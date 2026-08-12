Con trai bị vẹo cột sống 152 độ, lưng cong như cây bonsai, vậy mà cả nhà không biết!

Có thể bạn không tin, nhưng mức độ thiếu trách nhiệm của một bộ phận phụ huynh hiện nay đang chạm đến ranh giới báo động, liên tục xô đổ những chuẩn mực tối thiểu về việc chăm sóc và nuôi dạy con cái.

152 độ cong vẹo và sự vô cảm của đấng sinh thành

Sống chung dưới một mái nhà suốt 15 năm, nhưng một người mẹ lại chỉ mơ hồ nhận ra cột sống của con trai có điểm "bất thường" sau một kỳ kiểm tra thể lực tại trường. Khi đưa con đến bệnh viện, cô vẫn thản nhiên buông câu nhận xét: "Chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi".

Thế nhưng, khoảnh khắc đứa trẻ cởi áo để khám, vị bác sĩ có hơn 10 năm kinh nghiệm đã không khỏi bàng hoàng. Khung lưng của cậu bé đã biến dạng nặng nề, uốn cong tới mức gần như "gập làm ba" khi nhìn bằng mắt thường. Đây chính là một trường "Bác sĩ nhi khoa tỏa sáng" mùa 2 của Trung Quốc.

Kết quả chụp X-quang khiến toàn bộ ekip y tế rùng mình: Cột sống của bệnh nhi Tiêu Phong đã lệch tới 152 độ. Đây là tình trạng vẹo cột sống bẩm sinh cực kỳ nghiêm trọng, hình thành do sự tích tụ và biến đổi qua nhiều năm. Đáng nói, Tiêu Phong không phải trẻ sống xa cha mẹ; cậu bé sinh sống cùng gia đình mỗi ngày nhưng chưa từng nhận được sự quan tâm đúng nghĩa. Bác sĩ trực tiếp điều trị bức xúc nhận định, đây là ca vẹo cột sống nặng nhất ông từng tiếp nhận trong một thập kỷ qua. Việc phụ huynh đồng hành bên con nhưng hoàn toàn bỏ mặc tiến trình bệnh lý phát triển đã đẩy tương lai của đứa trẻ vào thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Tình trạng cột sống nghiêm trọng của bệnh nhi

Do bỏ lỡ "thời điểm vàng" để can thiệp nội khoa, phẫu thuật là con đường duy nhất để giữ lại mạng sống cho Tiêu Phong. Bỡ ngỡ trước góc lệch quá lớn, bác sĩ buộc phải chỉ định kéo giãn vùng đầu liên tục trong nửa tháng để giảm áp lực lên cột sống trước khi can thiệp dao kéo. Lịch trình được lên tỉ mỉ: Mỗi ngày bắt đầu kéo giãn từ 6 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối, người bệnh không được chống tay lên ghế và phải nỗ lực tăng cân để chống chọi với cuộc đại phẫu.

Trò đùa với tính mạng và sự đùn đẩy trách nhiệm

Thế nhưng, đáp lại sự tâm huyết của bác sĩ là thái độ hợp tác hời hợt đến kỳ lạ từ cả hai mẹ con. Trong suốt quãng thời gian kéo giãn, Tiêu Phong liên tục chống tay lên xe lăn để lướt điện thoại. Ở giường bên cạnh, người mẹ nằm mặc nhiên không một lời nhắc nhở, thậm chí chẳng buồn ngó ngàng. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua công cốc. Độ cong cột sống chỉ giảm vỏn vẹn 16 độ, thấp hơn rất nhiều so với mức kỳ vọng tối thiểu là 120 độ.

Sau khi bị bác sĩ phê bình gay gắt vì thái độ coi thường sức khỏe, tình hình vẫn không tiến triển. Tuần tiếp theo, độ cong chỉ giảm thêm 2 độ, trong khi chiều cao của cậu bé giảm mất 0,5 cm. Khi bác sĩ hẹn gặp riêng để cảnh báo nguy cơ tàn phế hay cưa chân, người mẹ lại cảm thấy "bị xúc phạm". Cô lập tức gọi điện cho chồng để trút giận, khẳng định bản thân "không thể quản lý nổi". Người chồng nhanh chóng thoái thác với lý do "không nắm quyền trong nhà". Sau một hồi đùn đẩy trách nhiệm, hai vợ chồng đi đến một quyết định rùng mình: Bỏ điều trị.

Người mẹ mặc kệ con nghịch điện thoại dù bác sĩ đã nhắc nhở

Trốn tránh trách nhiệm giáo dục và chữa trị, họ chọn cách giả điếc giả câm trước căn bệnh đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính con đẻ. Rõ ràng, đứa trẻ không phải là người "bệnh" nặng nhất dưới mái nhà này.

Bi kịch xót xa của Tiêu Phong trong chương trình "Bác sĩ nhi khoa tỏa sáng" không đơn thuần là một ca bệnh hy hữu trên màn ảnh, mà là hồi chuông cảnh tỉnh gắt gao gửi đến mỗi người làm cha, làm mẹ. Trẻ em không thể tự lựa chọn gia đình, cũng không thể tự bảo vệ bản thân trước những căn bệnh tàn nhẫn nếu thiếu đi sự quan sát và đồng hành đúng nghĩa từ phụ huynh. Sinh con ra là bản năng, nhưng học cách yêu thương, trách nhiệm và lắng nghe từng thay đổi của con lại là một năng lực bắt buộc. Đừng để sự thờ ơ, lười biếng hay tâm lý đùn đẩy của người lớn trở thành bản án tàn nhẫn tước đi tương lai và quyền được lành lặn của chính con đẻ mình.