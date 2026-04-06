Công an tỉnh Hưng Yên ngày 6/4 cho biết, ngày 02/4/2026 Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Hưng Yên đã xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” có tính chất côn đồ đối với 06 bị cáo.

Đáng chú ý trong đó có bị báo N. B. K. - sinh năm 2009 là con trai của Nguyễn Xuân Đường (hay còn gọi là Đường Nhuệ – giang hồ khét tiếng một thời).

Theo cáo trạng xác định, các bị cáo đã sử dụng xe mô tô mang theo hung khí gồm bình xịt hơi cay, súng ná bắn đạn bi, vỏ chai thủy tinh và gạch để đuổi đánh anh N.M.T và anh P.V.P đều sinh năm 2007, hậu quả khiến anh N.M.T bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 52%, anh PVP bị thương tích với với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 08%.

Với hành vi cố ý gây thương tích của nhóm các bị cáo do N. B. K. cầm đầu được nhận định là hết sức manh động, có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác.

Tại tòa, những lời bao biện cho sự “ngông cuồng” của tuổi trẻ dần bị thay thế bằng những cái cúi đầu, sự im lặng muộn màng khi đối diện với tương lai mù mịt phía trước.

Đáng chú ý, trong phần xét hỏi, sự phối hợp giữa Tòa án nhân dân Khu vực 5, Hưng Yên và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, Hưng Yên đã làm sáng tỏ từng tình tiết vụ án, đập tan những lời biện minh quanh co của các bị cáo.

Phiên tòa xử các bị cáo - Ảnh: Công an Hưng Yên

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là 15 tháng tù giam đối với 01 bị cáo, 10 tháng tù giam đối với 02 bị cáo, các bị cáo còn lại được áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng để quản lý, rèn luyện và giáo dục nhân cách.

Đây là bản án thích đáng cho hành vi coi thường pháp luật, tính mạng và sức khỏe của con người.

Vụ án là lời nhắc nhở đanh thép đến gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em, đừng để sự buông lỏng quản lý dẫn lối các em đến cánh cửa nhà giam.

Đây cũng là lời khẳng định pháp luật không có ngoại lệ, độ tuổi vị thành niên không phải là "tấm lá chắn" cho những hành vi côn đồ, hung hãn; một phút thể hiện "cái tôi" sai lệch có thể đánh đổi bằng cả tương lai và sự tự do.

Ông trùm giang hồ Đường Nhuệ là ai?

Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) là đối tượng cầm đầu một nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” tại Thái Bình – từng gây nhức nhối, hoang mang trong dư luận xã hội và quần chúng nhân dân từ những năm 2017. Đối tượng này sau đó đã phải nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật là 22 năm tù giam về các tội: Cố ý gây thương tích + Cưỡng đoạt tài sản + Xâm hại chỗ ở của công dân.

Cụ thể, vào tháng 4/2020, Đường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích sau khi hành hung một phụ xe tại trụ sở công an. Đến tháng 8/2020, TAND TP Thái Bình tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù cho hành vi này. Trong các vụ án tiếp theo, Đường tiếp tục bị xét xử về hành vi tương tự, nâng tổng mức án lên 7 năm tù. Tháng 10/2021, bị cáo lĩnh thêm 12 tháng tù về tội Xâm phạm chỗ ở công dân.

Công an khám nhà trùm giang hồ Đường Nhuệ năm 2020- Ảnh: Người lao động

Đáng chú ý, tháng 11/2021, TAND tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ án “ăn chặn tiền hỏa táng”, xác định từ năm 2017 đến 2020, Đường cùng đồng phạm cưỡng đoạt khoảng 2,5 tỷ đồng của các cơ sở dịch vụ hỏa táng, buộc họ phải nộp tiền để được hoạt động. Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị cáo bị tuyên phạt 15 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tại phiên phúc thẩm sau đó, tòa bác kháng cáo, giữ nguyên mức án.

Tổng hợp các bản án, Nguyễn Xuân Đường phải chấp hành hình phạt chung khoảng 22 năm tù cho nhiều tội danh, phản ánh quá trình phạm tội có hệ thống, kéo dài và gây bức xúc trong dư luận.