Trong giới kinh doanh và bóng đá Việt Nam, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (thường gọi là bầu Thụy) không còn xa lạ. Ít xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi lần được nhắc đến, ông Nguyễn Đức Thụy luôn gắn với những quyết định đầu tư lớn, những bước đi dứt khoát và dấu ấn rõ nét ở các lĩnh vực từng tham gia.

Ông Nguyễn Đức Thụy (Ảnh: LPBank)

Là con trai đại gia Ninh Bình, có nhiều thương vụ nghìn tỷ

Ông Nguyễn Đức Thụy, sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Colorado State (Mỹ). Ông là con trai của ông Nguyễn Xuân Thành - người sáng lập Tập đoàn Xuân Thành (sau này đổi tên thành Thaigroup), một trong những doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng tại Ninh Bình. Là con trai thứ trong gia đình có 7 anh chị em, ông Nguyễn Đức Thụy cùng các anh em như ông Nguyễn Xuân Thiện, ông Nguyễn Văn Thủy được biết đến nhiều hơn cả trên thương trường.

Năm 2007, ông Nguyễn Đức Thụy bắt đầu được chú ý nhiều hơn khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thành, trực tiếp trở thành trụ cột của tập đoàn mẹ. Với nền tảng tài chính tích lũy từ ngành xi măng, ông bắt đầu mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, xây dựng và năng lượng.

Theo VnExpress, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy từng là Chủ tịch Tập đoàn Thai Group, Công ty cổ phần Thaiholdings, Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc và Phó chủ tịch Công ty Điện Mặt trời Xuân Thiện Ninh Thuận, Điện Mặt trời Xuân Thiện Đắk Lắk.

Trong giai đoạn điều hành Thaigroup và Thaiholdings, các doanh nghiệp liên quan đến bầu Thụy từng triển khai hàng loạt dự án đáng chú ý như khu phức hợp nghỉ dưỡng Enclave Phú Quốc, Khu đô thị Xuân Thành Land (Hưng Yên) hay thương vụ chi hơn 1.000 tỷ đồng để sở hữu phần lớn khu “đất vàng” Khách sạn Kim Liên tại Hà Nội. Những thương vụ này giúp tên tuổi ông Nguyễn Đức Thụy thường xuyên xuất hiện trên truyền thông kinh tế, đặc biệt từ đầu năm 2020 khi ông lọt nhóm những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Khách sạn Kim Liên (Ảnh: Thaiholdings)

Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy khi ông mua vào lượng lớn cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (sau này đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam), tương đương khoảng 3% vốn điều lệ. Cuối tháng 4/2021, ông được bầu vào Hội đồng quản trị và chỉ ít ngày sau đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Theo Nhịp sống Thị trường, ông Nguyễn Đức Thụy là Phó Chủ tịch HĐQT LPBank từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2022. Từ ngày 9/12/2022 đến nay (trước khi từ nhiệm kể từ ngày 23/12), ông giữ chức Chủ tịch HĐQT LPBank.

Cũng trong ngày 23/12, sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao công việc tại LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy đã chính thức đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo Báo cáo Tình hình quản trị LPBank 6 tháng đầu năm 2025, tính đến ngày 30/6, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Thụy sở hữu 82.592.801 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 2,76%. Theo thị giá sáng ngày 23/12/2025, số cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Thụy tương đương khoảng hơn 3.500 tỷ đồng.

Đam mê bóng đá và siêu xe

Tên gọi “bầu Thụy” của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy xuất phát từ đam mê bóng đá, từng xuất hiện trong làng bóng đá với vai trò nhà đầu tư.

Theo Dân trí, năm 2011, bầu Thụy mua lại suất hạng nhất của V&V Hòa Phát và đổi tên đội bóng này thành Sài Gòn Xuân Thành với những thương vụ chuyển nhượng cầu thủ "đắt đỏ" nhất trong lịch sử.

Theo Doanh nghiệp & tiếp thị, nhằm thực hiện hóa tham vọng đưa Sài Gòn Xuân Thành trở thành một thế lực lớn của làng bóng đá, bầu Thụy đã ngay lập tức bỏ ra hàng trăm tỉ đồng để nâng cấp đội bóng, đồng thời chiêu mộ hàng loạt ngôi sao vào thời điểm ấy như Minh Đức, Phước Tứ, Duy Quang, Huỳnh Kesley Alves…

Bên cạnh Sài Gòn Xuân Thành, bầu Thụy còn gắn liền với một đội bóng khác là Bảo hiểm Thái Sơn Quảng Nam - sau đó đội bóng này được chuyển giao cho một thành viên của Tập đoàn Xuân Thành.

Nhưng đáng tiếc, thành tích của Sài Gòn Xuân Thành ngày càng đi xuống. Cộng với sức ép tài chính ngày càng lớn, bầu Thụy chính thức giải tán câu lạc bộ này vào năm 2013, khép lại một giai đoạn “kết duyên ngắn” nhưng đủ để biệt danh bầu Thụy gắn chặt với ông trong làng bóng đá.

Bầu Đức và bầu Thụy (Ảnh: Vietnamnet)

Hiện tại niềm đam mê bóng đá của bầu Thụy đã được trao truyền cho thế hệ tiếp theo trong gia đình. Ngày 13/8/2025, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) - con gái cả của doanh nhân này vừa chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình trong mùa giải 2025 - 2026. Cô cũng là người trẻ nhất từng nắm giữ vị trí chủ tịch một đội bóng tại Việt Nam.

Ngoài bóng đá, bầu Thụy còn có niềm đam mê với siêu xe. Theo Doanh nghiệp và tiếp thị, cựu Chủ tịch HĐQT LPBank được biết đến là một trong hai 2 người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom rồng.

Ngoài ra doanh nhân này còn có nhiều xe sang đắt tiền như 3 Rolls Royce Ghost và 1 Maybach 62s và các loại Mercedes S-Class, BMW 7-Series, Range Rover, Lexus Ls600hl, Lx570, X5 4.8,...