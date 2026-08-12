Một hành động thể hiện sự tự hào của cha mẹ với con cái nhưng chính con cái lại cảm thấy khó chịu vô cùng!

Trong văn hóa Á Đông, thói quen chia sẻ về thành tựu của con cái trong các buổi gặp mặt gia đình hay trên mạng xã hội từ lâu đã được xem là biểu hiện của niềm tự hào phụ huynh. Tuy nhiên, các nghiên cứu tâm lý và xã hội học gần đây cho thấy hành vi này đang tạo ra những hệ lụy ngược chiều: khiến khoảng cách thế hệ ngày càng xa và vô tình đẩy con cái vào những áp lực vô hình.

Từ nhu cầu khẳng định bản thân đến hành vi "thương mại hóa" thành tựu của con

Theo lý thuyết "Lòng tự trọng của cha mẹ dựa trên biểu hiện của con cái" (BESP) do Đại học Sư phạm Bắc Kinh (Trung Quốc) nghiên cứu, khi bước vào tuổi trung niên, sự nghiệp và vị thế xã hội của cha mẹ thường đi vào giai đoạn ổn định hoặc thoái trào. Lúc này, thành tựu của con cái dễ dàng trở thành chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh xã hội thay thế cho chính phụ huynh.

Đồng thời, Thuyết so sánh xã hội của nhà tâm lý học Leon Festinger (Mỹ) cũng chỉ ra rằng: Khi các chiều kích tự khẳng định bản thân bị thu hẹp, con người có xu hướng dịch chuyển thành tựu của những người thân thiết thành "vốn xã hội" của riêng mình. Việc công khai mức thu nhập, vị trí công tác hay trình độ học vấn của con thực chất là cách cha mẹ củng cố địa vị xã hội trong mắt cộng đồng xung quanh.

Tuy nhiên, sự tự hào này thường lệch pha với cảm xúc của người trong cuộc. Báo cáo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Thanh thiếu niên Trung Quốc ghi nhận: 72% người trẻ phản cảm khi cha mẹ công khai thành tựu của mình ở nơi đông người, và 45% trong số đó xuất hiện tâm lý tự ti hoặc phản ứng chống đối.

Theo đó, tác động tâm lý của hành vi khoe con như sau:

- Trẻ nhỏ & Học sinh: Bị so sánh; mất quyền riêng tư; tăng lo âu.

- Người mới đi làm: Áp lực kỳ vọng; đối mặt "Hội chứng kẻ giả mạo"; bị kỳ thị thu nhập tại nơi làm việc.

- Quan hệ Phụ huynh - Con: Sụt giảm giao tiếp cảm xúc; tăng khoảng cách và tâm lý phòng vệ ở người trưởng thành.

Những hệ lụy thực tế: Rắc rối tài chính và áp lực sự nghiệp

Việc công khai tài chính và vị trí xã hội của con cái không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn mang lại những rắc rối đời sống thực tế:

Thứ nhất, rủi ro về giao thiệp và nghĩa vụ xã hội: Khi thông tin về thu nhập cao hoặc vị trí quản lý của con cái bị phát tán, gia đình dễ trở thành tâm điểm của những đòi hỏi vay mượn tài chính hoặc nhờ vả quan hệ từ họ hàng, hàng xóm. Điều này đặt người trẻ vào thế khó xử: nếu từ chối sẽ bị gán mác "thiếu tình nghĩa", nhưng nếu chấp nhận lại gia tăng gánh nặng tài chính cá nhân.

Thứ hai, kỳ vọng sai lệch tại môi trường làm việc: Khảo sát của Viện Tâm lý học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chỉ ra rằng 76,3% sinh viên mới tốt nghiệp rơi vào thế khó kép trong công việc và giao tiếp khi cha mẹ thổi phồng thu nhập của họ. Sự kỳ vọng quá cao từ đồng nghiệp và cấp trên vô tình làm hẹp khoảng cách cho phép mắc sai lầm - vốn là yếu tố thiết yếu cho sự phát triển chuyên môn của người mới bắt đầu sự nghiệp.

