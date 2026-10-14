Bộ phim xứng đáng nổi hơn nữa: Nữ chính lập kế hoạch để vạch trần âm mưu của chồng, mỗi nhân vật đều có bí ẩn chưa giải đáp

Lên sóng từ ngày 9/10 trên Tencent, Mỹ Nhân Dư do Lý Nhất Đồng, Thường Hoa Sâm và Kiều Chấn Vũ đóng chính chưa đạt thành tích về nhiệt độ và lượt xem như kỳ vọng. Tuy nhiên, bộ phim nhận được nhiều lời khen nhờ nhịp kể nhanh, diễn xuất tròn vai, tạo hình chỉn chu và cách xây dựng một loạt plot twist. Với những gì thể hiện trong những tập đầu, đây là tác phẩm có tiềm năng đáng được chú ý nhiều hơn.

Chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Y Bắc, Mỹ Nhân Dư xoay quanh Dư Mộng (Lý Nhất Đồng), một tiểu thư nhà giàu từng được xem là người phụ nữ có số hưởng. Sau khi kết hôn với Địch Lập Nhân (Kiều Chấn Vũ), cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trên mạng xã hội và xây dựng hình tượng người vợ được chồng hết mực yêu chiều. Thế nhưng đằng sau những khoảnh khắc ngọt ngào ấy là một cuộc hôn nhân đầy dối trá, cùng âm mưu chiếm đoạt tài sản được chuẩn bị từ lâu.

Ngay mở đầu, Dư Mộng xuất hiện trong đoạn video với vẻ tuyệt vọng, tuyên bố nếu một ngày cô biến mất khỏi tầm mắt công chúng, nguyên nhân chắc chắn liên quan đến chồng mình. Tình tiết này tạo ra câu hỏi lớn về những gì đã xảy ra, trước khi câu chuyện quay ngược về thời điểm cặp đôi kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Khi ấy, Địch Lập Nhân còn đưa vợ đi ngắm Giang Châu bằng trực thăng và giúp cô vượt qua nỗi sợ độ cao. Sự tương phản giữa hạnh phúc bề ngoài và kết cục đáng ngờ khiến người xem lập tức bị cuốn vào câu chuyện.

Bước ngoặt xuất hiện khi Dư Mộng nhận được hình ảnh chồng thân mật với một phụ nữ khác. Địch Lập Nhân bình thản giải thích rằng mình chỉ gặp đối tác vì công việc, còn trợ lý cũng đứng ra phụ họa. Nhưng những dấu hiệu bất thường ngày càng nhiều khiến Dư Mộng không thể làm ngơ.

Điểm đáng chú ý là Dư Mộng không được xây dựng như một người vợ chỉ biết khóc lóc hay chờ đợi lời giải thích. Dù từng tin tưởng chồng, cô vẫn có khả năng quan sát sắc bén, nhìn thấu ý đồ của người khác và hiểu cách vận hành của giới kinh doanh. Khi nghi ngờ ngày càng rõ ràng, cô bắt đầu thu thập manh mối, tìm cách xác định tiểu tam và chuẩn bị cho cuộc chiến ly hôn.

Sự xuất hiện của luật sư ly hôn Tiêu Húc (Thường Hoa Sâm) càng khiến câu chuyện thêm khó đoán. Anh chủ động quan tâm đến quyết định ly hôn của Dư Mộng, là muốn giúp đỡ hay còn mục đích nào khác? Bộ phim chưa vội đưa ra câu trả lời, biến nhân vật này thành một trong những dấu hỏi đáng theo dõi.

Trong quá trình điều tra, Dư Mộng nghi ngờ Văn Hiểu Hiểu, nhân viên phòng tài chính từng là huấn luyện viên trực thăng của 2 vợ chồng. Điều bất ngờ là người phụ nữ này không đơn thuần muốn giành lấy Địch Lập Nhân, mà còn nhắm đến tài nguyên và cơ hội thăng tiến. Chi tiết ấy giúp câu chuyện tránh được lối xây dựng nhân vật tình địch chỉ biết tranh giành tình cảm. Chỉ có điều, Văn Hiểu Hiểu chưa phải toàn bộ đáp án.

Cùng lúc đó, Địch Lập Nhân âm thầm bán cổ phiếu, rút 5 triệu tệ (khoảng 19,5 tỷ đồng) và chuyển tiền sang các khoản đầu tư khó kiểm soát, đồng thời làm giảm tài sản của Dư Mộng trước khi 2 người chính thức ly hôn. Khi cuộc đối đầu vượt khỏi phạm vi ngoại tình, Dư Mộng bắt đầu giăng bẫy để lần theo dấu vết tiền bạc. Những chi tiết này cho thấy sự phản bội không chỉ nằm ở chuyện tình cảm, mà còn liên quan đến quyền kiểm soát cuộc đời và tài sản của nữ chính.

Đáng ngờ nhất là Lư Huệ, người giúp việc tại nhà bố mẹ Dư Mộng. Người phụ nữ này có quan hệ riêng với Địch Lập Nhân, nhưng động cơ và mức độ liên quan của bà vẫn chưa có gì rõ ràng. Khi Dư Mộng nhận ra người đứng sau có thể không phải người tình đã lộ diện, câu chuyện tiếp tục mở ra một tầng bí mật mới. Địch Lập Nhân cũng bắt đầu nghi ngờ vợ đang điều tra mình và nảy sinh ý định loại bỏ cô.

Sau những tập đầu tiên, Mỹ Nhân Dư ghi điểm nhờ nhanh chóng đưa xung đột chính vào câu chuyện, còn liên tục bổ sung chi tiết khiến khán giả phải xem xét lại những gì mình vừa tin tưởng. Lý Nhất Đồng thể hiện được sự chuyển biến của Dư Mộng, từ người vợ tin chồng sang người phụ nữ tỉnh táo, chủ động phản công. Dù một số tình tiết vẫn mang màu sắc quen thuộc của dòng phim trả thù, tác phẩm có lợi thế ở việc xây dựng đường dây tương đối liền mạch và để các nhân vật bộc lộ động cơ qua hành động.

Bộ phim cũng không tránh khỏi ý kiến trái chiều, khi một bộ phận khán giả cho rằng cốt truyện khá cũ, đôi chỗ giống phim ngắn và lời thoại mang tính khẩu hiệu. Dẫu vậy, phần mở màn vẫn cho thấy Mỹ Nhân Dư có nhiều yếu tố đáng theo dõi, từ cuộc hôn nhân đầy tính toán, màn đấu trí tài chính đến những bí mật chưa được giải đáp. Nếu tiếp tục giữ được nhịp kể và logic trong các tập sau, tác phẩm hoàn toàn có cơ hội vượt qua thành tích khởi đầu khiêm tốn để thu hút thêm khán giả.