Con gì sinh ra đã được làm vua? Câu hỏi mới nghe qua ai cũng "giơ tay xin hàng" nhưng đáp án lại đơn giản không thể tả

Nhanh như chớp là một trong số các game show về kiến thức được khán giả yêu thích. Chương trình này có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực và được Trường Giang, Hari Won dẫn dắt.

Sức hút của Nhanh như chớp còn ở những câu hỏi thay đổi liên tục, nhiều chủ đề, lĩnh vực khác nhau. Ngoài các câu hỏi test kiến thức bổ ích, chương trình này cũng là nơi sản sinh ra những câu đánh đố trình... tấu hài của người chơi. Fan của Nhanh như chớp vốn yêu thích các câu hỏi đố mẹo, đố vui và cả những câu hỏi thả thính.

Chẳng hạn, "Chim gì không biết bay không biết đi", đáp án là... chim đồ chơi. "Con gì sinh ra đã ồn ào?" – Đáp án: Con La. "Biển nào nhỏ nhất?" – Đáp án: Biển số nhà, biển số xe. Hay một câu khác khiến dân tình ăn một quả lừa to tướng: "Con gì sinh ra đã được làm vua?" Đáp án chính là: CON CUA HOÀNG ĐẾ.

Cua hoàng đế hay còn gọi là cua Alaska, có tên tiếng anh là King crab thuộc vào họ cua biển, được biết đến với giá trị kinh tế cao, chất lượng thịt xếp vào hàng thượng hạng. Kích thước cơ thể đặc biệt to hơn so với các loại cua bình thường, cua hoàng đế có thể to đến 2m và nặng khoảng 10kg. Hình dáng cơ thể cân đối với 2 càng, 6 chân, giá trị của cua hoàng đế tập trung ở chân cua, bởi vì chúng rất nhiều thịt. Thân cua được bao bọc bởi lớp vỏ cứng cáp, dày, có nhiều gai nhọn trên mai và cả chân cua.

Cua hoàng đế được bắt gặp tại những vùng biển lạnh giá, đặc biệt là tại khu vực giữa vùng Viễn Đông ở Nga, Alaska của Mỹ, là nơi khai thác hải sản quý hiểm và tính chất nguy hiểm cũng cao. Cua hoàng đế có 3 loại phổ biến là cua xanh, cua đỏ và cua vàng. Trong đó cua đỏ có giá trị nhất vì có nhiều thịt nhất, cũng là loài đánh bắt khó khăn nhất. Giá cua hoàng đế khá cao, lên đến hàng triệu đồng/kg.