Thứ ba, gánh nặng từ "Hiệu ứng gán mác" và Hội chứng kẻ giả mạo: Trong tâm lý học, "Hiệu ứng gán mác" (Labeling Effect) chỉ ra rằng khi một cá nhân bị gắn định kiến "luôn thành công, ổn định", họ buộc phải gồng mình duy trì hình tượng đó. Nghiên cứu từ Đại học Stanford xác nhận kỳ vọng quá cao từ bên ngoài làm tăng đáng kể mức độ lo âu và dễ kích hoạt Hội chứng kẻ giả mạo (Impostor Syndrome), trạng thái nghi ngờ năng lực bản thân dù thực tế làm việc rất tốt. Điều này triệt tiêu "khoảng cách vai trò" (Role Distance) khiến người trẻ mất đi không gian an toàn để thử sai, đổi nghề hoặc khởi nghiệp.

Xu hướng đòi hỏi quyền riêng tư của thế hệ trẻ

Một khảo sát ở Hồng Kông (Trung Quốc) thực hiện trên hơn 1.000 học sinh và 800 phụ huynh cho thấy sự vếnh lệch rõ rệt về quan điểm chia sẻ thông tin:

- Hơn 80% phụ huynh có thói quen chia sẻ thông tin của con lên mạng xã hội, trong đó gần 30% chưa từng hỏi ý kiến con.

- Ngược lại, hơn 70% học sinh mong muốn cha mẹ không đăng tải thông tin cá nhân của mình, và 40% cảm thấy xấu hổ hoặc phiền thoái trước hành vi này.

Giới trẻ ngày nay phân định rõ ràng giữa việc "được công nhận tài năng" và việc "bị biến thành công cụ truyền thông". Trẻ sẵn sàng chia sẻ những thành tựu mang tính cột mốc (như đạt giải thưởng, đỗ đạt), nhưng phản đối việc biến cuộc sống đời tư, thu nhập hay sinh hoạt cá nhân thành chủ đề bàn tán công cộng.

Các chuyên gia tâm lý nhận định, sự im lặng hoặc khoảng cách ngày càng lớn giữa con cái trưởng thành và cha mẹ thường là phản ứng phòng vệ sau nhiều lần giao tiếp không hiệu quả. Khi các cuộc trò chuyện gia đình bị lấp đầy bởi các câu hỏi mang tính thẩm định (lương thưởng, thăng tiến, nghĩa vụ tài chính), ngôi nhà mất đi vai trò là "bến đỗ an toàn" để trở thành một "sân khấu thứ hai".

Một nghiên cứu kéo dài 20 năm của Đại học California (Mỹ) nhấn mạnh: Cha mẹ càng thích công khai đánh giá thành tựu của con, chỉ số tự công nhận bản thân (self-identity) của con khi trưởng thành càng thấp. Trẻ dần hình thành niềm tin lệch lạc rằng giá trị cá nhân chỉ tồn tại khi đem lại "mặt mũi" cho phụ huynh.

Lời kết

Niềm tự hào của cha mẹ là chính đáng, nhưng phương thức thể hiện lại quyết định ranh giới giữa sự ủng hộ và áp lực. Sự tinh tế trong giáo dục gia đình nằm ở việc tách biệt giữa sự công nhận nội bộ và sự phô trương đối ngoại:

- Trong gia đình: Dành cho con sự ghi nhận vô điều kiện, là nơi con có thể bộc lộ cả thành công lẫn thất bại.

- Với bên ngoài: Giữ sự mực thước, kín kẽ về tài chính và đời tư của con cái để tránh cho con những thị phi và gánh nặng xã hội không đáng có.

Giữ sự riêng tư cho thành tựu của con cái không phải là sự kìm nén niềm vui, mà là hình thức bảo vệ thiết thực nhất dành cho sự phát triển bền vững của thế hệ tương lai.

(Nguồn:QQ)