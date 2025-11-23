Con trai bỏ nhà ra đi 2 năm, về tìm mẹ thì bà đã biến mất: 23 năm sau, họ hội ngộ theo cách không ai ngờ!

Có những cuộc chia ly tưởng chỉ là giận dỗi phút bồng bột, nhưng lại thành vết cắt kéo dài suốt đời người. Và cũng có những cuộc đoàn tụ diễn ra trong khoảnh khắc bất chợt, ở nơi không ai nghĩ tới, như cuộc gặp gỡ sau 23 năm của một người mẹ và cậu con trai từng bỏ nhà ra đi khi mới 17 tuổi.

Tại Hoa Liên (Đài Loan, Trung Quốc), một người phụ nữ họ Hồ được phát hiện lang thang tại khu vực Quốc Liên Nhị Lộ, tay kéo theo hành lý, dáng vẻ hoang mang. Người dân lo ngại bà gặp nguy hiểm nên báo cảnh sát. Khi được đưa về đồn để xác minh, bà trả lời rời rạc, không thể nói rõ nơi ở hay thân nhân. Kiểm tra dữ liệu, cảnh sát phát hiện bà từng được báo là mất tích hai năm trước.

Từ thông tin này, lực lượng chức năng liên hệ với người con trai họ Bao, cũng là người đã từng chủ động trình báo mất tích. Không ai ngờ, cuộc gọi ấy mở ra cuộc đoàn tụ bị bỏ lỡ suốt hơn hai thập kỷ.

"Mẹ… về rồi là tốt rồi"

Khi vừa bước vào đồn cảnh sát, Bao nhận ra mẹ ngay lập tức. Anh nhào tới ôm chầm lấy bà và bật khóc nức nở, những giọt nước mắt dồn nén từ hàng trăm đêm ân hận.

“Mẹ, con xin lỗi. Lúc đó con còn nhỏ, bồng bột, con sai rồi…”, Bao vừa ôm mẹ vừa nghẹn ngào.

Khi được đưa về đồn để xác minh, bà trả lời rời rạc, không thể nói rõ nơi ở hay thân nhân. Kiểm tra dữ liệu, cảnh sát phát hiện bà từng được báo là mất tích hai năm trước.

Các cảnh sát chứng kiến khoảnh khắc ấy cũng không cầm được nước mắt. Bao chia sẻ, năm 17 tuổi, vì mâu thuẫn gia đình và tính khí nổi loạn, anh bỏ nhà ra đi, cắt đứt liên lạc. Những năm tháng đó, sự tự tôn khiến anh không quay về, cho đến 2 năm sau, khao khát gia đình, anh quay trở lại tìm mẹ thì ngôi nhà cũ đã bỏ trống, không ai biết tung tích bà.

Bao từng báo cảnh sát tìm kiếm, nhưng dấu vết quá mơ hồ, hồ sơ rơi vào bế tắc. Suốt hai năm, anh gần như tuyệt vọng, cho rằng có lẽ cả đời này không thể gặp lại mẹ.

Không ai ngờ, cuộc hội ngộ lại đến từ một vụ báo tin người lang thang vô tình trên phố.

Các cảnh sát chứng kiến khoảnh khắc ấy cũng không cầm được nước mắt.

Những bước chân lang bạt và câu hỏi bỏ ngỏ

Hiện chưa rõ lý do vì sao người mẹ rời khỏi nơi ở, hay bà đã sống ra sao trong hai năm qua. Cảnh sát cho biết sẽ phối hợp cơ quan xã hội hỗ trợ cả hai mẹ con ổn định lại cuộc sống. Với Bao, điều quan trọng nhất bây giờ không phải là truy tìm nguyên nhân, mà là được nắm tay mẹ và bù đắp những năm tháng đã đánh mất.

“Chỉ cần mẹ còn sống, về với con là đủ", anh nói.

Khoảnh khắc cho mọi bậc cha mẹ và những đứa con từng giận dỗi

Câu chuyện gây xúc động trên mạng xã hội Đài Loan. Nhiều người chia sẻ, tuổi trẻ ai cũng từng nổi loạn, nhưng có những quyết định phút chốc để lại vết thương cả đời. Cũng có ý kiến nhắc nhở cha mẹ rằng đằng sau mỗi cuộc bỏ nhà ra đi của con trẻ, thường không chỉ là bướng bỉnh, mà còn là những nỗi đau thầm lặng.

Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng khoảnh khắc đoàn tụ ấy là minh chứng rằng dù đi bao xa, trái tim của đứa con cuối cùng cũng tìm đường trở về nhà.

Và có lẽ, bài học lớn nhất từ cuộc trùng phùng sau 23 năm này là: đừng chờ đến khi mất nhau rồi mới muốn trở về.

Không phải đứa trẻ nào bỏ nhà ra đi cũng là "hư hỏng". Nhiều khi, đó chỉ là cách duy nhất chúng biết để phản kháng, để thoát khỏi cảm giác bị bỏ mặc, bị áp lực hoặc không được thấu hiểu. Nhưng lựa chọn ấy thường để lại những vết sẹo dài cho cả con và cha mẹ.

Với cha mẹ, điều quan trọng không phải là kiểm soát con thật chặt, mà là giữ cánh cửa đối thoại luôn mở. Khi con nóng nảy, sai trái, điều chúng cần nhất thường không phải là chỉ trích, mà là một điểm tựa đủ ấm để quay về.

Còn với con cái, tuổi trẻ có thể nông nổi, nhưng đừng để một phút bốc đồng trở thành nỗi ân hận suốt đời. Một lời nói tử tế, một tin nhắn hỏi thăm, hay chỉ cần ở lại lắng nghe cũng có thể níu giữ mái ấm.

Vì sau cùng, gia đình không phải nơi hoàn hảo nhất, nhưng luôn là nơi duy nhất không bỏ rơi ta.