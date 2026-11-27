"Ngày trước, con đi học về có chuyện gì cũng kể với mẹ. Bây giờ con kiệm lời hơn nhiều", chị Trang kể. Khi vô tình thấy lịch sử tìm kiếm của con có những nội dung về giới tính chưa phù hợp với lứa tuổi, chị không vội trách mắng. Chị hiểu rằng con đang tò mò về những thay đổi của bản thân, và có lẽ mình chưa phải người đầu tiên con nghĩ đến khi cần hỏi.

Theo chị tìm hiểu được, khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ có xu hướng tách dần khỏi cha mẹ, mở rộng mối quan hệ bạn bè và muốn có "vùng riêng tư" để khẳng định sự độc lập. Lúc này, vì lo lắng, cha mẹ có thể dễ rơi vào trạng thái quản lý, chất vấn, phủ nhận cảm xúc, đổ lỗi cho mạng xã hội hoặc đơn phương quyết định thay con…

Những phản ứng xuất phát từ mong muốn bảo vệ con, lại vô tình dựng lên rào chắn giữa hai thế hệ. Khi có thắc mắc tuổi dậy thì về cơ thể, tâm lý hay chuyện tình cảm, con chuyển sang tâm sự với bạn bè, tự mò mẫm trên mạng xã hội hoặc thậm chí hỏi AI - những "người bạn" có thể cho con cảm giác riêng tư, thoải mái, không bị áp đặt.

Phía sau màn hình công nghệ có thể tiềm ẩn nhiều mối lo với trẻ trong giai đoạn dậy thì. Ảnh minh họa.

Lo ngại con bị cuốn vào những nội dung thật - giả lẫn lộn phía sau màn hình công nghệ, Trang đem chuyện này đi tâm sự với hội bạn cũng có con tuổi teen và nhận được lời khuyên: Chính cha mẹ phải là người mở lòng bước vào cuộc sống của con trước. Từ đó, chị thay đổi cách cư xử. Vào giờ cơm, chị không nhắc chuyện điểm số, bài vở, mà đổi sang chủ đề gần gũi như những cụm từ chơi chữ "trendy", bộ phim mới ra, hay nhóm nhạc con thích. Cuối tuần, cả nhà đi dã ngoại để có thêm không gian thư giãn, kết nối.

Dần dần, hai mẹ con thủ thỉ chuyện to, chuyện nhỏ. Đó có thể là cách chăm sóc cơ thể vào chu kỳ kinh nguyệt. Có hôm, sau giờ học ngoại khóa, con kể ở trường được học về các vấn đề sức khỏe ở tuổi dậy thì, trong đó có một số chủ đề liên quan HPV. Thay vì hỏi dò ngược lại như trước, chị hẹn qua tuần hai mẹ con sẽ chia sẻ cùng nhau.

Tối đó, chị Trang tìm tài liệu về HPV, rồi chủ động hỏi thêm bác sĩ để có thông tin đáng tin cậy. Chị cũng bất ngờ trước thông tin tại Hoa Kỳ, giai đoạn 2003–2006, trước khi áp dụng dự phòng HPV, ước tính mỗi năm có khoảng 14 triệu ca nhiễm HPV mới. Trong số các ca nhiễm mới này, gần 50% (tương đương gần 7 triệu ca) xảy ra ở người từ 15 đến 24 tuổi. HPV có thể lây truyền không chỉ qua quan hệ tình dục; có thể bao gồm tiếp xúc thân mật, da kề da với vùng bị nhiễm HPV. Bất cứ ai nhiễm HPV đều có thể lây truyền cho người khác mà không hề hay biết. Trong thời đại mạng xã hội và AI bùng nổ, trẻ tiếp xúc nhiều hơn với các thông tin 18, còn cha mẹ lại khó nắm bắt thời điểm con có những rung động đầu đời.

Tìm hiểu về các biện pháp phòng vệ HPV sớm là cách góp phần chuẩn bị sức khỏe cho con. Ảnh minh họa.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc dự phòng các nguy cơ sức khỏe lứa tuổi vị thành niên, chị Trang quyết định thà vẽ đường cho hươu chạy đúng còn hơn để "hươu chạy lung tung". Hành trang thứ nhất chị muốn trao cho con là kiến thức, giúp con hiểu đúng về cơ thể, biết đặt giới hạn an toàn trong các mối quan hệ, hay kiểm chứng những nguồn tin trên mạng. Hành trang thứ hai là dẫn con đi tham vấn chuyên gia y tế về các biện pháp dự phòng bệnh lý do HPV phù hợp với độ tuổi như duy trì lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý, tập thể thao đều đặn, tiêm vắc-xin theo độ tuổi được khuyến cáo và tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ khi đến độ tuổi phù hợp. Chị Trang mong những điều chuẩn bị từ hôm nay sẽ góp phần giúp con tự tin hơn khi bước ra thế giới theo cách của riêng mình.

Kinh nghiệm của chị Trang là chia nhỏ câu chuyện dự phòng HPV thành nhiều phần, xen giữa lúc đi ăn, đi chơi, không gây cho con cảm giác "giảng bài". Thỉnh thoảng, họ đổi vai: con giải thích theo cách hiểu của mình trước, còn mẹ lắng nghe, bổ sung và cùng con kiểm chứng lại thông tin.

Sau một thời gian tập làm bạn với con, chị Trang nhận ra mình không cần tỏ ra "biết tuốt". Trong thời đại số, cha mẹ có thể không đưa ra câu trả lời nhanh nhất, nhưng nên là người đồng hành cùng con tìm ra câu trả lời đáng tin cậy. Điều khiến chị vui nhất là sau những lần trò chuyện, con gái đã chủ động hỏi mẹ khi có thắc mắc về HPV, thay vì tự tìm câu trả lời trên mạng xã hội.

Với các bệnh lý do HPV, chị Trang chủ động đưa con đi tham vấn bác sĩ về các biện pháp dự phòng phù hợp với độ tuổi. "Dù có chuyện gì, tôi muốn mình là nơi con tin tưởng và tìm đến đầu tiên", chị nói.

Tìm hiểu thêm các thông tin về HPV qua fanpage HPV Vietnam..

Nội dung này được phối hợp biên soạn bởi Hội Y học Dự phòng Việt Nam và MSD, kiểm nhận bởi Hội Y học Dự phòng Việt Nam và MSD tài trợ cho mục tiêu giáo dục.

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