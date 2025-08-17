Vào tối ngày 15/8, paparazzi đã "bắt gọn" cảnh Lý Yên đi ăn cùng bố Lý Bằng và mẹ kế Hải Hà Kim Hỷ. Tuy nhiên, con gái Vương Phi đã bị ghi lại cảnh điềm nhiên đưa thuốc lá điện tử lên miệng hút. Cử chỉ thành thạo cho thấy cô không hề là người mới hút thuốc.

Thái độ của Lý Á Bằng mới là điều đáng bàn hơn. Trong clip bị paparazzi ghi lại, cả tài tử này và vợ sau Hải Hà Kim Hỷ đều điềm nhiên như không, không có ý kiến gì. Điều đó chứng tỏ họ đã quen với việc Lý Yên hút thuốc.

Lý Yên bị bắt gặp hút thuốc lá điện tử

Vấn đề là bố và mẹ kế cũng chẳng hề ngăn cản hay tỏ ra ngạc nhiên

Đoạn clip nhanh chóng gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều netizen tỏ ra sốc khi con gái Vương Phi hút thuốc ở độ tuổi còn rất trẻ như vậy, thậm chí còn hút ngay trước mặt bố. Lý Á Bằng cũng chẳng hề ngăn cản con gái. Theo những netizen này, với tư cách là 1 ông bố, Lý Á Bằng nên ngăn cản con làm những điều có hại cho sức khỏe của chính mình và những người xưng quanh.

Đây cũng không phải lần đầu tiên con gái của Vương Phi - Lý Á Bằng bị bắt gặp hút thuốc. Từ tháng 4/2025, tin đồn Lý Yên hút thuốc đã lan truyền khắp trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên con gái Vương Phi vướng tin hút thuốc

Lý Yên sinh năm 2006, là con gái duy nhất của Vương Phi và Lý Á Băng. Không may mắn gặp khiếm khuyết hở hàm ếch, nhưng Lý Yến sống rất tích cực và lạc quan. Cô bé không hề mặc cảm ngoại hình, từng nhiều lần nhận lời trình diễn thời trang và chụp ảnh tạp chí. Không chỉ vậy, Lý Yên còn cùng cha mẹ tham gia hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những trẻ em, bạn bè đồng trang lứa bị dị tật hở hàm ếch như mình.

Lý Yên đã phải phẫu thuật đến 4 lần để điều trị hở hàm ếch. Sau khi trưởng thành, công chúng chứng kiến màn lột xác ngoại hình ngoạn mục của Lý Yên với hình ảnh cá tính, gợi cảm . "Lý Yên từng được xem là phiên bản mini của mẹ Vương Phi. Giờ đây, cô ấy trổ mã xinh đẹp, cao ráo và duyên dáng" , tờ iFeng nhận xét.

Lý Yên được đánh giá là người lạc quan, thân thiện và nhân ái. Từ nhỏ, cô đã tham gia biểu diễn thời trang, chụp ảnh tạp chí và cùng cha mẹ giúp đỡ trẻ em, bạn bè đồng trang lứa bị dị tật hở hàm ếch như mình

Là con gái của Thiên hậu làng nhạc sở hữu khối tài sản 300 triệu USD ( hơn 7.588 tỷ đồng), Lý Yên có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch và mua sắm hàng hiệu. Cô từng được bắt gặp xách túi hiệu Hermès đi chơi, cùng bạn bè mua sắm tại cửa hàng Chanel hay trận hưởng kỳ nghỉ xa hoa trên du thuyền hạng sang.

Từ năm 2019, Lý Yên đã được cha mẹ đưa sang châu Âu du học. Lý Yên học cấp 3 ở trường Collège Alpin Beau Soleil - một trong những trường nội trú tư thục đắt nhất thế giới với mức học phí lên đến 108.000 USD (2,7 tỷ đồng) mỗi năm.

Lý Yên có cuộc sống sung túc, sang chảnh nhờ khối tài sản kếch xù của mẹ Vương Phi

Tuy nhiên, cũng giống như người mẹ "nổi loạn" của mình, Lý Yên gây ra rất nhiều tranh cãi. Cô bé từng bị chỉ trích tiêu xài hoang phí với tiết lộ từng mua sắm hết 20.000 USD (5 tỷ đồng) chỉ trong 2 tiếng, xuất hiện tại hộp đêm khi mới 13 tuổi hay ăn mặc gợi cảm quá mức ở tuổi 16.

Việc trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng từng khiến Lý Yên phải xóa sạch và dừng sử dụng mạng xã hội 1 thời gian. Với hình ảnh điềm nhiên thuốc lá điện tử, danh tiếng của Lý Yên ngày càng xấu đi.

Lý Yên từng bị chỉ trích khi đăng ảnh mặc bikini gợi cảm khi mới 16 tuổi

Trước đó, ở tuổi 13, cô cũng gây tranh vì chia sẻ hình ảnh đi bar cùng bạn bè và tiêu tận 5 tỷ đồng cho 2 tiếng mua sắm

Mối quan hệ giữa Lý Yên và mẹ kế Hải Hà Kim Hỷ cũng là điều được công chúng rất quan tâm. Vợ sau của Lý Á Bằng từng quay 1 video, tiết lộ mối quan hệ của cô và Lý Yên rất hợp nhau, giống như bạn bè. "Điều chúng ta cần làm là cho con bé đủ không gian riêng tư và sự tôn trọng. Về mối quan hệ giữa 2 chúng tôi, đừng lo lắng, chúng tôi là chị em tốt của nhau. Một lần nữa, cảm ơn vì các chú, dì, cô bác, anh chị em đã quan tâm đến Yên nhi" - Hải Hà Kim Hỷ xác nhận mối quan hệ với con riêng của chồng.

Lý Yên và mẹ kế Hải Hà Kim Hỷ rất hợp nhau

Nguồn: China Times