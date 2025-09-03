Con trai Hoà Minzy tròn 6 tuổi, đón Tết Độc Lập đầy ý nghĩa cùng mẹ ở nơi này

Mới đây, ca sĩ Hòa Minzy đã đăng tải loạt ảnh ghi lại trải nghiệm ý nghĩa của cô và con trai trong ngày Tết Độc lập 2/9 - ngày lễ trọng đại của cả dân tộc.

Sau buổi sáng tham gia đoàn diễu binh và trình diễn tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đến buổi chiều, nữ ca sĩ cùng con trai đến thắp hương tại di tích nhà 67 và tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cô mong muốn hun đúc cho con trai tình yêu quê hương đất nước, biết ơn bác Hồ vĩ đại.

Hòa Minzy và con trai đón Tết Độc lập đầy ý nghĩa.

"Tết Độc Lập quá ý nghĩa với 2 mẹ con Bo. Buổi sáng mẹ Hoà được biểu diễn tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cả gia đình em thì cũng len trong dòng người để tìm vị trí xem diễu binh.

Tới chiều 2/9 cả gia đình được tạo điều kiện tới thắp hương tại di tích Nhà 67 và thăm quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt được ban lãnh đạo Khu di tích thăm hỏi và trao huy hiệu Bác Hồ cho em vào đúng ngày 2/9 hôm nay. Vào tháng 5/2025 em đã nhận được bằng khen của Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tới tháng 9/2025 thì tiếp tục nhận được huy hiệu Bác Hồ nữa. Quá đỗi xúc động và hãnh diện ạ.

Mẹ Hoà cho Bo đi thăm Bác Hồ, để con yêu hơn quê hương đất nước và ghi nhớ trong tim người lãnh tụ vĩ đại của Dân tộc Việt Nam ta", nữ ca sĩ chia sẻ.

Hòa Minzy tham gia diễu hành và biễu diễn tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hình ảnh cậu bé Bo chăm chú tìm hiểu và lắng nghe những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích khiến nhiều dân mạng xúc động, khen ngợi nữ ca sĩ khéo dạy con về tình yêu quê hương, đất nước.

Con trai của ca sĩ Hòa Minzy - bé Nguyễn Minh Thiên Ân (tên gọi thân mật là Bo), năm nay 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1. Cậu bé là kết tinh tình yêu của Hòa Minzy và doanh nhân Minh Hải. Sau khi "đường ai nấy đi", Hòa Minzy làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con.

Hòa Minzy và con trai.

Trước đó, ca sĩ Hòa Minzy từng chia sẻ khoảnh khắc dạy con trai tập viết những nét chữ đầu tiên để chuẩn bị vào lớp 1. Bé Bo tỏ ra hào hứng, thể hiện nét chữ tròn trịa và ngay ngắn. Hình ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự thích thú, thậm chí còn ngỏ ý muốn trực tiếp hướng dẫn bé tập viết.

Bé Bo luyện viết chữ để chuẩn bị vào lớp 1.

Là mẹ đơn thân, Hòa Minzy nhận được nhiều lời khen ngợi khi vừa cân bằng công việc, vừa nuôi dạy con theo cách văn minh. Mùa hè năm ngoái, nữ ca sĩ dành thời gian đưa bé Bo đi khắp nơi để có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Không chỉ cùng con trải nghiệm cuộc sống đồng quê với những trò mò cua, bắt ốc, Hòa Minzy còn đưa con khám phá nhiều vùng đất ở Việt Nam và cả các quốc gia khác trên thế giới.

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng khi con đi học, cô không áp lực con phải học ngày đêm và cũng không đặt nặng thành tích. Giọng ca Bật Tình Yêu Lên cho biết: “Mai sau yên tâm mẹ không bắt con học ngày học đêm, chỉ cần con học đủ bài trên lớp và ngoan ngoãn là được.”



