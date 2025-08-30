Đàm Thu Trang, sinh năm 1989 tại Lạng Sơn, là người dân tộc Tày. Cô từng đoạt giải “Miss Teen được yêu thích nhất” năm 2008, “Hoa khôi xứ Lạng” năm 2010 và lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam cùng năm. Năm 2011, Thu Trang vào Top 6 Vietnam’s Next Top Model, đồng thời tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng VHNT Quân đội.

Cô từng theo đuổi nghệ thuật nhưng tên tuổi chưa thực sự nổi bật. Đàm Thu Trang được nhiều người biết đến sau khi kết hôn với đại gia phố núi Nguyễn Quốc Cường. Sau đám cưới rình rang, người đẹp xứ Lạng cùng chồng đại gia xây dựng gia đình hạnh phúc với 3 con. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện thú vị về con trai, con gái của mình.

Mới đây, Đàm Thu Trang cho 2 con Suchin, Sutin xem một đoạn clip của bản thân ở tuổi 18. Khi đó, cô tham dự cuộc thi Miss Teen 2008. Người đẹp nói với các con: "Các con xem đoạn clip xong rồi nói với mẹ rằng người này tên là gì nhé!"

Đàm Thu Trang cho các con xem hình ảnh của bản thân năm 18 tuổi.

2 nhóc tỳ Suchin - Sutin chăm chú xem đoạn clip ghi lại hình ảnh của mẹ. Trong khi Suchin im lặng, ngẫm nghĩ thì Sutin đã khen ngợi: " Mẹ đẹp ", đốn tim dân mạng. Đàm Thu Trang chia sẻ thêm: "Hồi 18 tuổi mẹ chưa được xinh đẹp nhưng trong mắt con mẹ lại đẹp nhất".

Phía dưới phần bình luận của video, nhiều người xuýt xoa khi thấy được tình cảm của hai nhóc tỳ dành cho mẹ. Bên cạnh đó, các dân mạng khác cũng khen ngợi vẻ ngoài của Đàm Thu Trang ngày càng hoàn thiện theo thời gian.

Vẻ đẹp của Đàm Thu Trang ngày càng hoàn thiện theo thời gian.

Ở tuổi 30, Đàm Thu Trang đã sở hữu cơ sở kinh doanh riêng. Khi gắn bó với Cường Đô La, cô cùng chồng mở rộng đầu tư, phát triển từ công ty khoảng 100 nhân viên thành hệ thống lớn hơn, trong đó có chuỗi nhà hàng ẩm thực tại TP.HCM và Vũng Tàu. Đàm Thu Trang cũng là hậu phương, giúp đỡ Nguyễn Quốc Cường lập công ty bất động sản mới.

Gia đình hạnh phúc của Đàm Thu Trang - Cường Đô La.

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, Đàm Thu Trang còn là một bà mẹ EQ cao. Dù đã chia tay, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn cùng chăm sóc con trai chung Subeo. Tháng 9/2021, Hà Hồ tiết lộ con trai luân phiên ở với bố và mẹ, mỗi bên 2 tuần. Riêng Đàm Thu Trang từng chia sẻ quan điểm dạy dỗ Subeo và nhận nhiều lời khen nhờ sự tinh tế, khéo léo.

Đàm Thu Trang rất yêu thương Subeo - con riêng của Cường Đô La.

Người đẹp gốc Lạng Sơn vẫn thường xuyên liên lạc với Hà Hồ để nói chuyện về lịch của Subeo hay đơn giản là hôm nay ai đón con. Cô thẳng thắn bày tỏ: "Quan điểm dạy con là của anh Cường và Hà, còn tôi chỉ góp ý cho chồng chứ không thể can thiệp, tôi đã nói rõ với anh Cường điều này ngay từ hồi mới quen. Bởi dù gì, tôi vẫn ở vị trí rất khó xử. Dù mình có tốt đến đâu đi nữa thì Subeo cũng chỉ có một người mẹ ruột là Hà mà thôi. Nhiều cái mình muốn tốt cho con nhưng nói ra lại nhạy cảm. Ranh giới giữa quan tâm và chiếm quyền mong manh lắm".

Chính sự chân thành và tình cảm dành cho Subeo đã giúp cậu bé sớm gọi cô bằng “mẹ Trang”, khẳng định mối quan hệ gắn bó, ấm áp trong gia đình.



