nhiên còn có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung, Hàn và Nhật. Việc sử dụng được nhiều ngôn ngữ ở độ tuổi còn khá trẻ giúp cậu có thêm lợi thế trong quá trình học tập và giao tiếp.

Cậu bé được nhận xét giống đạo diễn Lý Hải thời trẻ.

Ngoài học tập, Hạo Nhiên còn có năng khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật. Cậu từng gây bất ngờ khi thể hiện khả năng vũ đạo và trình diễn trên sân khấu với phong thái khá tự tin. Tại showcase Lật Mặt 8, con trai đầu lòng của Lý Hải - Minh Hà xuất hiện rạng rỡ và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Những bước nhảy dứt khoát cùng khả năng làm chủ sân khấu khiến nhiều người nhận xét Hạo Nhiên có tố chất nghệ thuật.

Dù được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, Hạo Nhiên ước mơ trở thành đạo diễn và có những tác phẩm nổi tiếng như bố.

Vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà không đặt áp lực con phải nối nghiệp bố.

Thay vì sớm đặt con vào guồng quay showbiz, Lý Hải và Minh Hà chú trọng việc học tập, rèn luyện kỹ năng và để các con khám phá sở thích riêng. Chính sự phát triển cân bằng này giúp Hạo Nhiên ngày càng tự tin, năng động và được khán giả yêu mến.

Nói về chuyện các con có nối nghiệp mình hay không, Lý Hải khẳng định anh và Minh Hà không ép buộc hay định hướng con phải theo nghệ thuật. Nam đạo diễn cho biết vợ chồng anh chọn cách đứng phía sau làm chỗ dựa, để các con tự do khám phá và lựa chọn điều mình thực sự yêu thích.

Dù Hạo Nhiên và các em từng xuất hiện trong một số vai diễn nhỏ của series "Lật mặt", Lý Hải xem đây chủ yếu là cơ hội để các con trải nghiệm và hiểu hơn về công việc của bố mẹ, chứ không phải bước đệm để gia nhập showbiz.

Nếu sau này Hạo Nhiên vẫn giữ niềm đam mê với điện ảnh và muốn trở thành đạo diễn, anh sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm, kiến thức và hết lòng hỗ trợ con. Với Lý Hải, điều quan trọng nhất không phải các con có "nối nghiệp" hay không, mà là được sống với lựa chọn và đam mê của chính mình.



