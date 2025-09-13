Con gái ngồi xem TV cũng ôm cặp sách trước ngực, bố không nghi ngờ gì, đến khi biết sự thật thì đã quá muộn!

Gần đây tôi trò chuyện với một người bạn, anh ấy kể về em họ của mình. Khi còn học cấp 2, em ấy đã sinh con, bất đắc dĩ phải nghỉ học. Tôi thực sự rất sốc…

Trong thời đại kết hôn muộn, sinh con muộn, lại trong bối cảnh giáo dục bắt buộc đã phổ cập, đáng lẽ ra chuyện này không nên xảy ra. Vậy mà cha mẹ em ấy làm sao lại không phát hiện? Bạn bè, thầy cô giáo sao cũng không biết?

Thì ra cha của em học sinh này làm việc trong một nhà máy. Hằng ngày, ông bắt đầu ca làm từ khoảng 8 giờ sáng, buổi tối thỉnh thoảng phải tăng ca, có khi đến 9 giờ mới về, thậm chí muộn hơn. Còn đứa trẻ thì đi học, phải tham gia cả tiết tự học buổi sáng lẫn buổi tối. Giờ tự học buổi sáng còn sớm hơn giờ cha đi làm. Buổi tối, học sinh nội trú sau tiết tự học cũng không về nhà. Đến cuối tuần về thì đa phần cha vẫn chưa tan ca. Hiếm khi cha và con cùng được nghỉ trùng nhau, mà những ngày như thế, em bé luôn ôm cặp sách trước ngực, ngồi trên ghế sofa xem TV, hoặc vào phòng làm bài tập.

Ảnh minh họa

Vì thế, người cha vốn đã bận rộn, lại không mảy may nghĩ theo hướng đó, nên không phát hiện. Đến khi biết được thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn, để lại vết thương mãi mãi cho gia đình…

Trong trường học, đối với một cô gái ít vận động, một bộ đồng phục thật rộng đã đủ che giấu rất nhiều điều. Hơn nữa, bản thân còn nhỏ tuổi, trong vài tháng đầu rất khó để nhận ra. Sau này, vì giờ thể dục khó vận động nên mới bị giáo viên phát hiện, nhưng lúc ấy cái thai đã quá lớn, đành để mọi chuyện thuận theo tự nhiên…

Tại sao lại xảy ra bi kịch như vậy? Tạm gọi đây là một bi kịch. Một phần là do gia đình chưa quan tâm đủ, một phần là do giáo viên cũng chưa chú ý nhiều đến học sinh tuổi dậy thì. Dẫu sao trong một lớp có rất nhiều em, đối với một học sinh trầm lặng, ít nói, thành tích bình thường, đôi khi thầy cô khó mà để tâm đến…

Cho nên, sự đồng hành thực sự vô cùng quan trọng. Nếu có cha mẹ bên cạnh, nhiều đứa trẻ sẽ không cảm thấy thiếu thốn tình thương, sẽ không tìm đến tình cảm nơi người khác giới, và sẽ trưởng thành khỏe mạnh hơn. Nếu có bạn bè tốt đồng hành, các em sẽ không thấy cô đơn trong trường học, ít bị bắt nạt, và phát triển tốt đẹp hơn!

Bài học dành cho các bậc cha mẹ

Từ câu chuyện đau lòng này, các bậc cha mẹ cần rút ra những bài học quý giá trong việc nuôi dạy con cái. Điều quan trọng trước hết là phải giáo dục giới tính và kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ từ sớm, để các em hiểu rõ về cơ thể, biết giữ gìn ranh giới và có trách nhiệm với chính mình, tránh rơi vào tình huống bị lợi dụng hay tò mò dẫn đến hậu quả khó lường. Song song với đó, cha mẹ cần quan tâm và đồng hành nhiều hơn trong giai đoạn con bước vào tuổi dậy thì – thời kỳ mà trẻ có nhiều biến đổi cả về tâm lý lẫn sinh lý, rất dễ dao động và cần sự lắng nghe, thấu hiểu.

Một yếu tố quan trọng khác là xây dựng niềm tin giữa cha mẹ và con. Khi có được sự tin tưởng, trẻ sẽ dám chia sẻ những khúc mắc và khó khăn, thay vì giấu giếm một mình để rồi tự xoay xở trong sự bối rối. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần giúp con nhận ra giá trị bản thân và ý nghĩa của tương lai, từ đó hình thành tinh thần trách nhiệm trong mọi hành vi và lựa chọn của mình.

Chỉ khi có sự đồng hành chặt chẽ từ gia đình, kết hợp với sự quan tâm đúng mực từ thầy cô, trẻ mới có thể lớn lên một cách lành mạnh, tự tin và tránh được những bi kịch không đáng có.