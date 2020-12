Con trai cặp bồ mẹ chồng bênh chằm chặp, nàng dâu liền hành động mạnh tay khiến bà sốc không đứng vững, cả nhà chồng nháo nhác giữa đêm khuya

An sinh con thứ 2 được 6 tháng thì phát hiện Tú - chồng chị có bồ nhí bên ngoài. Cô đã nghi ngờ anh từ lâu nhưng Tú toàn chối đây đẩy, đổ cho cô ở nhà lâu nên nhạy cảm, suy nghĩ lung tung, ghen tuông vớ vẩn. Nhưng giác quan thứ 6 của cô quả nhiên không hề sai. Một lần Tú để quên máy tính ở nhà, An mở máy để xem ảnh con mình thì mới phát hiện ra sự thật.

Toàn bộ tin nhắn tình tứ, thả thính của chồng với người phụ nữ lạ kia đều được An cẩn thận chụp lại và gửi sang máy chị. Cô còn vào trang cá nhân để xem xét cô bồ của chồng. Cô gái này là người làm cùng công ty với Tú, dáng người cao ráo, xinh xắn, trông có vẻ có học thức. Tú không hiểu mẫu người đàn ông cô gái này chọn lại là người đã có gia đình, thậm chí đã có 2 con.

Thế rồi, An mang chuyện này kể với mẹ chồng, mong rằng bà có thể lên tiếng khuyên nhủ con trai, hoặc chí ít cô cũng có thể nhận được lời an ủi của bà. Nhưng không, mẹ chồng An lại lạnh lùng nói thế này: "Dăm ba cái tin nhắn trên mạng thì chị tin làm gì? Tôi không dùng còn biết. Chúng là đồng nghiệp, làm việc với nhau hàng ngày thì thân thiết thế cũng là bình thường.

Chị đừng ghen tuông mù quáng để chồng nó chán, lúc đó nó đi cặp bồ thật thì lại ngồi than trách số phận. Bao giờ bắt được tại trận chúng nó trai trên gái dưới với nhau hẵng hay".

Nghe mẹ chồng nói thế, An bực lắm. Cô quyết tìm ra bằng chứng để mẹ Tú không thể bênh con trai được nữa.

An đem chuyện chồng ngoại tình nhờ mẹ chồng phân xử, ai ngờ bà lại trách cô. (Ảnh minh họa)

Sau bao lần theo dõi chồng, cho đến tuần trước, An đã bắt được họ cùng đi nhà nghỉ với nhau. Hôm đó cô đi cùng đội bạn thân của mình, quay được toàn cảnh đáng xấu hổ của chồng. Lần này An nghĩ rằng Tú sẽ hết đường chối cãi, mẹ chồng cũng chẳng thể có cớ bênh vực con trai.

Tối hôm đó, An nhắn tin cho mọi người trong nhà chồng (có chị và em gái Tú đã lập gia đình ở gần nhà An) họp gia đình. Cô quyết sẽ làm ra lẽ mọi chuyện. Cô cảm thấy thật ấm ức khi vợ ở nhà chăm 2 con nhỏ không kịp thở, chồng lại đi vui vẻ bên ngoài, mang tiền cho nhân tình.

Nhưng An không ngờ khi cho mẹ chồng xem những cảnh "thiếu vải" của Tú với cô nhân tình, bà vẫn bênh con trai chằm chặp: "Vợ có thế nào thì chồng mới thế. Chứ chẳng ở đâu có chuyện đang yên đang lành chồng lại tìm đứa khác để vui thú cả.

Cô nhìn cô xem, tóc tai thì bù xù, xơ xác, cả năm không chịu dưỡng. Mặt mũi thì trắng bệch, đôi mắt thâm quầng. Nhìn có khác nào xác sống trong nhà không? Chồng về thì quát mắng, sai cái này cái nọ. Thử hỏi có thằng nào nó không chán. Tôi nhìn còn thấy cám cảnh nữa là... Có trách phải trách con vợ đầu tiên".

An bật khóc ấm ức vì những lời lạnh lùng của mẹ chồng. Một mình cô lo toan mọi việc trong nhà, chăm 2 con nhỏ, thời gian cho bản thân cũng chẳng có, ấy vậy mà mẹ chồng chẳng chút thông cảm, lại mang hết tội trạng của chồng đổ lên đầu cô. Đã thế, em chồng và chị chồng cũng thêm lời bênh em trai, cho rằng do An không làm tròn bổn phận 1 người vợ nên sự tình mới xảy ra như thế. Cả nhà chẳng 1 ai đứng về phía An cả.

Thông tin mà An nói khiến cả nhà chồng hỗn loạn. (Ảnh minh họa)

Lúc này An mới nhận ra vị trí của mình trong căn nhà, cô lau nước mắt rồi cười nhạt, nói với cả nhà chồng: "Chồng ngoại tình lại trách con vợ, quả thật là chuyện nực cười nhất mà từ trước đến giờ con chứng kiến. Vậy con báo cho mẹ và các chị em trong nhà 1 tin còn sốc hơn chồng con ngoại tình. Đó là bố cũng có bồ nhí ở ngoài đó. Họ đi lại với nhau cũng cả năm nay rồi.

Con thuê người điều tra Tú nhưng không ngờ lại biết được thêm thông tin hay ho thế này. Bố báo tin đang đi công tác ở Sài Gòn nhưng thực chất đang hú hí với cô bồ trẻ ở Đà Nẵng đó mẹ. Không tin mẹ có thể tra theo địa chỉ này ở trong đó là biết được chân tướng sự thật.

Con cứ tưởng cùng là phụ nữ với nhau thì mọi người sẽ thông cảm và thương con. Ai ngờ khác máu tanh lòng. Bố có nhân tình rồi không biết mẹ có trách mình phải thế nào thì chồng mới thế không nhỉ? Các chị em có dám trách mẹ không?".

An vừa nói vừa ném đống ảnh trong túi xách của cô ra tung tóe lên sàn nhà. Hiện lên trong các bức ảnh là hình ảnh bố chồng cô đang tình tứ với 1 người phụ nữ lạ. Toàn bộ địa điểm, hành trình của 2 người này cũng được ghi lại đầy đủ.

Chẳng biết bằng cách nào An có được những tấm ảnh đó, nhưng thông tin này thực sự khiến cả nhà chồng sốc nặng. Mẹ Tú ngã vật ra ngất xỉu khi nhìn được tấm ảnh thứ 2, chị em nhà chồng, thậm chí cả Tú cũng trợn mắt vì bất ngờ. Em gái Tú liền lấy điện thoại gọi facetime cho bố nhưng ông không nhấc máy, mặc dù vẫn hiện là đang online.

Xe cấp cứu đưa mẹ chồng An đi bệnh viện có mặt sau ít phút. Tiếng còi xe hú vang xé toạc màn đêm đen đặc. Còn An thì bế 2 con rồi bắt taxi về nhà ngoại. Cô chẳng hi vọng gì có thể sống trong căn nhà máu lạnh và người chồng bội bạc này nữa.