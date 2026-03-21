Con riêng của vợ được nam diễn viên Việt nổi tiếng thương như con đẻ: Tuổi 14 xinh đẹp, gây chú ý

Con gái riêng của MC, biên tập viên Bạch Lan Phương – bé Cherry – tiếp tục nhận được sự quan tâm khi loạt hình ảnh mới được mẹ chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong những bức ảnh đăng tải, cô bé diện áo dài tông hồng nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú cùng thần thái dịu dàng, trong trẻo, xinh đẹp của tuổi 14.

Đi kèm loạt ảnh, Bạch Lan Phương chia sẻ: "Xin mãi mới cho mẹ đăng. Mẹ bảo để mẹ tuyển 'con dệ' từ bây giờ". Vợ Huỳnh Anh còn hài hước đưa ra ưu tiên cho các rể biết đánh pickle ball.

Dòng trạng thái của Bạch Lan Phương thu hút sự chú ý, nhiều khán giả để lại bình luận thích thú trước cách nói chuyện dí dỏm của nữ MC. Rất nhiều người khen Cherry xinh đẹp, nhận làm con dâu và cũng không ít chàng trai vào gọi nữ biên tập viên là mẹ.

Cherry là con riêng của Bạch Lan Phương trước khi cô kết hôn với diễn viên Huỳnh Anh. Sau khi về chung một nhà, Huỳnh Anh được nhận xét có mối quan hệ gần gũi với con riêng của vợ, thậm chí yêu thương, chăm sóc như con ruột.

Trên mạng xã hội, nam diễn viên từng nhiều lần xuất hiện bên cạnh Cherry trong những khoảnh khắc đời thường cho thấy sự gắn bó của cả hai. Về phía cô bé, Cherry cũng được khen ngợi ngoan ngoãn, học giỏi và hòa nhập.