Con gái một nàng Hậu Việt chỉ chăm da cùng mẹ cũng nhận "bão" yêu thích: Cách được mẹ nuôi dạy 10 điểm

Con gái Hoa hậu Thùy Lâm - Thùy Anh (bé Mon) là một trong những nhan sắc Gen Alpha nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên mạng xã hội hiện nay. Ở tuổi 13, cô bé khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sở hữu chiều cao vượt trội 1,75 m, đã vượt qua cả mẹ và thoải mái mặc chung size quần áo với nữ hoa hậu.

Mới đây, Thuỳ Anh tiếp tục xuất hiện trong một clip chia sẻ quy trình chăm sóc da (skincare) buổi tối cùng mẹ. Dù để mặt mộc hoàn toàn, đường nét trong trẻo và sự dạn dĩ, tự nhiên của cô bé nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Đây không phải lần đầu Thùy Anh xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ. Trên trang cá nhân, Thùy Lâm từng đăng tải nhiều video ghi lại hình ảnh hai mẹ con cùng làm bánh, đi "dating" riêng tư hay thử đồ. Qua những đoạn clip, hai mẹ con thường trò chuyện và tương tác khá thoải mái.

Đằng sau những khoảnh khắc gần gũi ấy là cách Hoa hậu Thùy Lâm đồng hành cùng con gái khi bước vào tuổi vị thành niên.

Mới đây, bé Mon tiếp tục xuất hiện trong một clip chia sẻ quy trình chăm sóc da (skincare) buổi tối cùng mẹ. (Ảnh cắt từ clip)

Từ nghiêm khắc đến làm bạn với con

Thùy Lâm từng chia sẻ cô áp dụng những nguyên tắc khá nghiêm khắc khi các con còn nhỏ. Mục đích của những nguyên tắc này là rèn cho con nếp sống kỷ luật và tính tự lập. Tuy nhiên, bên cạnh việc đặt ra những giới hạn, cô cũng lựa chọn trở thành một người bạn của con.

Khoảng hai năm trở lại đây, Thùy Lâm tích cực cùng con gái xuất hiện trong những video đời thường. Những hoạt động như skincare, làm bánh, thử đồ hay những buổi đi chơi riêng giữa hai mẹ con tạo ra thêm nhiều cơ hội để mẹ và con trò chuyện, chia sẻ với nhau.

Ở tuổi 13, khi trẻ bắt đầu có những thay đổi về tâm lý, nhu cầu khẳng định bản thân cũng dần rõ nét hơn. Đây cũng là giai đoạn khoảng cách giữa cha mẹ và con cái có thể trở nên lớn hơn nếu trẻ cảm thấy mình bị kiểm soát quá mức. Trong trường hợp của Thùy Lâm, thay vì chỉ duy trì vai trò của một người mẹ đặt ra nguyên tắc, cô chủ động bước vào thế giới của con thông qua những hoạt động mà hai mẹ con cùng quan tâm.

Việc Thùy Anh thoải mái xuất hiện trước máy quay cùng mẹ cũng cho thấy cô bé có sự tự nhiên nhất định khi tương tác với mẹ. Đây cũng là điều đáng chú ý trong cách đồng hành với con ở tuổi vị thành niên: Kỷ luật vẫn cần thiết, nhưng cách cha mẹ tiếp cận con cũng có thể thay đổi theo từng giai đoạn trưởng thành.

Khi còn nhỏ, trẻ cần những giới hạn rõ ràng để hình thành nề nếp. Khi lớn hơn, trẻ bắt đầu có suy nghĩ, sở thích và nhu cầu riêng. Lúc này, bên cạnh việc hướng dẫn, cha mẹ cũng cần tạo không gian để con được chia sẻ và bộc lộ bản thân.

Hoa hậu Thuỳ Lâm và con gái

Với Thùy Lâm, sự thay đổi ấy được thể hiện khá rõ qua cách cô xuất hiện cùng con gái trong cuộc sống thường ngày. Thay vì chỉ đứng ở vị trí người dạy bảo, cô tham gia vào những hoạt động mà con yêu thích và dành thời gian lắng nghe con.

Điều này không có nghĩa cha mẹ phải từ bỏ nguyên tắc hay trở thành "bạn bè" theo nghĩa hoàn toàn bình đẳng với con. Sự đồng hành vẫn cần đi cùng giới hạn và định hướng phù hợp với độ tuổi. Tuy nhiên, khi trẻ cảm nhận được sự tôn trọng và lắng nghe, việc chia sẻ với cha mẹ cũng có thể trở nên tự nhiên hơn.

Câu chuyện của Thùy Lâm vì thế gợi ra một cách nhìn khác về việc nuôi dạy con tuổi vị thành niên: nghiêm khắc và thấu hiểu không nhất thiết phải là hai lựa chọn đối lập. Cha mẹ có thể đặt ra nguyên tắc để con hình thành tính kỷ luật, đồng thời chủ động bước gần hơn vào thế giới của con để hiểu những thay đổi đang diễn ra.

Bởi khi con lớn lên, điều trẻ cần không chỉ là một người nhắc mình phải làm gì, mà còn là một người đủ gần để con có thể kể những điều mình đang nghĩ, những sở thích mình đang có và cả những thay đổi trong cuộc sống.

Giữ được nguyên tắc nhưng vẫn đủ gần gũi để con muốn mở lòng cũng là một trong những cách quan trọng để khoảng cách giữa hai thế hệ không trở thành khoảng cách trong tình cảm gia đình.