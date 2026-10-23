Con gái Ngô Thanh Vân vừa bập bẹ tập nói đã nhớ hết tên 10 “bạn thân” trong nhà

Sau khi tròn 1 tuổi, bé Gạo được Ngô Thanh Vân đưa đi làm quen ở lớp mẫu giáo. Cô bé cũng đến tuổi hiếu động, bắt đầu học nói.

Mới đây, nữ diễn viên khiến nhiều người bật cười khi cùng con gái gọi tên những người "bạn thân" là những thú nhồi bông dễ thương trong nhà.

Dù bé Gạo nói chưa sõi nhưng Ngô Thanh Vân vẫn kiên nhẫn "dịch" lại lời của bé nói. Khoảnh khắc đáng yêu của 2 mẹ con thu hút lượt tương tác lớn trên mạng xã hội.

Ngô Thanh Vân cùng con gái gọi tên những người "bạn thân" trong nhà.

"Gạo nhớ giỏi quá. Mẹ Vân….dịch cũng không kém", một người dùng bình luận.

"Quá trời bạn, Gạo nhớ tên đúng y mẹ Vân phiên dịch lại cho mấy cô nghe luôn", một người khác viết.

Sau chuyến về thăm quê ngoại tại Na Uy, bé Gạo - con gái của Ngô Thanh Vân và doanh nhân Huy Trần - đã bắt đầu làm quen với môi trường mẫu giáo khi vừa hơn 1 tuổi.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, nhóc tì đã đi học được một tuần và tỏ ra vui vẻ, tự tin khi tiếp xúc với cô giáo cùng các bạn. Hình ảnh đáng yêu của bé nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt khi cô bé vẫn đang trong giai đoạn chập chững biết đi.

Con gái 1 tuổi dễ thương của Ngô Thanh Vân.

Ngô Thanh Vân cho biết vợ chồng cô muốn tạo điều kiện để con có thêm cơ hội vui chơi, vận động và tự mình khám phá thế giới xung quanh.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Một tuần hoạt động hết công suất của em bé Gạo 1 tuổi. Thế nên ba mẹ tranh thủ tạo thật nhiều cơ hội để em được chơi, được học, được vận động và tự mình khám phá”. Cô cũng bày tỏ mong muốn con gái có thể thoải mái trải nghiệm những điều mới mẻ, trong khi bố mẹ luôn đồng hành và hỗ trợ con trên hành trình trưởng thành.

Trước sự tò mò của khán giả về việc cho con đi học từ khá sớm, Ngô Thanh Vân tiết lộ bé Gạo hiện chỉ đến trường một buổi mỗi ngày để làm quen với môi trường mới, chưa học cả ngày.

Bé Gạo mới mừng sinh nhật 1 tuổi hồi tháng 8.

Dù con gái mới hơn 1 tuổi, nữ diễn viên đã nhận thấy bé có khả năng thích nghi khá tốt. Cô thừa nhận bản thân cũng bất ngờ trước tốc độ trưởng thành của con, khi mới ngày nào bé còn chập chững những bước đi đầu tiên, nay đã bắt đầu hành trình khám phá thế giới bên ngoài vòng tay gia đình.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần được chú ý với cách nuôi dạy con đề cao sự khoa học, chủ động tìm hiểu kiến thức và khuyến khích trẻ phát triển tính tự lập.

Trước mỗi giai đoạn trưởng thành của bé Gạo, cả hai dành thời gian nghiên cứu sách vở, tìm hiểu kỹ về chế độ ăn uống và nhu cầu phát triển của con.

Vợ chồng nữ diễn viên cũng chú trọng xây dựng nếp sinh hoạt phù hợp, đồng thời tạo điều kiện để bé vui chơi, vận động và trải nghiệm môi trường mới từ sớm.

Thay vì bao bọc con quá mức, cả hai muốn bé tự do khám phá thế giới trong sự đồng hành và hỗ trợ của bố mẹ. Đặc biệt, Huy Trần luôn chia sẻ việc chăm sóc con cùng vợ, cho thấy sự phối hợp giữa hai người trong hành trình nuôi dạy con gái.