Con gái Hoa hậu H' Hen Niê mặc 4 lớp áo, hào hứng dạo chơi giữa tiết trời 12 độ C ở CH Séc

Hoa hậu H'Hen Niê đang có chuyến du lịch châu Âu đầu tiên cùng ông xã Tuấn Khôi, con gái Harley và bố mẹ.

Cả gia đình khởi hành từ Việt Nam, quá cảnh tại Đài Bắc (Đài Loan) trước khi hạ cánh ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, rồi tiếp tục ghé thăm thị trấn Náchod thuộc vùng Hradec Králové.

Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt với nàng hậu khi đây là lần đầu bố mẹ ruột xuất ngoại, thực hiện mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc và những công trình cổ kính của châu Âu. Bé Harley hơn một tuổi cũng lần đầu theo ba mẹ trên hành trình bay dài, tận hưởng chuyến đi cùng gia đình.

Bé Harley được mẹ mặc 4 lớp áo trước khi ra ngoài dạo phố.

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê đã chia sẻ hành trình cùng bé Harley và gia đình dạo chơi trên đường phố ở thị trấn Náchod thuộc vùng Hradec Králové.

Người đẹp Ê Đê cho biết thời tiết tại CH Séc khá lạnh, ở mức 10-12 độ C nên cô cho con gái mặc 4 lớp áo trước khi ra ngoài. Cô bé Harley bày tỏ vui vẻ, thích thú khi được đi dạo, ngắm quang cảnh phố phường.

"Cả nhà Hen cùng đi dạo quanh thị trấn Náchod, riêng em Harley thì thích thú nằm yên trên xe nôi và quan sát xung quanh", Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ.

Người đẹp 9X tiết lộ cả gia đình cô quen dậy sớm từ 5 giờ sáng nên có nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi. Nhiều người dùng mạng khen bé Harley nhanh nhẹn, thích nghi tốt với khí hậu lạnh và chúc cả gia đình có chuyến đi vui vẻ.

"Bé Harley lúc nào cũng tràn đầy năng lượng giống mẹ Hen ghê", một người viết.

"Bà đi chơi mà hớn hở hào hứng vui vẻ quá trời trộm vía em bé quá", một người khác bình luận.

Theo chia sẻ của nàng hậu, cô bé không quấy khóc hay tỏ ra mệt mỏi mà ngủ ngon ngay khi máy bay cất cánh. Sau khi tỉnh giấc, Harley hào hứng đòi bố dắt đi khám phá không gian xung quanh máy bay.

Bé Harley vui vẻ, tràn đầy năng lượng trong chuyến đi.

Trong suốt chuyến bay, vợ chồng H'Hen Niê dành thời gian chăm sóc, vui chơi cùng con và cho bé thưởng thức nhiều món ăn tại khoang thương gia. Nhờ đã được làm quen với việc ăn dặm từ trước, cô nhóc khá thoải mái khi thử những món mới.

Praha là điểm dừng chân đầu tiên của gia đình H'Hen Niê trong hành trình khám phá châu Âu. Trên đường di chuyển bằng taxi cùng bố mẹ và ông bà, Harley liên tục cười tươi, tỏ ra thích thú trước cảnh vật mới lạ bên ngoài.

Bé Harley cùng bố trên máy bay.

Những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé được Tuấn Khôi thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội. Theo lời ông bố, con gái luôn mở to mắt quan sát mọi thứ xung quanh, thể hiện sự tò mò và nguồn năng lượng dồi dào khi được đặt chân đến một vùng đất mới.

Để con gái có thể thoải mái vui chơi trong tiết trời se lạnh mùa thu ở châu Âu, H'Hen Niê đã chủ động chuẩn bị nhiều quần áo ấm cho bé từ trước chuyến đi. Nàng hậu tranh thủ mua sắm trang phục cho Harley trong dịp công tác tại Hà Nội cách đây ít ngày.

Hơn một tuổi, con gái H'Hen Niê ngày càng bụ bẫm, đáng yêu và được nhiều người nhận xét thừa hưởng những đường nét khuôn mặt từ bố cùng đôi chân dài giống mẹ. Trong năm đầu đời, vợ chồng nàng hậu đã đưa con đi du lịch nhiều nơi, trong đó có Thái Lan và nay là châu Âu.