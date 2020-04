Con gái 9 tuổi 6 lần cứu mẹ thoát chết trong gang tấc khiến cảnh sát và bác sĩ đều phải nể phục

Gemma Hamnett, 37 tuổi, ở thị trấn Blackpool, hạt Lancashire (Anh), không may mắc một căn bệnh hiếm gặp do rối loạn hệ thống miễn dịch, có tên Addison. Đây là căn bệnh nội tiết do tuyến thượng thận không thể sản xuất đủ hormone, chủ yếu là cortisol và aldosterone, mà cơ thể sử dụng trong quá trình trao đổi chất và đối phó với căng thẳng.

Bệnh Addison thể khiến người bệnh bị huyết áp thấp, dễ ngất xỉu đột ngột, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Gemma Hamnett và con gái.

Cơn bất tỉnh do bệnh có thể xảy ra do những nguyên nhân nhỏ, chẳng hạn như vấp ngón chân hoặc bị căng thẳng. Nếu bị ngất đột ngột, Gemma cần được tiêm một mũi thuốc steroid để giúp cơ thể cô thay thế hormone mà cô không thể sản xuất. Nhưng nếu không được tiêm thuốc trong vòng 8 phút, Gemma có thể chết.

Theo Mirror, Gemma bị bệnh Addison từ năm 7 tuổi, nhưng mới bị chẩn đoán năm 2010. Cô làm việc tại phòng Cảnh sát Lancashire 11 năm và đến năm 2019 thì xin nghỉ việc vì sức khỏe không tốt.

Cô bé Sienna Hamnett-Chow khiến cảnh sát và bác sĩ nể phục vì sự bình tĩnh đáng kinh ngạc trong tình huống khẩn cấp.

Gemma đã nhiều lần bị ngất đột ngột nhưng người cứu cô lại chính là cô con gái nhỏ Sienna Hamnett-Chow. Điều đáng kinh ngạc hơn cả là cô bé Sienna lần đầu tiên cứu mẹ thoát chết khi mới 4 tuổi. Kể từ đó trở đi, đã có ít nhất 6 lần Sienna trở thành ân nhân cứu mạng của mẹ.

Trong lần gần đây nhất, cảnh sát được gọi đến nhà hỗ trợ và họ rất ấn tượng với kỹ năng cấp cứu cho mẹ vô cùng điêu luyện của Sienna, một sĩ quan cho biết cô bé xứng đáng được nhận huy chương.

Sienna giờ đã cứu mạng Gemma thường xuyên đến nỗi Gemma gọi cô bé là "thiên thần" của mình.

“Sienna cần rút insulin từ ống tiêm ra và tiêm vào người tôi trong khi tôi bất tỉnh. Cháu gọi xe cứu thương, nhưng vì tôi mắc căn bệnh rất hiếm gặp, một số nhân viên y tế phải nghiên cứu trước khi họ đến”, Gemma kể.

PC Claire Sloane, thuộc nhóm phản ứng tức thời của Cảnh sát Blackpool, cho biết: "Chính tôi và đồng nghiệp của tôi đã phải tức tốc đến vì lo lắng cho Gemma và Sienna. Sienna cực kỳ bình tĩnh và suy nghĩ rất lạc quan mặc dù bệnh của mẹ đứa trẻ khá phức tạp".

(Nguồn: Mirror)