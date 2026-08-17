2 sao Việt là thành viên hội bạn Trấn Thành bị "tóm dính" chụp ảnh cưới

Anh Đức và Anh Phạm là hai thành viên thân thiết trong hội bạn của Trấn Thành, Hari Won cùng nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Từ khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi thường xuyên đồng hành trong cuộc sống, cùng xuất hiện tại các sự kiện, đi du lịch và dành thời gian cho gia đình hai bên. Hôn nhân của cả hai cũng nhận được nhiều sự yêu mến bởi những khoảnh khắc giản dị, tình cảm.

Mới đây, Anh Đức và Anh Phạm tiếp tục gây chú ý khi để lộ hậu trường thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Không gian buổi chụp được bài trí lãng mạn, cả hai cùng lựa chọn trang phục cô dâu - chú rể như tái hiện lại ngày trọng đại. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Anh Đức diện suit trắng lịch lãm, trong khi Anh Phạm khoác lên mình chiếc váy cưới bồng bềnh với phần tà dài thướt tha. Nữ diễn viên gây ấn tượng với diện mạo nữ tính, ngọt ngào. Đặc biệt, khoảnh khắc Anh Đức chạy theo phía sau, cẩn thận nâng phần voan dài của bà xã tạo nên một khung hình vô cùng tình tứ.

Sau 2 năm kết hôn, Anh Đức và Anh Phạm vẫn duy trì hình ảnh một cặp đôi đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Những khoảnh khắc đời thường hay các dịp đặc biệt đều được cả hai lưu giữ, cho thấy cuộc sống hôn nhân không quá ồn ào nhưng vẫn ngập tràn sự gắn kết. Bộ ảnh kỷ niệm lần này vì thế cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Clip: Vợ chồng Anh Đức chụp ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới (Nguồn: @Helen Bridal)

Anh Đức và Anh Phạm ngọt ngào, hoá thân thành cô dâu chú rể để kỷ niệm cột mốc mới

Mối quan hệ của vợ chồng Anh Đức và Trấn Thành

Anh Đức và Anh Phạm nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng sau khi chính thức về chung một nhà. Cặp đôi vốn là những người bạn thân thiết của Trấn Thành và Hari Won trong nhiều năm. Không chỉ giữ mối quan hệ thân thiết ngoài đời, vợ chồng Trấn Thành còn đóng vai trò đặc biệt trong chuyện tình cảm của Anh Đức và Anh Phạm. Ít ai biết rằng màn cầu hôn lãng mạn của cặp đôi vào cuối năm 2023 có sự góp sức không nhỏ từ hội bạn thân.

Giữa tháng 12/2023, dù đang tất bật chuẩn bị cho dự án điện ảnh mới, Trấn Thành và Hari Won vẫn tranh thủ cùng nhóm bạn thân đi du lịch Phú Quốc. Khi đó, chuyến đi được xem như một kỳ nghỉ bình thường. Tuy nhiên, sau khi màn cầu hôn của Anh Đức được công khai, cư dân mạng mới phát hiện trang phục mà Anh Đức và Anh Phạm diện trong loạt ảnh du lịch lại trùng khớp với những khoảnh khắc cầu hôn sau này. Anh Đức từng tiết lộ chính hội bạn thân đã cùng anh lên kế hoạch, hỗ trợ để tạo nên màn cầu hôn bất ngờ dành cho bạn gái.

Anh Đức và Anh Phạm là thành viên hội bạn thân của Trấn Thành

Không chỉ góp phần giúp Anh Đức "thoát ế", Trấn Thành còn gắn với một dấu mốc đặc biệt khác trong cuộc đời Anh Phạm. Trong hôn lễ của Anh Đức, nam MC tiết lộ chính anh là người đặt nghệ danh "Anh Phạm" cho Quỳnh Anh sau khi có dịp hợp tác với cô trong một dự án phim. Trấn Thành hài hước chia sẻ: "Tôi đặt nghệ danh cho Quỳnh Anh là Anh Phạm. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ để sau này Anh Phạm nổi tiếng bù cho chồng, đi trên thảm đỏ. Tôi chúc Anh Đức mãi thương yêu vợ và sau này trở thành cặp đôi quốc dân".

Nam MC cũng dành nhiều lời khen cho bà xã của bạn thân. Theo Trấn Thành, Anh Phạm là người sống tình cảm, nhân hậu và Anh Đức rất may mắn khi cưới được một người vợ tốt. Đúng với phong cách hài hước quen thuộc, anh còn khiến cả khán phòng bật cười khi trêu rằng cô dâu "từ bi lắm mới chấp nhận cuộc hôn nhân này với Anh Đức", trước khi gửi lời chúc hai vợ chồng luôn hạnh phúc.

Trấn Thành từng là người đứng sau màn cầu hôn Anh Đức dành cho Anh Phạm

Sau khi chính thức về chung một nhà, Anh Đức và Anh Phạm được khán giả yêu mến bởi cuộc sống hôn nhân khá bình yên. Cặp đôi không chỉ đồng hành trong công việc mà còn thường xuyên xuất hiện cùng hội bạn thân gồm Trấn Thành, Hari Won và nhiều nghệ sĩ khác trong những chuyến du lịch hay các buổi gặp gỡ.

Chia sẻ về cuộc sống sau kết hôn, Anh Đức từng cho biết những ngày không bận rộn với công việc, hai vợ chồng thường thích thức dậy muộn, cùng nhau ăn uống, xem phim rồi về thăm gia đình hai bên. Với nam diễn viên, được sống chung và cùng người mình yêu làm những điều nhỏ bé mỗi ngày cũng đủ mang đến cảm giác hạnh phúc. Trong khi đó, Anh Phạm cho biết cô chưa từng chạnh lòng khi được khán giả gọi là "vợ Anh Đức" hay "bạn gái Anh Đức". Theo nữ diễn viên, đó là sự thật và cũng trở thành động lực để cô nỗ lực nhiều hơn, từng bước khẳng định bản thân thông qua các vai diễn và dự án riêng.

Về cuộc sống thường ngày, Anh Phạm tiết lộ cô là người nói nhiều hơn trong gia đình, còn Anh Đức lại rất giỏi lắng nghe. Sau mỗi ngày làm việc, nữ diễn viên thường muốn kể cho chồng nghe những chuyện mình đã trải qua, từ công việc đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, đồng thời cùng anh chia sẻ và trao đổi quan điểm.

Anh Phạm từng tâm sự: "Tôi là người rất thích tâm sự. Nhu cầu nói chuyện và nhu cầu lắng nghe của tôi rất cao. Tôi may mắn có 1 người chồng rất biết lắng nghe. Cảm giác nói chuyện với bạn đời của mình vừa lãng mạn mà cũng vừa vi diệu lắm. Nay mình đi làm, gặp ai, xảy ra chuyện gì cũng muốn chia sẻ xem người này có cùng góc nhìn với mình không, có muốn khuyên răn gì mình không. Nói chung, tôi thích như vậy".

Anh Phạm ngày càng nhuận sắc sau khi kết hôn

Cặp đôi thường xuyên cùng nhau đi du lịch, đồng hành từ công việc đến cuộc sống

Ảnh: FBNV