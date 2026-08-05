Con trai 19 tuổi nhà Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong cao 1,80m, "trổ mã" soái ca

Tờ Sohu đưa tin Trương Bá Chi vừa tổ chức sinh nhật mừng tuổi 19 cho con trai cả Lucas Tạ Chấn Hiên. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã đăng tải video hé lộ cận cảnh gương mặt điển trai của quý tử. Màn xuất hiện công khai hiếm hoi của Lucas Tạ Chấn Hiên khiến nhiều người bất ngờ vì ngoại hình ngày càng xuất sắc, sáng bừng với đường nét gương mặt cuốn hút.

Trên mạng xã hội, netizen cho biết bị sốc visual của Lucas. Theo thời gian, các nét đẹp của chàng trai sinh năm 2007 ngày càng hoàn thiện. Lucas được nhận xét là "bản sao" của cha Tạ Đình Phong, đồng thời mang khí chất công tử hào hoa của ông nội Tạ Hiền thời trẻ. Theo tờ 163, Lucas có chiều cao hơn 1,80 m, vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, sở hữu má lúm đồng tiền duyên dáng giống mẹ và khí chất hơn người.

Lucas khi trưởng thành trông vô cùng điển trai. Ảnh: Weibo.

Gương mặt thu hút, vóc dáng cao ráo, khí chất hơn người của con trai cả Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong. Ảnh: Sohu.

Lucas thừa hưởng vẻ đẹp của cha tài tử và mẹ minh tinh, đồng thời toát ra khí chất "công tử hào hoa" như ông nội - Tạ Hiền thời trẻ (ảnh ngoài cùng bên trái). Ảnh: Sina.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Lucas còn được xem là một "thần đồng" với thành tích học tập khiến nhiều người nể phục. Năm 15 tuổi, con trai cả của Trương Bá Chi đã học vượt lớp, được nhận vào Trường Quốc tế Stamford ở Singapore. Nhờ năng lực vượt trội, Lucas chỉ mất 3 năm để hoàn thành chương trình vốn kéo dài 5 năm. Đặc biệt, kết quả bài thi viết của Lucas được cho là vượt qua tới 97% thí sinh trên toàn thế giới.

Không dừng lại ở đó, Lucas còn sớm khẳng định năng lực trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Mô hình cánh tay robot do Lucas tự thiết kế từng giành Huy chương Vàng tại Cuộc thi Vật lý Quốc tế dành cho thanh thiếu niên. Sản phẩm này hiện còn được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Hong Kong - thành tích mà không phải học sinh nào cũng có thể đạt được.

Theo truyền thông Trung Quốc, quý tử nhà Trương Bá Chi đang học âm nhạc tại Australian Institute of Music (AIM) tại Úc - nơi chỉ tuyển nhận đúng 6 thí sinh trên toàn cầu. Không chỉ vậy, Lucas còn giành được học bổng có giá trị lên tới 20.000 AUD (351 triệu đồng). Trang 163 tiết lộ, đầu năm 2025, Lucas đã dùng tên giả Lux để đăng tải 6 ca khúc lên diễn đàn âm nhạc và thu về hơn 1,9 triệu lượt nghe.

Hiện, Lucas chuyên tâm trau dồi chuyên môn học thanh nhạc, luyện chơi guitar và tập sáng tác. Con trai Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi đến nay vẫn chưa quyết định có vào showbiz hay không dù được rất nhiều công ty giải trí trải thảm mời ký hợp đồng độc quyền.

Có tài năng vật lý, nhưng Lucas lại chọn học nhạc. Hiện, chưa rõ quý tử nhà cặp sao hàng đầu Cbiz có vào showbiz hay không. Ảnh: Sina.

Gần đây, Lucas đã tạm dừng việc học để trở về Hong Kong (Trung Quốc) chăm lo, kề cận ông nội mắc bệnh nặng. Khi ông nội Tạ Hiền mất, Lucas phụ giúp lo liệu hậu sự. Theo tờ Sohu, cố nghệ sĩ Tạ Hiền đã lập di chúc để lại 900 triệu HKD (3.024 tỷ đồng) cho 2 cháu trai. Trong đó Lucas đã trưởng thành nên có quyền nhận trực tiếp tiền giải ngân từ quỹ, còn phần của Quintus sẽ do Trương Bá Chi quản lý do cậu bé là trẻ vị thành niên, mới 16 tuổi.

10% còn lại được chia đều cho hai người con ruột của Tạ Hiền là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Theo các nguồn tin, Tạ Đình Phong được thừa kế 1 bất động sản ở Repulse Bay, trong khi Tạ Đình Đình được nhận 1 bộ sưu tập trang sức đắt giá. Tổng giá trị của 2 tài sản này rơi vào khoảng 336 tỷ đồng.

Lucas và em trai Quintus nhận 3.000 tỷ tiền thừa kế từ ông nội quá cố. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu







