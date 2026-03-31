Phụ huynh Hà Nội nháo nhác vì thông tin 300 tấn thực phẩm bẩn len lỏi trường học, nhiều mẹ bỏ cả giờ nghỉ trưa vì lo lắng

Thông tin gần 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn ra thị trường, thậm chí len lỏi vào bếp ăn của hàng trăm trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội, đã khiến nhiều bậc phụ huynh rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.

Không còn là câu chuyện xa vời, nỗi lo lần này chạm thẳng vào bữa ăn mỗi ngày của con trẻ – nơi vốn được xem là an toàn và đáng tin cậy nhất.

Những cuộc gọi dồn dập trong giờ nghỉ trưa

Giờ, tại nhiều văn phòng ở Hà Nội, thay vì nghỉ ngơi, không ít bà mẹ lại tất bật với điện thoại.

Người gọi cho cô giáo, người nhắn tin vào nhóm lớp, người tranh thủ gọi về cho gia đình.

Chị Thu (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ:

“Tôi đọc tin mà lạnh sống lưng. Con tôi học tiểu học, ăn bán trú mỗi ngày. Trưa nay không tài nào ngủ nổi, tôi đang phải nhắn tin cho trường xem tình hình thế nào.”

Trong các nhóm chat phụ huynh, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết:

“Các mẹ ơi, trường mình có nằm trong danh sách không?”

“Hôm qua con em kể ăn thịt kho tàu, mà giờ em lo quá…”

“Có mẹ nào hỏi được nguồn thực phẩm chưa?”

Những tin nhắn dồn dập, liên tục cập nhật, xen lẫn sự lo lắng và bất an.

Chỉ cần con ăn sạch sẽ thôi cũng khó đến vậy sao?

Điều khiến nhiều phụ huynh ám ảnh không chỉ là bữa ăn hôm nay, mà là những gì con đã ăn trước đó .

“Không biết chuyện này diễn ra bao lâu rồi. Nếu thực sự có thịt bệnh lọt vào trường, thì con mình đã ăn bao nhiêu lần? ” – chị Hương (nhân viên văn phòng) lo lắng.

Không ít cha mẹ bắt đầu rà soát lại trí nhớ: Thực đơn những tuần gần đây, số lần con ăn các món thịt và cả những biểu hiện sức khỏe bất thường... Chỉ một lần con kêu đau bụng, hay chán ăn, cũng đủ khiến họ giật mình.

Chị Hương lo lắng về việc trường của con gái mình có thể nằm trong danh sách này.

Nhiều gia đình tính chuyện “rút” con khỏi bữa ăn bán trú

Sau thông tin trên, nhiều phụ huynh lập tức thay đổi kế hoạch sinh hoạt:

Xin cho con tạm ngừng ăn bán trú, chuẩn bị cơm hộp mang theo hoặc chờ ông bà đón con về ăn trưa

Chị Uyên (Ba Đình) cho biết:

“Có thể sẽ rất bất tiện, chắc là tôi sẽ phải đón con về buổi trưa hoặc bắt xe đưa đón con. Cơm nước chắc là tôi sẽ chuẩn bị từ sáng rồi dặn con về thì làm nóng lại rồi ăn. Ít nhất mình biết rõ con đang ăn gì.”

Niềm tin bị lung lay ngay trong trường học

Bữa ăn bán trú vốn là “điểm tựa” của các gia đình bận rộn. Nhưng sự việc lần này đã khiến nhiều người đặt lại câu hỏi về quy trình kiểm soát thực phẩm.

“Chúng tôi gửi con vào trường không chỉ để học chữ, mà còn là gửi gắm cả sự an toàn. Nếu ngay cả bữa ăn cũng có nguy cơ, thì thật sự rất đáng lo” – một phụ huynh chia sẻ.

Hiện tại, rất nhiều phụ huynh cố gắng tìm hiểu những danh sách trường có liên quan trong sự việc này.

Phụ huynh CẦN gì lúc này?

Giữa lúc thông tin còn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, điều mà các bậc cha mẹ mong mỏi nhất là sự minh bạch và kiểm soát chặt chẽ hơn:

Nguồn cung thực phẩm rõ ràng

Quy trình kiểm tra nghiêm ngặt mỗi ngày

Công khai thông tin tới phụ huynh

Chỉ khi đó, niềm tin mới có thể dần được khôi phục.

Giữa hàng trăm câu hỏi, hàng chục cuộc gọi trong giờ nghỉ trưa, có một điều mà hầu hết cha mẹ đều nhận ra không cần thực đơn cầu kỳ, không cần món ăn đắt tiền mà chỉ cần con được ăn sạch, ăn an toàn mỗi ngày.