Những khoảnh khắc đời thường giữa cha mẹ và con cái từ lâu luôn là nguồn cảm hứng bất tận trên mạng xã hội, đặc biệt khi được nhìn qua lăng kính hồn nhiên của trẻ nhỏ. Không cần tình huống cầu kỳ, đôi khi chỉ từ một bức tranh nguệch ngoạc hay một lời nhận xét vô tư, trẻ cũng có thể khiến người lớn “đứng hình” vì độ chân thật đến bất ngờ.

Mới đây, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ghi lại tình huống dở khóc dở cười giữa hai mẹ con. Từ một bức tranh tưởng chừng đơn giản, cô con gái đã khiến mẹ mình không khỏi bật cười khi nhận ra hình ảnh quen thuộc của bản thân được tái hiện theo cách… không thể “tả thực” hơn.

Trong video, bối cảnh diễn ra tại không gian phòng khách quen thuộc. Nhân vật chính là người mẹ đang ngồi tập trung chỉnh sửa video trên điện thoại với tư thế khá thoải mái, có phần xuề xòa. Bất ngờ, cô con gái tiến lại gần và hào hứng khoe tác phẩm hội họa mới hoàn thành. Khi mở cuốn sổ ra, người mẹ không khỏi “đứng hình” khi nhận ra nhân vật trong tranh chính là mình.

Bức vẽ phác họa hình ảnh một người phụ nữ đang cúi gập người, chăm chú nhìn vào điện thoại, mái tóc buông xuống che gần hết khuôn mặt. Điều khiến đoạn video trở nên hài hước chính là sự “tả thực” đến mức khó tin, từ dáng ngồi gù lưng, tư thế cắm cúi cho đến thần thái đều được cô bé tái hiện lại một cách rất chi tiết.

Bức tranh “tả thực” đến bất ngờ, khi nhân vật trong tranh chính là người mẹ với dáng ngồi quen thuộc mỗi ngày. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, video còn lồng ghép hình ảnh thực tế của người mẹ ở một góc màn hình để so sánh trực tiếp với bức vẽ. Sự tương phản này khiến người xem càng bật cười vì độ giống nhau gần như tuyệt đối giữa “bản gốc” và “tác phẩm nghệ thuật”: “Tôi cũng công nhận con bé vẽ đỉnh, chính vì quá giống nên tôi mới cười đến không nói được gì”.

Trước “kiệt tác” của con gái, người mẹ không giấu được phản ứng vừa bất ngờ vừa buồn cười. Tiếng cười sảng khoái xen lẫn sự “cạn lời” nhanh chóng trở thành điểm nhấn của đoạn clip. Sau khi được chia sẻ, video thu hút nhiều lượt tương tác cùng hàng loạt bình luận hài hước. Không ít phụ huynh cũng tranh thủ “khoe” những bức vẽ của con mình với nội dung tương tự. Nhiều phụ huynh hài hước viết:

- Trẻ con không biết nói dối, chỉ biết nói thật quá thôi.

- Mẹ chắc xem xong phải chỉnh lại dáng ngồi ngay lập tức.

- Tôi cũng từng bị con vẽ y chang vậy, nhìn xong tự ái nhẹ.

- Không phải tranh, đây là ảnh chân dung không qua chỉnh sửa.

Dưới phần bình luận, nhiều phụ huynh cũng tranh thủ “khoe” những bức vẽ đáng yêu của con mình

Không chỉ mang lại tiếng cười, đoạn video còn khiến nhiều người nhận ra rằng, qua những nét vẽ tưởng chừng đơn giản, trẻ nhỏ đang quan sát và ghi nhớ thế giới xung quanh theo cách rất riêng. Những chi tiết như dáng ngồi, thói quen sinh hoạt hay biểu cảm của cha mẹ đều có thể trở thành “chất liệu” để các em đưa vào tranh một cách tự nhiên và chân thật.

Ở một góc độ khác, việc trẻ yêu thích vẽ tranh cũng được xem là một cách thể hiện cảm xúc và suy nghĩ hiệu quả. Thông qua từng nét vẽ, phụ huynh không chỉ thấy được khả năng sáng tạo của con mà còn có thể phần nào hiểu hơn về cách trẻ nhìn nhận những người thân xung quanh mình.

Đôi khi, chính những bức tranh ngây ngô ấy lại phản ánh những điều rất thật trong cuộc sống gia đình – nơi những thói quen quen thuộc, dù vô tình hay không, vẫn luôn được trẻ quan sát và ghi nhớ theo cách đầy đáng yêu. Bên cạnh yếu tố giải trí, nhiều người cũng cho rằng câu chuyện này phần nào phản ánh cách trẻ nhỏ quan sát và thể hiện thế giới xung quanh:

1. Trẻ quan sát nhiều hơn chúng ta nghĩ

Trẻ nhỏ thường ghi nhận thế giới xung quanh theo cách rất tự nhiên, nhưng lại vô cùng chi tiết. Những thói quen tưởng như rất bình thường của người lớn – từ dáng ngồi, cách cầm điện thoại, đến biểu cảm gương mặt – đều có thể được trẻ chú ý và lưu giữ. Điều đáng nói là các em không chỉ “nhìn thấy” mà còn ghi nhớ theo cách rất trực quan. Vì vậy, khi thể hiện lại qua tranh vẽ, nhiều chi tiết lại trở nên sống động và chân thật đến mức khiến người lớn bất ngờ, thậm chí có phần… “giật mình” khi nhìn lại chính mình qua góc nhìn của con.

2. Vẽ tranh là cách trẻ thể hiện suy nghĩ và cảm xúc

Đối với trẻ nhỏ, vẽ tranh không đơn thuần chỉ là một hoạt động giải trí, mà còn là một “ngôn ngữ” riêng để các em diễn đạt suy nghĩ. Khi chưa thể diễn đạt trọn vẹn bằng lời, trẻ thường dùng hình ảnh, màu sắc và nét vẽ để thể hiện những gì mình cảm nhận về con người và sự vật xung quanh. Chính vì vậy, những bức tranh tưởng chừng ngây ngô lại có thể chứa đựng rất nhiều thông tin: từ cảm xúc, ấn tượng cho đến cách trẻ nhìn nhận các mối quan hệ trong gia đình.

3. Phụ huynh có thể hiểu con hơn qua những bức vẽ

Những bức tranh của trẻ, dù đơn giản, đôi khi lại là “cửa sổ” giúp cha mẹ hiểu hơn về thế giới nội tâm của con. Thông qua cách trẻ vẽ người thân, lựa chọn chi tiết hay nhấn mạnh vào điều gì, phụ huynh có thể phần nào nhận ra con đang chú ý đến điều gì, cảm nhận ra sao về môi trường xung quanh. Đây cũng là cơ hội để cha mẹ chủ động trò chuyện, lắng nghe và kết nối với con nhiều hơn, thay vì chỉ nhìn nhận tranh vẽ như một sản phẩm vui chơi đơn thuần.