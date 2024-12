Con người rất sợ ung thư và coi đây là "án tử" của mình. Vì ung thư thường không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu, khi được chẩn đoán thường đã đến giai đoạn cuối và rất khó điều trị.

Tuy nhiên, chúng ta có thể chủ động phòng ngừa ung thư bằng cách chủ động xây dựng lối sống và chế độ ăn uống lành mạnh. Có 3 thứ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày có thể là một trong những chìa khoá quan trọng để phòng ngừa căn bệnh quái ác này.

1. Ăn nhiều súp lơ, tỏi và trà xanh

Ung thư "rất sợ" 3 loại thực phẩm này vì chúng có chứa các hợp chất chống ung thư mạnh mẽ.

Trong súp lơ có một hợp chất mang tên sulforaphane - đây là hợp chất thực vật có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ, đặc biệt có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư miệng. Ngoài ra, súp lơ còn chứa các chất chống oxy hoá như carotenoid, vitamin C, glucosinolates, flavonol - các chất này có thể ngăn ngừa tác hại của gốc tự do, mà gốc tự do có thể gây viêm mãn tính và làm tăng nguy cơ ung thư, tiểu đường, bệnh tim.

Tỏi là một loại gia vị phổ biến và thường có trong mâm cơm hàng ngày của người Việt. Tỏi có thể phòng chống ung thư nhờ các hợp chất như allicin, flavonoid, selen và allyl sulfua. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỏi có thể phòng ngừa một số loại ung thư cụ thể như ung thư dạ dày, ruột kết, tuyến tuỵ, thực quản, vú, tuyến tiền liệt.

Cuối cùng là trà xanh. Uống trà xanh thường được coi là một phương pháp tự nhiên để giảm nguy cơ ung thư vì loại trà này có hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao có thể trung hoà các gốc tự do có thể gây ung thư.

2. Ngủ đủ giấc

Ngoài những thực phẩm chống ung thư còn có một hoạt động vô cùng đơn giản mà chúng ta thực hiện hàng ngày cũng có thể hỗ trợ đắc lực trong việc chống lại bệnh ung thư, đó là ngủ đủ giấc.

Mặc dù đơn giản nhưng thiếu ngủ là vấn đề thường gặp của rất nhiều người. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thiếu ngủ thường xuyên có liên quan đến nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư vú và ung thư đại trực tràng.

Nghiên cứu cho thấy nếu người lớn ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm thì nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn gần một nửa so với những người ngủ bình thường. Điều này là do thiếu ngủ ảnh hưởng đến nồng độ hormone, đặc biệt là các hormone liên quan đến chức năng miễn dịch, chẳng hạn như sản xuất tế bào bạch cầu, chất điều chỉnh phản ứng viêm.

Hơn nữa, khi bạn ngủ đủ giấc, cơ thể bạn có thể sửa chữa các tế bào và loại bỏ độc tố hiệu quả hơn, từ đó giảm nguy cơ ung thư.

Vậy làm thế nào để cải thiện giấc ngủ? Để có một giấc ngủ ngon và đủ, bạn nên:

- Duy trì lịch ngủ đều đặn vào một khung giờ

- Đảm bảo môi trường ngủ sạch sẽ, thoáng đãng tạo ra cảm giác thư giãn dễ chịu

- Trách uống trà hoặc cà phê trước khi đi ngủ

- Sử dụng đèn ngủ với ánh sáng dịu nhẹ

- Không sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử ít nhất 1 tiếng trước khi đi ngủ

- Tập một vài động tác yoga hoặc giãn cơ nhẹ nhàng, thiền hoặc nghe nhạc trước khi đi ngủ để làm dịu tinh thần.

3. Mỗi ngày dành ít nhất 30 phút tập thể dục

Bạn chỉ cần dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để tập thể dục với cường độ vừa phải như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, aerobic, bơi lội,... bạn sẽ có một sức khoẻ tổng thể tuyệt vời, hệ miễn dịch khoẻ mạnh và phòng ngừa được rất nhiều loại ung thư.

Theo một nghiên cứu từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, Viện Ung thư Quốc gia và Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan, hoạt động thể chất vừa đủ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc 7 loại ung thư như ung thư ruột kết, ung thư vú, ung thư thận, ung thư nội mạc tử cung, ung thư đa u tuỷ, ung thư gan, u lympho.

Nguồn: Sohu, Ảnh: Healthline