Con gái Ngô Thanh Vân vừa đến trường mầm non đã sắm vai “đả nữ”, mẹ cũng phải thốt lên: “Chưa kịp dạy gì luôn”

Sau chuyến đi về quê ngoại ở Na Uy kéo, bé Gạo được nữ diễn viên Ngô Thanh Vân đưa đến lớp mẫu giáo để làm quen và chuẩn bị hành trình "nhập ngũ".

Khác với nhiều nhóc tỳ khác, cô bé tỏ ra bạo dạn khi tiếp xúc với các bạn và chơi những trò chơi trong lớp. Khi bị bạn gái "chạm nhẹ", bé Gạo cũng nhanh chóng "tương tác" lại với bạn.

Bé Gạo không ngại "tác động" lại với bạn.

Ngô Thanh Vân cũng cảm thấy bất ngờ trước sự bạo dạn của con gái. Cô chia sẻ: "Cho đi thử trường để xem em có thích đi học không? Rồi lo lắng không biết e chơi với mấy bạn khác như thế nào, sợ bị ăn hiếp các kiểu.

Cô giáo quay video gửi báo cáo cáo yên tâm luôn! Máu Hai Phượng chắc có sẵn hay sao. Chưa dạy gì hết luôn á".

Nhiều người dùng mạng khen ngợi bé Gạo nhanh nhẹn, bạo dạn và hòa đồng cùng các bạn. Một số nhận định Ngô Thanh Vân và Huy Trần thường xuyên đưa con đi du lịch và gặp gỡ những người lạ nên con dễ hòa nhập với môi trường bên ngoài.

"Bé Gạo nhìn bạn kiểu mấy đứa này đi học thôi mà làm gì khóc la om sòm", một người dùng bình luận.

"Con gái Hai Phượng có khác nhỉ, như này thì mẹ Vân yên tâm rồi", một người khác viết.

Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng vào tháng 9/2025, đặt tên thân mật cho bé là Gạo. Sau vài tháng chào đời, cô bé được bố mẹ giới thiệu đến công chúng và nhận nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân và con gái trong chuyến đi Na Uy hồi cuối tháng 9.

Nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con, đồng thời cho bé đi dã ngoại để làm quen với môi trường xung quanh.

Từ khi làm mẹ, Ngô Thanh Vân cho biết cuộc sống có nhiều thay đổi, dù đôi lúc vất vả vì thiếu ngủ và lo lắng chuyện chăm con, cô vẫn hạnh phúc khi được chứng kiến con gái lớn lên từng ngày. Ông xã Huy Trần cũng luôn đồng hành, san sẻ việc chăm sóc bé Gạo cùng vợ.

Bé Gạo được bố mẹ đưa đi du lịch từ khí còn rất nhỏ.

Diễn viên Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần thường xuyên đưa con gái nhỏ, bé Gạo, đi du lịch và khám phá thế giới ngay từ những tháng đầu đời. Khi mới 2 tháng tuổi, bé đã được bố mẹ đưa đi biển ở Mũi Né, đến 5 tháng tuổi đã có chuyến bay đầu tiên ra Hà Nội.

Tháng 3/2026, gia đình tiếp tục đưa bé đến Đà Lạt tận hưởng không khí se lạnh. Đặc biệt, giữa tháng 9/2026, vợ chồng nữ diễn viên lần đầu đưa con gái hơn 1 tuổi về thăm quê ngoại Na Uy, cùng nhau trải nghiệm cắm trại giữa thiên nhiên.

Gia đình bé Gạo trong chuyến đi Na Uy gần đây.

Để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày cùng con nhỏ, cả hai mang theo tới 5 vali hành lý. Bé Gạo tỏ ra thích thú với bánh mì và có những giấc ngủ ngon trong suốt hành trình.

Những chuyến đi từ khi còn bé xíu không chỉ giúp con gái có thêm nhiều trải nghiệm mới mà còn cho thấy sự chu đáo, tình yêu thương của Ngô Thanh Vân và Huy Trần trong hành trình đồng hành cùng con khôn lớn.



