Con trai lớp 8 lén tiêu hết 120.000 NDT tiền phẫu thuật của mẹ để nạp game, mua điện thoại

Một vụ việc xảy ra tại Hà Bắc (Trung Quốc) vào năm 2022 đã từng gây nên rất nhiều tranh cãi khi một nam sinh lớp 8 lén dùng hết 120.000 NDT (khoảng 460 triệu đồng) - số tiền gia đình dành để phẫu thuật cho người mẹ vào việc mua điện thoại, quần áo và nạp game online.

Theo truyền thông địa phương, khi đó, ông Lý, cha của nam sinh đã trình báo sự việc với đồn cảnh sát thị trấn Vĩnh An sau khi phát hiện số tiền tiết kiệm dành cho ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm của vợ bỗng “bốc hơi” chỉ trong thời gian ngắn.

Qua kiểm tra, gia đình phát hiện cậu con trai đang học lớp 8 đã âm thầm dùng tài khoản thanh toán liên kết trên điện thoại để mua hàng online và nạp game mà cha mẹ hoàn toàn không hay biết. Những món đồ được mua gồm nhiều tài khoản game, điện thoại di động, quần áo và các vật phẩm trực tuyến khác.

Cảnh sát sau đó đã phối hợp với các nền tảng mua sắm và phía phát hành game để xử lý vụ việc. Do nhiều món hàng như điện thoại đã được kích hoạt và sử dụng nên không thể hoàn trả. Theo phía cảnh sát, riêng tiền mua điện thoại đã lên tới 15.000 NDT (khoảng 58 triệu đồng), tương đương 3 chiếc.

Sau nhiều ngày làm việc và thương lượng, các khoản tiền dùng để nạp game đã được hoàn lại theo quy định, với tổng số tiền thu hồi hơn 60.000 NDT (khoảng 232 triệu đồng). Tuy nhiên, số tiền đã dùng để mua quần áo, điện thoại và các sản phẩm đã qua sử dụng đã không thể lấy lại.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội Trung Quốc thời điểm đó. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu khi một học sinh cấp 2 lại có thể tiêu hết số tiền lớn như vậy mà gia đình không phát hiện sớm.

Một cuộc khảo sát được truyền thông địa phương thực hiện với chủ đề “Bạn nghĩ gì về việc học sinh lớp 8 tiêu hết 120.000 NDT tiền phẫu thuật của mẹ?” đã thu hút hơn 15.000 lượt tham gia chỉ sau vài giờ. Trong đó, lựa chọn nhận được nhiều ý kiến nhất là: “Đã lớn như vậy thì phải biết suy nghĩ”.

Được biết, tại Trung Quốc, quy định về quản lý trò chơi điện tử đối với trẻ vị thành niên nêu rõ: doanh nghiệp game không được cung cấp dịch vụ trả phí cho trẻ dưới 8 tuổi; người từ 8 đến dưới 16 tuổi không được nạp quá 50 NDT/lần (khoảng 193.000 đồng) và tối đa 200 NDT/tháng (773.000 đồng); người từ 16 đến dưới 18 tuổi cũng bị giới hạn mức chi tiêu cho game online.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng đây không đơn thuần là chuyện “trẻ con nghịch dại” hay “tuổi mới lớn nổi loạn”. Bởi ở độ tuổi học lớp 8, một đứa trẻ đã đủ khả năng nhận thức được việc mẹ mình đang cần tiền để chữa bệnh. Thế nhưng thay vì chia sẻ áp lực với gia đình, cậu bé lại dùng số tiền đó để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Nhiều người cho rằng, vấn đề nằm ở việc đứa trẻ từ lâu đã quen với cảm giác “muốn gì có nấy”, coi sự hy sinh và chăm sóc của cha mẹ là điều hiển nhiên. Khi trẻ lớn lên trong môi trường được đáp ứng quá mức nhưng thiếu ranh giới, thiếu sự giáo dục về trách nhiệm và lòng biết ơn, các em rất dễ hình thành tâm lý chỉ ưu tiên cảm xúc và mong muốn của bản thân.

Ngày nay, điều kiện sống tốt hơn khiến nhiều gia đình cố gắng dành cho con những thứ tốt nhất. Nhưng đôi khi, sự yêu thương quá mức lại vô tình biến thành nuông chiều. Có những đứa trẻ được chăm sóc đầy đủ về vật chất nhưng lại không học được cách đồng cảm với cha mẹ, không hiểu giá trị của đồng tiền hay sự vất vả phía sau mỗi khoản chi tiêu.

Giáo dục con cái vì thế không chỉ là cho con ăn ngon, mặc đẹp hay học ở môi trường tốt, mà còn là dạy trẻ biết giới hạn, biết chịu trách nhiệm và biết nghĩ cho người khác. Một đứa trẻ có thành tích tốt nhưng thiếu sự thấu cảm và lòng biết ơn, cuối cùng vẫn rất khó trưởng thành đúng nghĩa.

Nhiều chuyên gia giáo dục cũng cho rằng, cha mẹ cần học cách cân bằng giữa yêu thương và kỷ luật. Sự quan tâm cần đi kèm nguyên tắc rõ ràng, để trẻ hiểu rằng mọi nhu cầu đều có giới hạn, mọi hành động đều phải trả giá và không phải điều gì mình muốn cũng có thể tùy ý làm.