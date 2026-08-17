Con gái 3 tuổi Á hậu Trúc Ny học 2 ngoại ngữ với giáo viên bản ngữ, lần đầu catwalk solo không cần mẹ dắt tay

Sau show diễn ở Ninh Bình, Á hậu Trúc Ny tiếp tục đưa con gái từ Hà Nội vào TP.HCM tham gia Tuần lễ thời trang Destination Runway Fashion Week 2026 do siêu mẫu Xuân Lan tổ chức. Trong chiếc váy xanh có tà xòe như đôi cánh thiên thần, model nhí Moniz Mai Khánh sải bước vững vàng giữa sân khấu lớn, ánh mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ không chút sợ sệt. Rất khó để tin rằng đó là một cô bé mới 3 tuổi, độ tuổi mà nhiều đứa trẻ vẫn còn rụt rè, bám mẹ mỗi khi ra chỗ đông người.

Đây là lần thứ hai Moniz được NTK Dexnol Tuấn Huỳnh chọn mặt gửi vàng, nhờ thần thái nổi bật, phong cách trình diễn tự tin và khả năng làm chủ sân khấu ngày càng chuyên nghiệp. Trước đó vào tháng 6/2025, Trúc Ny và con gái từng cùng nhau trình diễn cho nhà thiết kế này trong một show ở Hà Nội, khi ấy Moniz chưa dám bước ra một mình. Hơn một năm sau, cô bé tiến bộ vượt bậc: chỉ có một buổi tổng duyệt để làm quen sàn diễn nhưng vẫn nhớ tuyến, nhớ bài rất tốt.

Người hạnh phúc nhất trong hậu trường là mẹ. "Lúc đầu khi nhìn thấy bộ váy của con tôi có chút lo lắng nhưng được nhà thiết kế động viên tôi cũng nhẹ nhõm. Đứng trong hậu trường tôi không dám nhìn ra sàn catwalk mà hai tay chỉ biết cầu nguyện cho mọi thứ suôn sẻ, chỉ đến khi con bước vào cánh gà tôi mới dám tin con đã diễn xong", Á hậu Trúc Ny kể.

Để chuẩn bị cho show, Trúc Ny đưa con vào TP.HCM sớm hơn vài ngày, vừa để con làm quen thời tiết vừa tranh thủ đưa con đi Thảo Cầm Viên và vui chơi ở nhiều địa điểm trong thành phố. Với cô, sàn diễn không phải là nơi để con kiếm tiền.

"Vợ chồng tôi không bắt con chín ép hay nhận show để con kiếm tiền từ sớm mà chúng tôi chỉ muốn sau những giờ học hành giúp con rèn luyện được sự dạn dĩ, đứng trước đám đông. Hai vợ chồng tôi cũng không đặt nặng chuyện cát-xê bởi số tiền đầu tư cho mỗi show, chi phí đi lại, chi phí học catwalk khá nhiều, nhưng miễn là con vui và tự tin", cô chia sẻ.

Moniz là con gái đầu lòng của vợ chồng Á hậu Trúc Ny, hiện 3 tuổi và đang theo học một trường mầm non quốc tế tại Hà Nội thuộc hệ thống giáo dục Anh Quốc có lịch sử 200 năm, với mức học phí không nhỏ. Bên cạnh nghệ thuật, cô bé còn được bố mẹ tạo điều kiện phát triển năng khiếu ngoại ngữ, mỗi tuần đều có những buổi chơi và trò chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Trung với giáo viên bản ngữ.

Song song đó là múa, nhảy, bơi, những kỹ năng Trúc Ny đầu tư cho con từ sớm và cũng là lý do Moniz có được sự tự tin cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Ở nhà, cô bé là "cây" văn nghệ đúng nghĩa, thích hát, thích nhảy múa, hoạt bát và nói nhiều.