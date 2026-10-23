Trang TMZ đưa tin mới đây con gái 20 tuổi của Angelina Jolie và Brad Pitt - Shiloh Jolie - mới đây xuất hiện tại Los Angeles với một chiếc khuyên môi bạc. Hình ảnh mới cá tính của cô khiến khán giả nhớ tới Angelina Jolie trong những năm trẻ tuổi. Shiloh cũng được đánh giá là người con giống nữ diễn viên nhất từ tính cách tới ngoại hình.

Shiloh Nouvel Jolie sinh năm 2006 tại Namibia. Ngay từ khi chào đời, cô đã trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Những bức ảnh đầu tiên của Shiloh được săn đón và mua bản quyền với giá kỷ lục thời điểm đó, khoảng 4-7 triệu USD.

Cô chính thức bỏ họ của cha mình, Brad Pitt, vào năm 2024, khi vừa tròn 18 tuổi.

Khi dần lớn lên, Shiloh thể hiện cá tính mạnh thông qua trang phục, kiểu tóc. Dù thừa hưởng ngoại hình sáng từ cha mẹ, cô bé không yêu thích việc xuất hiện trước ống kính.

Phong cách tom-boy cá tính của Shiloh Jolie khi xuất hiện tại một hội chợ nông sản.

Theo chia sẻ từ Angelina Jolie, Shiloh nhận thức bản thân là con trai, công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+ từ bé. Đồng hành gia đình trong các sự kiện, Shiloh luôn mặc vest, cắt tóc ngắn. Nữ diễn viên tôn trọng điều đó và không ép Shiloh làm theo ý mình.

Có khoảng thời gian Shiloh Jolie còn cạo đầu đinh, xuất hiện với phong cách tomboy. Cô gây chú ý với crop-top, quần ống rộng và giày thể thao năng động, được nhận xét giống tài tử Brad Pitt thời trẻ.

Hồi tháng 4, Shiloh có màn ra mắt trên màn ảnh với vai trò vũ công trong MV What’s a girl to do của ngôi sao Kpop Dayoung. Shiloh nghiêm túc theo đuổi công việc vũ công với nghệ danh "Shi", thay vì để tên gốc Shiloh. Điều này cho thấy cô không muốn bị chú ý với tư cách là con của Angelina Jolie và Brad Pitt mà muốn tự xây dựng danh tiếng của bản thân.

Cô xuất hiện với màn vũ đạo được dàn dựng công phu, diện áo ren, tóc vuốt ngược và đeo khuyên tai tròn. Sự xuất hiện của cô nhanh chóng gây sốt trên mạng, không chỉ bởi những bước nhảy mà còn bởi sự giống nhau kỳ lạ với Angelina Jolie.

Trước khi MV ra mắt, đại diện công ty quản lý Starship Entertainment của Dayoung xác nhận Shiloh được chọn hoàn toàn dựa trên năng lực, thông qua buổi tuyển chọn công khai tại Mỹ.

Khả năng nhảy của Shiloh nhận được đánh giá cao. Tài tử Brad Pitt cũng hết lời khen ngợi con gái. Shiloh Jolie miệt mài học múa trong nhiều năm tại các studio lớn ở Los Angeles và làm việc trực tiếp với nhiều biên đạo chuyên nghiệp.

Các huấn luyện viên vũ đạo nhận xét Shiloh có thái độ tập luyện kỷ luật, chăm chỉ và tiến bộ rõ rệt qua từng giai đoạn.

Shiloh Jolie có ngoại hình sắc sảo, gương mặt góc cạnh rất giống với người mẹ nổi tiếng.

Năm 2025, trong một cuộc phỏng vấn, Angelina Jolie mô tả Shiloh là người "cực kỳ kín tiếng" và không thích sự nổi tiếng. Cô không muốn trở thành diễn viên, còn không sử dụng mạng xã hội mà chỉ có đam mê làm vũ công.

"Các con tôi không quan tâm đến việc trở thành diễn viên. Chúng thực sự không thích khía cạnh hào nhoáng của người nổi tiếng, đặc biệt là Shiloh. Theo một cách rất lành mạnh, chúng không xem đó là điều bình thường", Jolie nói.

Cô tiết lộ các con có nhiều sở thích nghệ thuật khác nhau: “Có đứa thích nhảy, có đứa vẽ, có đứa mê sân khấu, nhưng không ai khao khát xuất hiện trước ống kính".