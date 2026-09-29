Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh học toán, dân tình trầm trồ “100 cuộc gọi nhỡ từ văn phòng tuyển sinh Havard”

Là tiểu thư lá ngọc cành vàng của tập đoàn nghìn tỷ, cô bé Ti Ti - con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được rèn nếp sống giản dị, khiêm tốn. Hoa hậu Việt Nam 2016 chú trọng đến việc dạy con gái học và sống tự lập từ khi rất nhỏ.

Vợ chủ tịch CLB Hà Nội từng nhiều lần đăng clip dạy con học bài. Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây bão mạng xã hội khi đăng tải đoạn clip hướng dẫn con học toán.

Mới lên 3 tuổi, bé Ti Ti đã đếm số thành thạo, bắt đầu biết cộng trừ qua sự giảng giải của mẹ. Thấy con làm sai phép tính 10 10, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kiên nhẫn gợi ý đến khi con làm đúng. Đoạn clip cô bé Ti Ti học toán ngay lập tức đã đạt 750.000 lượt xem sau gần 1 ngày đăng tải.

Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với đoạn clip học toán.

Nhiều dân mạng trầm trồ khen ngợi con gái Hoa hậu có khả năng tập trung và tính toán đáng nể dù chỉ mới hơn 3 tuổi. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì cô bé thừa hưởng gen tốt của cả bố và mẹ.

Được biết, bố bé - doanh nhân Đỗ Vinh Quang tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng tại City University London và nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Tài chính tại Middlesex University (Vương quốc Anh).

Trong khi đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh quốc tế của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Vì vậy, nhiều người dự đoán bé Ti Ti có thể trở thành "học bá" trong tương lai và có thể nhận "100 cuộc gọi nhỡ từ văn phòng tuyển sinh Havard".

"100 cuộc gọi nhỡ từ văn phòng tuyển sinh Havard", một khán giả bình luận.

"Thưởng tiếp cho vài tiết toán đi chị", một người khác viết.

Trước đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc dạy con gái Tuệ An nhận biết các con số. Trong đoạn video, nàng hậu lần lượt chỉ vào từng số và hỏi “số mấy”, còn ái nữ thì nhanh nhẹn suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời.

Cô bé Ti Ti được dự đoán sẽ trở thành "học bá" khi lớn lên.

Thế nhưng, không ít đáp án lại khiến mẹ Mỹ Linh “cạn lời” vì sai hoàn toàn, tạo nên màn tương tác vừa đáng yêu vừa hài hước.

Đặc biệt, khi Đỗ Mỹ Linh chỉ vào số 6 và hỏi, Tuệ An lại không thể trả lời ngay. Chỉ đến khi mẹ gợi ý: “Tầng cao nhất nhà mình là tầng mấy?”, cô bé mới lập tức nhớ ra và đáp vanh vách: “Số 6”.

Trước màn ghi nhớ đầy bất ngờ của con gái, Đỗ Mỹ Linh hài hước than thở: “Kiểu này không học Harvard được rồi”, khiến người xem không khỏi bật cười.

Cô bé Ti Ti cùng ba mẹ.

Con gái đầu lòng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang là Đỗ Tuệ An, tên thân mật ở nhà là Ti Ti, sinh tháng 7/2023.

Sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng Tuệ An được mẹ lựa chọn cách nuôi dạy khá giản dị. Đỗ Mỹ Linh chú trọng xây dựng cho con nếp sinh hoạt phù hợp từ nhỏ, đồng thời dành nhiều thời gian chơi đùa, trò chuyện và cùng bé khám phá những điều quen thuộc trong cuộc sống.

Nàng hậu cũng không đặt nặng thành tích mà ưu tiên để con phát triển tự nhiên, học hỏi thông qua những tình huống đời thường. Chẳng hạn, khi dạy Ti Ti nhận biết các con số, cô tận dụng ngay những chi tiết bé quen thuộc như số tầng trong nhà để giúp con ghi nhớ dễ dàng hơn.

Qua những chia sẻ của Đỗ Mỹ Linh, có thể thấy cô hướng đến một tuổi thơ vui vẻ, tự nhiên cho con, trong đó việc học được lồng ghép khéo léo vào các hoạt động hằng ngày thay vì tạo áp lực cho bé ngay từ sớm.