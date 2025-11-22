Con gái sao Việt nổi tiếng lớn mới biết bố là diễn viên, ghét đến nỗi bảo "bố đi tù": Giờ hiếu thảo, hiểu chuyện thế này!

Thục Anh là con gái đầu của NSND Công Lý với biên tập viên Thục Khuê. Trong ký ức của nữ đạo diễn, bố không xuất hiện thường xuyên, những lần gặp gỡ chỉ rải rác vào cuối tuần khi được bố đón đi chơi hoặc sang nhà bà nội. Vì vậy, hình ảnh người cha trong tuổi thơ của cô khá nhạt nhòa, như một người thân gần gũi nhưng không thật sự hiện diện.

Mãi đến khi nghệ sĩ Công Lý xuất hiện trên chương trình Gặp nhau cuối tuần và trở nên nổi tiếng, Thục Anh mới biết bố là diễn viên. Lúc ấy, ông đã lập gia đình với MC Thảo Vân. Truyền thông ca ngợi tổ ấm mới, hình ảnh người bố rạng rỡ trên sân khấu và báo chí khiến cô bé cảm nhận rõ rệt khoảng cách: bố có cuộc sống khác, còn mình bị lãng quên và hai bố con đang dần xa nhau. Vì không thường xuyên gặp gỡ, nghệ sĩ không biết con thích gì, thậm chí hiểu nhầm Thục Anh muốn trở thành họa sĩ trong khi cô luôn ao ước được theo đuổi con đường diễn xuất giống bố.

Trong mắt Thục Anh, bố là người cục tính, dễ cáu, đôi khi hay dỗi. Nghệ sĩ từng không nhìn mặt con gái hai tháng vì cô không chịu thi bằng lái xe. Anh cũng từng thẳng thắn phản đối ước mơ đóng phim của con. Khi con thông báo sẽ thi chuyên ngành đạo diễn điện ảnh, nghệ sĩ tỏ ra không hài lòng.

Thục Anh và bố

Từng ghét bố nhưng hiểu ra thì lại rất thương

Có giai đoạn đến trường, được thầy cô hỏi bố đâu, Thục Anh hay trả lời bố đi tù vì vài lần cô thấy bố mặc áo tù nhân trong trại giam xuất hiện trên tivi, nhưng không biết là bố đóng phim. Mỗi lần bắt gặp những cảnh phim như thế, cô bé ngây thơ ngày ấy thường òa khóc vì tưởng bố bị bắt thật.

Ngày thơ ấy, Thục Anh quen với việc làm bài ở quán nhậu khi theo bố đi tụ tập bạn bè. Càng lớn, cô càng thấu hiểu bố rất nghiêm khắc, kiệm lời, không thích thể hiện tình cảm bằng những lời hoa mỹ, nhưng giàu tình yêu thương với con cái và người thân.

Với Thục Anh và cả gia đình, điều bất hạnh nhất trong cuộc sống là những ngày NSND Công Lý bị đột quỵ. Đó là giai đoạn Covid-19, anh nằm viện thời gian dài, trong khi người nhà không thể vào thăm. Nhưng chính biến cố đó khiến Thục Anh nhận ra tình thương lớn dành cho đấng sinh thành.

Thục Anh rất quan tâm, lo lắng cho bố. Trong một chương trình truyền hình, "Bắc Đẩu" từng chia sẻ: "Kiến là một cô bé rất giàu tình cảm. Có một chuyện thế này, mẹ tôi có "nuôi" một con heo đất bỏ toàn bộ tiền tiết kiệm của Kiến từ lúc con bé mới sinh ra cho đến tận bây giờ.

Nhiều năm trước, khi biết bố đi thuê nhà, Kiến đã chủ động hỏi bà nội về con heo đất đựng tiền tiết kiệm từ nhỏ của mình. Khi được bà nội hỏi lấy tiền đó để làm gì, Kiến nói lấy tiền đó đưa cho bố vì biết bố đang đi thuê nhà. "Từ câu chuyện này, tôi biết Kiến sẽ là người thay tôi nói ra những tâm sự mà tôi không thể nào kể cho bố mẹ mình", nam nghệ sĩ nói.

Được biết, Công Lý từng để Thục Anh làm trợ lý của mình khi bấm máy phim Hoa hồng trên ngực trái trong thời gian nghỉ hè. Cô bé được bố dạy rằng công việc của một đạo diễn, không chỉ ngồi xem monitor rồi hô "cắt" mà là đóng vai trò quan trọng trong mọi khâu: Từ xây dựng kịch bản, biến những câu chữ văn học thành hình ảnh, chọn cảnh, làm tiền kỳ rồi hậu kỳ... Nếu Kiến làm sai, Công Lý không bao giờ bao che. Anh khuyến khích mọi người góp ý, "mắng mỏ" để Kiến có thêm nhiều kinh nghiệm.

"Nhờ có bố, tôi nhận ra tình yêu diệu kỳ như thế nào. Tình yêu có thể khiến cho người tưởng chừng buông xuôi cuộc sống có thể vực dậy. Tình yêu đôi khi không chỉ là giữa người với người mà còn là đam mê với nghề. Nhờ tình yêu nghề, người đột quỵ một năm trời có thể trở lại sân khấu và cũng chính bởi tình yêu đã vực dậy một người bố", Thục Anh chiêm nghiệm.

"Trên bầu trời có một chòm sao tên Bắc Đẩu. Đó là chòm sao sáng nhất, dẫn đường và kim chỉ nam khi bạn mất phương hướng, cũng như bố tôi, là chòm sao khi tôi lạc lối, sẵn sàng bao dung khi tôi sai đường và là động lực để tôi bước tiếp", cô chia sẻ.

Tổng hợp