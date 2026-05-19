Con gái Angelina Jolie "lưu lạc" sang châu Á xin suất vũ công nhảy lót, nhìn căng mắt mới thấy nhan sắc minh tinh

Không ít "nepo baby" của Hollywood bước vào showbiz bằng hào quang gia đình, được trải sẵn thảm đỏ từ phim ảnh đến thời trang. Nhưng Shiloh - con gái đầu lòng của cặp sao đình đám Angelina Jolie và Brad Pitt khiến công chúng bất ngờ vì lựa chọn con đường hoàn toàn khác lặng lẽ đi casting, sang tận châu Á xin một suất vũ công nhảy phụ họa trong MV Kpop.

MV What's a girl to do của Dayoung có Shiloh làm dancer

Đầu tháng 4 vừa qua, nữ ca sĩ Dayoung phát hành MV What's a girl to do và nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Nguyên nhân đến từ việc cư dân mạng phát hiện Shiloh xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc này với vai trò dancer hỗ trợ. Dù không chiếm vị trí trung tâm khung hình hay được giới thiệu rầm rộ, ái nữ nhà Jolie - Pitt vẫn lập tức trở thành tâm điểm nhờ thần thái nổi bật cùng visual chuẩn "con nhà minh tinh".

Nhan sắc nổi bật của con gái nữ minh tinh hạng A Angelina Jolie

Ngay từ teaser được tung ra trước đó, Shiloh đã gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài sắc sảo. Cô diện áo ren đen, kết hợp khuyên tai bản lớn và khuyên môi cá tính. Mái tóc tết gọn càng làm nổi bật những đường nét được nhận xét là thừa hưởng trọn vẹn khí chất Hollywood từ mẹ. Trong MV chính thức, dù thời lượng xuất hiện không nhiều, Shiloh vẫn đủ sức khiến người xem phải "căng mắt" tìm kiếm giữa đội hình vũ công bởi thần thái cực ngầu và biểu cảm tự nhiên không hề lép vế trước idol Kpop.

Shiloh khoe tài vũ đạo trong MV Kpop

Điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều hơn cả lại nằm ở cách Shiloh tham gia dự án này. Không dùng danh tiếng gia đình, không xuất hiện với tư cách "con gái Angelina Jolie", cô tự mình đi casting như mọi dancer khác. Theo chia sẻ từ phía Starship Entertainment với truyền thông Hàn Quốc, công ty từng tổ chức một buổi tuyển chọn mở tại Mỹ để tìm kiếm vũ công cho MV của Dayoung. Trong số các ứng viên tham gia có nhiều dancer thuộc nhóm nhảy Culture và Shiloh cũng tự nộp hồ sơ như những người bình thường khác.

Sau nhiều vòng tuyển chọn, cô được chọn nhờ năng lực chuyên môn và khả năng trình diễn. Đáng nói hơn, phía ê-kíp Hàn Quốc cho biết họ hoàn toàn không biết Shiloh là con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt trong suốt quá trình quay hình. Chỉ đến khi MV phát hành và mạng xã hội bắt đầu bàn tán, sự thật mới được phát hiện.

Phía ê-kíp Hàn Quốc cho biết họ hoàn toàn không biết Shiloh là con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt trong suốt quá trình quay hình

Thông tin này khiến nhiều người đặc biệt bất ngờ. Bởi với xuất thân là con của một trong những cặp đôi quyền lực nhất Hollywood, Shiloh hoàn toàn có thể dễ dàng bước vào giới giải trí Mỹ bằng những cơ hội lớn hơn. Nếu muốn theo đuổi âm nhạc hay vũ đạo, cô chắc chắn không thiếu sân khấu để xuất hiện. Nhưng thay vì chọn con đường trải sẵn hoa hồng, Shiloh lại lặng lẽ tham gia casting công bằng tại một công ty Kpop, chấp nhận vị trí nhảy phụ họa và phải căng mắt xem mới thấy cô nàng.

Chính điều đó khiến công chúng dành nhiều thiện cảm cho ái nữ nhà Jolie - Pitt. Nhiều ý kiến cho rằng Shiloh đang cho thấy thái độ làm nghề nghiêm túc, muốn xây dựng sự nghiệp bằng thực lực thay vì dựa hoàn toàn vào hào quang gia đình.

Shiloh ngày bé theo đuổi phong cách tomboy

Shiloh sinh năm 2006, là con ruột đầu lòng của Angelina Jolie và Brad Pitt

Shiloh sinh năm 2006, là con gái đầu lòng của Angelina Jolie và Brad Pitt. Ngay từ khi chào đời, cô đã trở thành cái tên được truyền thông toàn cầu săn đón. Sau khi cặp sao ly hôn vào năm 2016, Shiloh sống cùng mẹ và các anh chị em. Đến năm 2024, đúng dịp sinh nhật tuổi 18, cô gây chú ý khi quyết định xin bỏ họ bố, đổi tên từ Shiloh Jolie-Pitt thành Shiloh Jolie.

Khác với nhiều "thế hệ thứ hai" ở Hollywood thường nối nghiệp diễn xuất hoặc thời trang, Shiloh lại dành toàn bộ sự quan tâm cho nhảy múa. Trong nhiều năm qua, cô liên tục xuất hiện tại các studio ở Los Angeles và được cộng đồng yêu vũ đạo chú ý nhờ kỹ năng tiến bộ rõ rệt.

Khác với nhiều "thế hệ thứ hai" ở Hollywood thường nối nghiệp diễn xuất hoặc thời trang, Shiloh lại dành toàn bộ sự quan tâm cho nhảy múa

Vũ công Kolanie Marks - người trực tiếp hướng dẫn Shiloh từng nhận xét cô là học trò kiên trì, luôn nỗ lực đến cùng với những động tác khó và không ngại thử sức ở nhiều phong cách khác nhau. Theo lời nam biên đạo, Shiloh luôn tập luyện nghiêm túc và dành sự tận tâm cho từng bài nhảy.

Sự chăm chỉ đó giúp cô dần tạo được dấu ấn riêng. Năm 2022, video Shiloh nhảy trên nền ca khúc Vegas của Doja Cat từng gây sốt mạng xã hội, thu hút hơn một triệu lượt xem. Sau đó, nhiều fanpage tiếp tục chia sẻ các clip luyện tập của cô tại studio ở Los Angeles và nhận được lượng tương tác lớn. Shiloh tiếp tục gây bão khi xuất hiện trong đoạn clip nhảy trên nền nhạc APT. của ROSÉ và Bruno Mars. Khả năng cảm nhịp tốt cùng những động tác dứt khoát giúp cô nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng yêu nhảy.

Shiloh hiện tại

Không chỉ dừng ở vai trò dancer, Shiloh còn đang từng bước mở rộng hoạt động nghệ thuật. Năm 2025, cô chính thức thử sức với vai trò biên đạo múa dưới nghệ danh Shi Jolie tại một sự kiện của nhà mốt Isabel Marant. Việc tiếp tục xuất hiện trong MV Kpop là dấu hiệu cho thấy ái nữ nhà Jolie - Pitt đang âm thầm xây dựng sự nghiệp độc lập, từng bước khẳng định bản thân bằng tài năng thay vì danh tiếng gia đình.

Ảnh: Hollywood Reporter