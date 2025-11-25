Con trai Beckham chế giễu Ronaldo sau màn phát ngôn gây sốc: "Mặt Beckham đẹp, còn lại bình thường, tôi thì... hoàn hảo"

Drama nho nhỏ nhưng cực kỳ giải trí vừa nổ ra giữa… nhà Beckham và Cristiano Ronaldo. Tất nhiên là không đến mức khẩu chiến trực tiếp, nhưng cậu út Cruz Beckham đã "bóng gió" cà khịa CR7 sau phát ngôn tự tin tuyệt đối của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Trong buổi trò chuyện với Piers Morgan Uncensored, khi được hỏi ai đẹp trai hơn giữa Ronaldo và David Beckham, CR7 - nay đã 40 tuổi, đang chơi mùa thứ 3 cho Al Nassr - lập tức trả lời không chút do dự. Anh khen Beckham có khuôn mặt đẹp trai, nhưng tiếp đó chốt câu gây bão: "Phần còn lại thì bình thường thôi. Tôi thì không bình thường. Tôi hoàn hảo".

Không để yên, cậu ba nhà Beckham - Cruz Beckham đã đăng story Instagram với bức ảnh ghép ảnh Ronaldo lúc mới ký với Man United năm 2003 - thời còn là cậu thanh niên 18 tuổi tóc xù, mặt mũi "thô sơ chưa mài giũa" - bên cạnh ảnh của bố mình - David Beckham thời tuổi đôi mươi. Và chỉ cần nhìn sự đối lập cũng đủ hiểu Cruz muốn nói điều gì…

Ronaldo thì khẳng định đẹp trai là "tổng thể gói hàng". Khi Morgan hỏi lại: "Nếu anh và Beckham đi qua Copacabana 10 phút, ai được chú ý hơn?", Ronaldo đáp ngay: "Tôi, 100%". Cả hai sau đó phá lên cười, nhưng netizen thì nhanh chóng bắt đầu cuộc tranh luận bất tận.

Dù "khoe" nhiều là thế, CR7 cũng chốt lại nhẹ nhàng rằng Beckham trông ổn, nói chuyện hay và anh thực sự thích cựu sao MU - ĐT Anh.

Tự tin là tốt, nhưng cậu ba nhà Cruz Beckham thì rõ ràng không để lời tuyên bố "hoàn hảo" của Ronaldo trôi qua một cách nhẹ nhàng!