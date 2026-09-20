Con gái nói dối mang thai, bố mẹ 2 bên bị khởi tố: Bác sĩ nói rất căng thăng, kiên trì giải thích 1 tiếng

Liên quan vụ việc nhóm người livestream, gây rối, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 06 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Khắc Hồng, sinh năm 1976; Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1979; Trần Thị Oanh, sinh năm 1983; Đặng Văn Hinh, sinh năm 1975; Trần Xuân Chiến, sinh năm 1974; Trần Thị Thảo, sinh năm 1978. 6 người này được xác định là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh - người có liên quan đến nguồn thông tin sai lệch dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện.

Vì tin lời con gái, 2 bên ông bà thông gia đã tới bệnh viện gây rối, rồi bị khởi tố. (Ảnh: VTV)

Thông tin trên "Việt Nam hôm nay", Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Minh Hải (Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, tỉnh Phú Thọ) cho biết thời điểm đó rất căng thẳng. Các bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện đã kiên trì giải thích trong gần 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, những người này không lắng nghe, không hợp tác, đổ cho bệnh viện đã xoá dữ liệu trên máy tính, camera.

Theo cơ quan điều tra, gia đình bị khởi tố làm nông nghiệp, không có thu nhập ổn định. Tụ tập gây rối trật tự công cộng, vội vàng chia sẻ thông tin sai sự thật, hoặc chưa được kiểm chứng đã dẫn đến sự việc. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sự việc tiếp tục được điều tra mở rộng theo hướng vừa đảm bảo phòng ngừa, răn đe tội phạm, đồng thời đảm bảo tính nhân văn, thấu tình, đạt lý.

Bên cạnh đó, báo điện tử Chính Phủ dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: “Đây là vụ án có tính chất hy hữu trong thực tiễn tư pháp Việt Nam, khi cả hai cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ đều bị khởi tố hình sự chỉ từ một vụ livestream thiếu kiểm chứng. Đây là bài học cảnh tỉnh đắt giá về trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng”.

Cơ quan Công an đang rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín bệnh viện Lạc Việt.