Con đeo kính càng ngày càng mờ, 1 năm sau phát hiện lỗi “khó tin” khiến phụ huynh ngã ngửa

Theo truyền thông Trung Quốc, vào tháng 7/2024, một phụ huynh họ Lý đã đưa con đến một cửa hàng kính mắt thuộc chuỗi lớn tại thành phố Nam Dương để đo mắt và cắt kính. Khi đó, mắt phải của em được xác định cận 6,75 độ kèm loạn 7,5 độ, mắt trái cận 7,0 độ kèm loạn 7,5 độ.

Tuy nhiên, sau một năm sử dụng, thị lực của em không những không ổn định mà còn tiếp tục xấu đi. Đến tháng 4/2026, gia đình đưa em đi kiểm tra tại một cơ sở khác thì phát hiện nguyên nhân: hai tròng kính đã bị lắp ngược vị trí. Kết quả, độ cận hiện tại tăng lên tới 9,5 độ ở mắt phải và 8,75 độ ở mắt trái.

Phụ huynh cho biết, do hình dạng hai tròng kính tương tự nhau nên rất khó nhận biết bằng mắt thường. Trước đó, em từng nhiều lần phản ánh tình trạng chóng mặt, khó chịu khi đeo kính, nhưng khi hỏi nhân viên cửa hàng chỉ nhận được câu trả lời rằng đó là “giai đoạn thích nghi bình thường”.

Về phía cửa hàng, nhân viên giải thích kính được gia công và lắp ráp tại trụ sở chính, nơi có bộ phận kiểm định chất lượng nên “không thể xảy ra việc lắp nhầm”. Cửa hàng chỉ đề xuất hoàn tiền hoặc làm lại kính miễn phí. Trước lời giải thích này, phụ huynh bức xúc phản bác, cho rằng gia đình không thể tự ý tháo lắp tròng kính để rồi lắp ngược.

Nhân viên sau đó đưa ra giả thuyết rằng nếu tròng kính từng rơi ra, có thể phụ huynh hoặc trẻ đã vô tình lắp sai khi gắn lại. Tuy nhiên, gia đình khẳng định kính chưa từng bị rơi hay sửa chữa ở nơi khác. Hiện vụ việc đã được báo cáo lên trụ sở chính và đang chờ phản hồi.

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người dùng cho biết từng gặp tình huống tương tự, khi đeo kính thấy khó chịu nhưng bị cửa hàng cho rằng cần “thích nghi thêm”, đến khi kiểm tra kỹ mới phát hiện lỗi từ tròng kính.

Chuyên gia khuyến cáo

Các chuyên gia cho biết, trong 1 đến 7 ngày đầu, người đeo kính mới có thể gặp hiện tượng chóng mặt nhẹ hoặc cảm giác hình ảnh bị biến dạng, đặc biệt khi thay đổi độ cận hoặc loạn thị. Tuy nhiên, nếu tình trạng mờ mắt kéo dài, đau đầu, buồn nôn hoặc hình ảnh giữa hai mắt không đồng nhất cần nhanh chóng đi kiểm tra lại.

Ngoài ra, gọng kính cần được điều chỉnh phù hợp, không trượt, không gây áp lực lên sống mũi; tâm tròng phải trùng với đồng tử để tránh mỏi mắt. Nếu kính thường xuyên lệch hoặc gây khó chịu, người dùng nên quay lại cửa hàng để được điều chỉnh kịp thời.