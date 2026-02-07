Càng sát Tết, rất nhiều người nghĩ đến chuyện sửa sang nhà cửa, đặc biệt là những không gian gắn liền với sinh hoạt hằng ngày như căn bếp. Mới đây trên TikTok, đoạn clip về một nàng dâu sửa bếp để đón Tết cho bố mẹ chồng đang được dân tình quan tâm. Chi hơn 70 triệu đồng, thành quả cô nhận được là một căn bếp nhỏ xinh được "lột xác" hoàn toà, ai nhìn vào cũng phải gật gù khen xinh.

Nhân vật trong clip là Trần Thị Yến Nhi (sinh năm 1999, Hà Nội). Theo chia sẻ, căn bếp cũ của bố mẹ chồng đã sử dụng suốt 10 năm, xuống cấp rõ rệt, nhiều chỗ mối mọt, thiếu tiện nghi. Sau khi bàn bạc, vợ chồng cô quyết định đập bỏ toàn bộ để làm lại từ đầu, dự trù đây là khoản đầu tư lớn nhất trong đợt sửa nhà cuối năm để chào năm mới.

Căn bếp cũ đã được gia đình sử dụng 10 năm

Nếu tính chi tiết thì tổng chi phí sửa chữa sẽ là khoảng hơn 75 triệu đồng, cô gái thiết kế bếp mới theo phong cách hiện đại, tối giản. Trong đó, khoản đắt nhất là hệ tủ bếp và bàn đảo với giá 35 triệu đồng, còn phần mặt bếp được đặt riêng tại xưởng đá, tất cả đều theo tone màu trắng sạch sẽ, trang nhã.

Nhi đặc biệt lựa chọn đá nung kết chống ố làm mặt bếp với giá 1,5 triệu đồng/m², tổng cộng gần 18 triệu đồng. Theo cô, ưu điểm của loại đá này là chống thấm, khó ố màu, nhìn sang, tuy nhiên cũng có nhược điểm là khá giòn, dễ nứt nếu va đập mạnh.

Toàn bộ được thiết kế theo phong cách tối giản, lấy gam màu trắng làm chủ đạo theo phong cách hiện đại và tăng cảm giác sạch sẽ, sáng nhà

Vì bố mẹ đều lớn tuổi nên Nhi quyết định nâng cấp các thiết bị bếp tiện nghi hơn cho ông bà dễ dùng. Cô đầu tư máy rửa bát giá 15,3 triệu đồng, máy hút mùi cảm ứng có giá 2,8 triệu đồng, bình lọc nước 1,5 triệu cùng hệ đèn đủ sáng để tránh cảm giác tù mù khi ở trong bếp. Bồn rửa bát cũng chọn mẫu hiện đại, được lắp sẵn full phụ kiện để linh hoạt khi dùng có giá 5,5 triệu đồng. Tính sơ sơ, tổng chi phí đã vượt mốc 70 triệu, chưa kể các chi tiết phát sinh nhỏ lẻ khác.

Nội thất được nâng cấp toàn bộ để tiện lợi hơn cho gia đình khi vào bếp

Tính sương sương tất cả cũng đã hơn 75 triệu đồng

Dù thừa nhận là "chi hơi quá tay", nhưng quan điểm của vợ chồng Nhi khá rõ ràng: đã làm thì "phải ok một chút". Đặc biệt, vì trong nhà có con nhỏ nên cô chủ động bo cong các góc nội thất, ưu tiên tiêu chí an toàn.

Không quên ưu tiên tiêu chí an toàn trong bếp

Để tự "vẽ" lên căn bếp lý tưởng, Yến Nhi đã tham khảo các video về sửa nhà trên TikTok trước khi chốt thiết kế. Quá trình này mất 2 tuần, còn thời gian thi công thực tế vỏn vẹn 2 ngày: 1 ngày lắp tủ bếp và 1 ngày lắp mặt đá, kịp hoàn thiện trước Tết. Trong các hạng mục hoàn thiện, chi tiết khiến cô hài lòng nhất chính là bàn đảo bếp - một chi tiết thường thấy trong những căn bếp của gia đình hiện đại vì vừa tiện cho sơ chế, nấu nướng, vừa giúp không gian thoáng và có điểm nhấn hơn hẳn.

Dù sửa bếp cho bố mẹ chồng nhưng thực tế, gia đình nhỏ của Yến Nhi cũng ở cùng nhà với ông bà. "Trộm vía ông bà cũng trẻ trung và sống tư tưởng hiện đại nên rất ủng hộ con cái tự lập và quyết định các việc lớn trong nhà", cô chia sẻ. Việc sửa bếp để đón Tết lần này cũng được bố mẹ chồng tin tưởng giao toàn quyền, khiến cô càng có động lực đầu tư chỉn chu hơn.

Hình ảnh căn bếp nhỏ sau khi hoàn thiện của vợ chồng 9X dành cho bố mẹ

Hoàn thiện bếp rồi, chỉ chờ decor thôi là căn bếp ngập tràn không khí Tết

Nguồn: TikTok nhatkysuonsoc