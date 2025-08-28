Con gái 38 tuổi thất nghiệp 8 năm, đòi 12 triệu đồng/tháng để "đu idol"

Theo thông tin từ Góc nhìn Pháp lý, người phụ nữ trong câu chuyện, được giấu tên, năm nay 38 tuổi, từng học tại một trường đại học danh tiếng. Cha cô, ông Yuichi, 70 tuổi, là giám đốc của một công ty thương mại, từng rất tự hào khi có thể cho cả con trai và con gái theo học những ngôi trường danh giá.

Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của cô con gái lại nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Sau khi tốt nghiệp, cô liên tục bị từ chối trong hơn 100 đơn xin việc. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của cha, cô có được một vị trí tại công ty con thuộc tập đoàn thương mại. Nhưng chỉ ít lâu sau, cô bỏ việc với lý do “nhàm chán”.

Ông Yuichi còn chu cấp cho con gái khoản “trợ cấp thần tượng” 50.000 yên mỗi tháng để cô theo đuổi sở thích. Ảnh minh họa.

Những công việc tiếp theo cũng không đem lại kết quả. Thậm chí, có giai đoạn cô bị bóc lột sức lao động, phải làm việc đến mức ngủ gục trên tấm bìa carton ngay tại văn phòng. Áp lực tinh thần và thể chất đẩy cô đến tình trạng rụng tóc và từng tìm đến cái chết trong tuyệt vọng.

Trong nhiều năm, thu nhập của cô không vượt quá 100.000 yên mỗi tháng (khoảng 16,8 triệu đồng). Ngay cả công việc đơn giản, cô cũng khó duy trì vì lòng tự tôn cao. Nỗ lực mai mối của mẹ với 10 đối tượng đều thất bại.

Vợ ông Yuichi cho rằng chồng có phần trách nhiệm vì ít tham gia nuôi dạy con. "Vì anh chưa bao giờ nói gì cả, nên chúng ta đã thất bại. Con cái phản chiếu cách nuôi dạy của cha mẹ", bà nói.

Hiện tại, người phụ nữ 38 tuổi hoàn toàn sống nhờ cha mẹ: từ tiền ăn uống, quần áo, nhà cửa đến các khoản chi phí sinh hoạt khác. Đặc biệt, ông Yuichi còn chu cấp cho con gái khoản “trợ cấp thần tượng” 50.000 yên mỗi tháng (tương đương khoảng 11,7 triệu đồng) để cô theo đuổi sở thích hâm mộ diễn viên lồng tiếng.

“Con gái tôi mê mẩn các diễn viên lồng tiếng. Khi nhìn thấy nó hào hứng trò chuyện với mẹ về thần tượng, tôi lại thấy có lẽ mọi thứ vẫn ổn. Tôi muốn chuẩn bị cho con khi tôi còn khỏe mạnh, vẫn có thể làm việc. Đó chỉ đơn giản là tình yêu thương của một người cha,” ông Yuichi chia sẻ.

Ở tuổi 70, ông vẫn tiếp tục làm việc để trang trải mọi chi phí cho gia đình, đồng thời nuôi hy vọng để lại chút tài sản cho con gái.

Câu chuyện của gia đình Yuichi phản ánh hiện tượng "8050" đang gây nhức nhối trong xã hội Nhật Bản, những đứa con ngoài 50 tuổi vẫn phụ thuộc tài chính vào cha mẹ ngoài 80.

Con gái 38 tuổi đòi gần 12 triệu đồng mỗi tháng để "đu idol". Ảnh minh họa.

VnExpress, theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản năm 2021, quốc gia này có hơn 1,15 triệu người "hikikomori" – những người tự cô lập, sống khép kín và phần lớn không có việc làm.

Trong số đó, ngày càng nhiều người ở độ tuổi 40-50. Khi cha mẹ bước vào tuổi già, gánh nặng chăm sóc, nuôi dưỡng trở thành thách thức lớn. Nguyên nhân thường đến từ cú sốc thất bại trong học tập, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động, cộng thêm văn hóa gia đình Nhật vốn đề cao sự bao bọc của cha mẹ. Một số chuyên gia cảnh báo, nếu cha mẹ tiếp tục nuông chiều, con cái dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của thất nghiệp, tự ti và phụ thuộc.

Trên mạng xã hội, dư luận cũng chia rẽ. Một số người cho rằng ông Yuichi thực sự là một người cha có trách nhiệm. Nhưng cũng có ý kiến nói chính sự nuông chiều của ông đã hủy hoại con gái mình.