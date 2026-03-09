Nam diễn viên Việt đình đám công khai nợ 20 tỷ nói biết ơn các vợ cũ: Họ là ai?

Năm 2023, Quách Ngọc Ngoan khiến dư luận xôn xao khi bất ngờ công khai nợ 20 tỷ do đầu tư làm ăn không thuận lợi. Nam diễn viên phải xin các chủ nợ thêm thời gian để xoay xở trả dần.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

Sau biến cố, nam diễn viên dần trở lại với công việc và có cái nhìn bình thản hơn về những chuyện đã qua. Mới đây, khi hiếm hoi chia sẻ về đời tư, Quách Ngọc Ngoan gây chú ý khi nhắc đến các cuộc hôn nhân cũ. Anh cho biết vẫn giữ sự tôn trọng và luôn biết ơn những người phụ nữ từng gắn bó với mình, bởi họ đều là mẹ của các con anh.

Nam diễn viên chia sẻ trong một sự kiện ra mắt phim: "Tôi biết ơn tất cả các vợ cũ của mình vì dù gì cũng từng có thời gian gắn kết, cùng có con với nhau".

Trong cuộc đời tình cảm của Quách Ngọc Ngoan, hai người phụ nữ được công chúng nhắc đến nhiều nhất chính là diễn viên Lê Phương và doanh nhân Phượng Chanel.

Diễn viên Lê Phương.

Vợ cũ đầu tiên - diễn viên Lê Phương

Quách Ngọc Ngoan kết hôn với Lê Phương vào năm 2012. Khi đó, cả hai đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng ba năm trước khi cả hai quyết định ly hôn. Hai người có chung một con trai và sau khi chia tay, bé sống cùng mẹ.

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Bìm bịp kêu chiều, Tường vi cánh mỏng… Với lối diễn xuất giàu cảm xúc và hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ mộc mạc, Lê Phương nhiều năm liền là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình phía Nam.

Sau đổ vỡ hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan, nữ diễn viên tiếp tục hoạt động nghệ thuật và dần tìm lại hạnh phúc mới. Năm 2017, cô kết hôn với ca sĩ Trung Kiên và có thêm một con gái. Hiện tại, Lê Phương vẫn tích cực đóng phim truyền hình, tham gia sân khấu kịch và thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình êm ấm trên mạng xã hội.

Doanh nhân Phượng Chanel.

Người vợ thứ hai - doanh nhân Phượng Chanel

Sau khi chia tay Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan gắn bó với nữ doanh nhân Phượng Chanel – người nổi tiếng trong giới kinh doanh và hơn nam diễn viên gần một thập kỷ. Cặp đôi từng thu hút sự chú ý khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí, đồng thời có chung một con gái.

Phượng Chanel được biết đến là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thời trang và bất động sản tại Hà Nội. Trong thời gian gắn bó với Quách Ngọc Ngoan, cô khá quen mặt với khán giả khi thường xuất hiện tại nhiều sự kiện của giới giải trí.

Sau khoảng 6 năm bên nhau, đến năm 2021 cả hai xác nhận chia tay. Từ đó đến nay, Phượng Chanel chọn cuộc sống kín tiếng hơn, tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc con gái. Trên mạng xã hội, nữ doanh nhân thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường, du lịch hoặc gặp gỡ bạn bè thân thiết. Đáng chú ý, trong một số chia sẻ gần đây, cô cũng hé lộ rằng hiện tại bản thân vẫn đang độc thân, chưa công khai mối quan hệ mới.

Dù ly hôn nhưng Phượng Chanel vẫn nhiều lần công khai ủng hộ, động viên chồng cũ trong cuộc sống cũng như công việc.