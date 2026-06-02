Con nghỉ hè, bố mẹ 'đảo lịch': Người gửi con, người lắp camera theo dõi từ xa

Những ngày gần đây, câu chuyện của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1997, trú tại Hà Nội) chủ yếu xoay quanh việc sắp xếp chỗ gửi và lịch sinh hoạt cho hai con trong dịp hè. Một con chuẩn bị vào lớp 1, bé còn lại mới 4 tuổi bắt đầu nghỉ học, trong khi bố mẹ đi làm nên phải tính toán để có người trông con cả ngày.

“Chỉ cần nghĩ đến hè là thấy mọi thứ đảo lộn hẳn. Các con không còn theo giờ giấc ở trường nên sinh hoạt của bố mẹ cũng bị cuốn theo”, chị nói.

Bé lớn sắp vào lớp 1 nên chị muốn tranh thủ dịp hè cho con tập một số kỹ năng cơ bản trước khi bước vào năm học mới. Tuy nhiên, nếu cho con đi học thì lại phát sinh chuyện đưa đón, còn gửi hai chị em ở hai nơi khác nhau thì gia đình càng khó xoay xở. Sau nhiều ngày bàn bạc, cuối cùng vợ chồng chị quyết định gửi cả hai con tại nhà một cô giáo mầm non gần nhà, nơi nhận trông trẻ quen thuộc của nhiều phụ huynh trong khu vực.

Từ khi con nghỉ hè, buổi sáng của cả gia đình bắt đầu sớm hơn thường lệ. 6h, cả nhà phải thức dậy để mẹ kịp đi làm đúng giờ.

“Trong năm học các con ăn sáng ở trường nên bố mẹ chỉ cần chuẩn bị nhanh rồi đưa đi. Còn hè ở nhà, sáng nào cũng cuống cuồng vì hai bạn còn nhỏ, mải chơi nên không tập trung ăn uống”, chị Hiền kể.

Điều khiến chị đau đầu nhất là lớp học kỹ năng của bé lớn bắt đầu lúc 8h30, trong khi chị phải có mặt ở chỗ làm từ 8h nên không thể tự đưa con đi học. Vì vậy, mỗi sáng chị sẽ đưa cả hai con sang nhà cô giáo từ sớm, sau đó gia đình cô giáo hỗ trợ đưa bé lớn đến lớp kỹ năng, khoảng 10h30 lại đón về nhà cô.

Ban ngày, hai con ăn cơm, ngủ trưa và tham gia thêm một số hoạt động tại nhà cô giáo. Đến khoảng 18h, vợ chồng chị mới đón con về nhà.

Dù có người hỗ trợ trông con, chị Hiền nói nhịp sinh hoạt của cả gia đình vẫn thay đổi hoàn toàn mỗi khi hè đến. “Chỉ cần con nghỉ hè thôi là bố mẹ cũng như bước sang lịch sinh hoạt khác”, chị nói.

Cũng phải tìm cách sắp xếp khi con nghỉ hè, năm nay anh Dương Anh Quân (SN 1980, Hà Nội) chọn giải pháp khác cho hai con. Bé lớn chuẩn bị lên lớp 5, còn em nhỏ mới 4 tuổi. Những năm trước, cứ đến hè là hai bé được ông bà đón về quê nên vợ chồng anh không quá áp lực chuyện trông con. Tuy nhiên năm nay, anh muốn bé lớn ở lại Hà Nội để tập trung ôn tập trước năm cuối cấp tiểu học nên kế hoạch cũ không thể thực hiện.

Hai vợ chồng tìm nhiều lớp học trải nghiệm dịp hè, tham khảo trên các hội nhóm phụ huynh nhưng vẫn chưa tìm được nơi phù hợp. Sau nhiều lần cân nhắc, gia đình quyết định để bé lớn ở nhà cùng em trong thời gian bố mẹ đi làm, đồng thời lắp camera để theo dõi từ xa và sắp xếp người lớn qua lại kiểm tra trong ngày.

Tuy vậy, anh Quân cho biết đây chỉ là giải pháp tạm thời trong thời gian ngắn và gia đình luôn ưu tiên đảm bảo an toàn cho các con.

Anh chị dặn kỹ các con không mở cửa cho người lạ, không nghịch đồ điện hay chơi những trò nguy hiểm. “Đến cơ quan việc đầu tiên là mở camera xem hai con đang làm gì. Nhiều lúc thấy các con nghịch quá lại phải nói qua camera để nhắc”, anh kể.

Giờ nghỉ trưa, hai vợ chồng thay nhau chạy về nhà nấu cơm, dọn dẹp rồi chiều lại quay lại công việc. Buổi chiều sẽ có gia sư đến dạy giao tiếp tiếng Anh cho con lớn, cũng coi như trong nhà có người lớn để bố mẹ yên tâm hơn phần nào.

Chuyện phụ huynh tìm giải pháp trông con dịp hè là điều rất phổ biến, đặc biệt ở các gia đình không có ông bà hỗ trợ.

Bà Lê Thị Hải Vân - Hiệu phó Trường Tiểu học Phúc Diễn lưu ý đây là khoảng thời gian trẻ cần được nghỉ ngơi, vận động và trải nghiệm nhiều hơn sau một năm học. Phụ huynh có thể cho con đọc sách, học bơi, tham gia các câu lạc bộ năng khiếu, chơi thể thao hoặc làm những việc nhỏ trong gia đình để rèn tính tự lập.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên cùng con xây dựng thời gian biểu phù hợp cho mùa hè, bao gồm giờ ngủ, giờ chơi, thời gian vận động và cả việc sử dụng điện thoại, tivi hay internet để trẻ duy trì nếp sinh hoạt ổn định, dịp hè không nên trở thành “học kỳ thứ ba” với lịch học kín từ sáng đến tối.

Cô giáo cũng cho rằng dù bận rộn đến đâu, trẻ vẫn rất cần sự quan tâm và kết nối với gia đình trong dịp hè. Vì vậy, mỗi ngày cha mẹ chỉ cần dành khoảng 15-30 phút để ăn cơm cùng con, trò chuyện, hỏi han chuyện trong ngày hoặc đọc sách cùng nhau cũng đủ để trẻ cảm thấy được đồng hành và quan tâm.