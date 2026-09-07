Con trai Hòa Minzy giới thiệu về nghề nghiệp của bố mẹ hút hơn nửa triệu lượt xem

Mới đây, Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi kể lại câu chuyện con trai giới thiệu về nghề nghiệp của bố mẹ với cô giáo. Bé Bo tự hào chia sẻ: "Bố em là bộ đội" và cho biết ý nghĩa công việc của bố là bảo vệ đất nước.

Sau đó, bé Bo giới thiệu mẹ là ca sĩ. Tuy vậy, cậu bé không ghi công việc của mẹ vào giấy giới thiệu vì ...giấy hết chỗ.

Trước đó, Hòa Minzy khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ tờ giấy con trai viết giới thiệu nghề nghiệp của bố mẹ. Bé Bo không ghi mẹ là ca sĩ mà chỉ ghi mẹ em là Nguyễn Thị Hòa. Video bé Bo chia sẻ về nghề nghiệp của bố mẹ thu hút 650.000 lượt xem sau nửa ngày đăng tải.

Bé Bo hồn nhiên giới thiệu về nghề nghiệp của bố mẹ.

Theo chia sẻ của chủ hit "Bắc Bling", trong mắt bé Bo, mẹ không phải là ca sĩ nổi tiếng mà chỉ là một người mẹ bình thường, luôn thương yêu em. Cậu bé thậm chí bất ngờ vì mẹ quen biết cầu thủ nổi tiếng như Đình Bắc.

Sau trận chung kết ASEAN Cup tối 26/8, bé Bo cùng Hòa Minzy vẫn kiên nhẫn ở lại sân Mỹ Đình đến nửa đêm để chờ gặp và xin chữ ký Đình Bắc, cầu thủ mà cậu bé đặc biệt yêu mến.

Bé Bo được mẹ đưa đi gặp cầu thủ Đình Bắc.

Được mẹ đưa đi xem trận đấu, Bo liên tục hô vang “Việt Nam” và gọi tên “Chú Bắc ơi”. Trước đó, Hòa Minzy từng tiết lộ con trai rất hâm mộ Đình Bắc và mong muốn được gặp thần tượng. Sau trận, hai mẹ con chờ gần khu vực đường hầm và cuối cùng Bo cũng có cơ hội gặp cầu thủ mình yêu thích.

Hòa Minzy kể con trai muốn mặc áo có chữ ký thần tượng để đến trường và khoe các bạn vào sáng hôm sau.

Chia sẻ về khoảnh khắc Bo được gặp Đình Bắc, Hòa Minzy cho biết cậu bé vẫn chưa thực sự hình dung mẹ là một ca sĩ nổi tiếng. Khi thấy mẹ quen biết nhiều nghệ sĩ và cầu thủ, Bo ngây thơ hỏi: "Sao mẹ quen các cô chú ấy?", khiến cô bật cười.

Một lần khác, Hòa Minzy từng xúc động khi con trai bất ngờ đề nghị xin chữ ký mẹ. Thế nhưng ngay sau đó, cô mới vỡ lẽ khi Bo hồn nhiên nói: "Không hiểu sao mấy bạn lớp con lại xin chữ ký mẹ nhỉ".

Bé Bo cùng mẹ Hòa Minzy và bố dượng Thăng Văn Cương.

Bé Bo tên thật là Nguyễn Minh Thiên Ân, sinh năm 2019, là con trai của ca sĩ Hòa Minzy và doanh nhân Nguyễn Minh Hải. Sau khi bố mẹ chia tay vào năm 2022, Bo chủ yếu sống cùng mẹ và bố dượng Thăng Văn Cương.

Cậu bé nhận được nhiều sự yêu mến nhờ vẻ ngoài đáng yêu, tính cách ngoan ngoãn, thông minh và đặc biệt hiểu chuyện. Trong cách nuôi dạy con, Hòa Minzy chú trọng rèn cho Bo tính tự lập, lễ phép và biết quan tâm đến mọi người.

Cậu bé cũng được mẹ tạo điều kiện trải nghiệm cuộc sống gần gũi, giản dị, từng có thời gian về quê ở Bắc Ninh, học trường làng và vui chơi cùng bạn bè. Những câu nói hồn nhiên nhưng sâu sắc của Bo về mẹ và cuộc sống thường khiến Hòa Minzy cũng như người hâm mộ thích thú.



